Что приготовить на завтрак весной: три необычных рецепта

Лучшие идеи весенних завтраков

Не секрет, что после зимы у многих упадок сил начинается уже с самого утра. Поэтому важно составить оптимальное меню для завтрака – сытного, полезного и придающего силы.

Весной завтраки нужно насыщать витаминами, особенно витамином D. Его можно найти в яичном желтке, поэтому к хлебу или каше нужно добавлять вареное яйцо или омлет.

Кроме того, можно съесть на завтрак кусочек рыбы жирных сортов – лосося, семги или форели. Также хорошим вариантом для завтрака специалисты считают творог.

Весенняя закуска из редиса

Творог с редисом Фото: Pixabay

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

6-7 шт. редиса

3 яйца

1 плавленый сырок

1 ст.л. творога или сливочного сыра

Соль, черный перец

1/2 чайных ложки лимонного сока

Несколько веточек укропа

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Способ приготовления:

Яйца отварите вкрутую. Остудите и почистите. Затем натрите на терке, порежьте мелкими кубиками или разомните вилкой. Редис помойте и срежьте кончики, натрите на крупной терке. Плавленый сырок натрите на терке. Зелень помойте и мелко порубите. Соедините в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и перемешайте. Подавайте закуску вместе с хлебом. Остатки переложите в банку и храните в холодильнике.

Рулет из лаваша с лососем

Рулет из лаваша с красной рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 лаваш

200 г слабосоленого лосося

200 г сливочного сыра

1 ст.л. лимонного сока

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

Способ приготовления:

Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок. Нанесите получившийся крем на лаваш. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

Совет: в начинку можно добавить ломтики огурца или авокадо.

Фриттата с томатами, грибами и шпинатом

Весенняя фриттата с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 яйца

100 г шпината

6 шампиньонов

4 помидора

Оливковое масло

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Разрежьте помидоры на четыре части, шампиньоны – пополам. В жаропрочную форму выложите томаты и грибы, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 8 минут. Тем временем залейте шпинат кипятком. Достаньте форму и добавьте в нее шпинат. Взбейте яйца с перцем и солью и залейте этой смесью овощи. Отправьте в духовку и запекайте еще в течение 10 минут. За пару минут до готовности можно посыпать тертым сыром.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить печеные яблоки с творогом. "Сегодня" также делились лучшими рецептами сырников.

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