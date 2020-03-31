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Что приготовить на завтрак весной: три необычных рецепта

Лучшие идеи весенних завтраков

Ирина Павлина
Сегодня, 09:00

Не секрет, что после зимы у многих упадок сил начинается уже с самого утра. Поэтому важно составить оптимальное меню для завтрака – сытного, полезного и придающего силы.

Весной завтраки нужно насыщать витаминами, особенно витамином D. Его можно найти в яичном желтке, поэтому к хлебу или каше нужно добавлять вареное яйцо или омлет.

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Кроме того, можно съесть на завтрак кусочек рыбы жирных сортов – лосося, семги или форели. Также хорошим вариантом для завтрака специалисты считают творог.

Весенняя закуска из редиса

Творог с редисом
Творог с редисом
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 6-7 шт. редиса
  • 3 яйца
  • 1 плавленый сырок
  • 1 ст.л. творога или сливочного сыра
  • Соль, черный перец
  • 1/2 чайных ложки лимонного сока
  • Несколько веточек укропа

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую. Остудите и почистите. Затем натрите на терке, порежьте мелкими кубиками или разомните вилкой.
  2. Редис помойте и срежьте кончики, натрите на крупной терке.
  3. Плавленый сырок натрите на терке.
  4. Зелень помойте и мелко порубите.
  5. Соедините в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и перемешайте.
  6. Подавайте закуску вместе с хлебом. Остатки переложите в банку и храните в холодильнике.

Рулет из лаваша с лососем

Рулет из лаваша с красной рыбой
Рулет из лаваша с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • 200 г слабосоленого лосося
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
  2. Нанесите получившийся крем на лаваш.
  3. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

Совет: в начинку можно добавить ломтики огурца или авокадо.

Фриттата с томатами, грибами и шпинатом

Весенняя фриттата с овощами
Весенняя фриттата с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 г шпината
  • 6 шампиньонов
  • 4 помидора
  • Оливковое масло
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разрежьте помидоры на четыре части, шампиньоны – пополам.
  2. В жаропрочную форму выложите томаты и грибы, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 8 минут.
  4. Тем временем залейте шпинат кипятком. Достаньте форму и добавьте в нее шпинат.
  5. Взбейте яйца с перцем и солью и залейте этой смесью овощи.
  6. Отправьте в духовку и запекайте еще в течение 10 минут. За пару минут до готовности можно посыпать тертым сыром.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить печеные яблоки с творогом. "Сегодня" также делились лучшими рецептами сырников.

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Источник: Сегодня
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