Что приготовить на завтрак весной: три необычных рецепта
Лучшие идеи весенних завтраков
Не секрет, что после зимы у многих упадок сил начинается уже с самого утра. Поэтому важно составить оптимальное меню для завтрака – сытного, полезного и придающего силы.
Весной завтраки нужно насыщать витаминами, особенно витамином D. Его можно найти в яичном желтке, поэтому к хлебу или каше нужно добавлять вареное яйцо или омлет.
Кроме того, можно съесть на завтрак кусочек рыбы жирных сортов – лосося, семги или форели. Также хорошим вариантом для завтрака специалисты считают творог.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 6-7 шт. редиса
- 3 яйца
- 1 плавленый сырок
- 1 ст.л. творога или сливочного сыра
- Соль, черный перец
- 1/2 чайных ложки лимонного сока
- Несколько веточек укропа
Смотрите видео, чем завтракают украинцы:
Способ приготовления:
- Яйца отварите вкрутую. Остудите и почистите. Затем натрите на терке, порежьте мелкими кубиками или разомните вилкой.
- Редис помойте и срежьте кончики, натрите на крупной терке.
- Плавленый сырок натрите на терке.
- Зелень помойте и мелко порубите.
- Соедините в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Подавайте закуску вместе с хлебом. Остатки переложите в банку и храните в холодильнике.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- 200 г слабосоленого лосося
- 200 г сливочного сыра
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок зеленого лука
Способ приготовления:
- Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
- Нанесите получившийся крем на лаваш.
- Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.
Совет: в начинку можно добавить ломтики огурца или авокадо.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 г шпината
- 6 шампиньонов
- 4 помидора
- Оливковое масло
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Разрежьте помидоры на четыре части, шампиньоны – пополам.
- В жаропрочную форму выложите томаты и грибы, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
- Отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 8 минут.
- Тем временем залейте шпинат кипятком. Достаньте форму и добавьте в нее шпинат.
- Взбейте яйца с перцем и солью и залейте этой смесью овощи.
- Отправьте в духовку и запекайте еще в течение 10 минут. За пару минут до готовности можно посыпать тертым сыром.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить печеные яблоки с творогом. "Сегодня" также делились лучшими рецептами сырников.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное