Что съесть на обед легкое: три рецепта быстрых блюд

Рецепты вкусных и простых домашних блюд

Не знаете, что приготовить на обед быстро и просто? Мы поделимся рецептами вкусных блюд, которые будут готовы максимум за полчаса.

Если вам постоянно не хватает времени на приготовление полезной пищи, то теперь у вас не будет возможности использовать эту отговорку.

Куриные рулеты на гриле с грибами

Куриное филе с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г куриного филе

200 г грибов

1-2 головки лука

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

Нарезать филе пластинками, отбить, посолить и поперчить. Обжарить до готовности лук с грибами на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Начинку завернуть в пластинки филе, завязать нитками и выложить на прижимной гриль. Накрыть и готовить примерно 15 минут. Дать филе немного остыть, снять нитки и подавать с любым гарниром на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Спагетти с помидорами черри и базиликом

Паста с черри и базиликом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

300 г спагетти

Соль и свежемолотый черный перец

Оливковое масло – для жарки

1 мелко нарезанный лук

1 маленький красный перец чили, тонко нарезанный

20 свежих помидоров черри, разрезанных пополам

1 большой зубчик чеснока, слегка измельченный

Горсть листьев базилика, порванных руками

Тертый пармезан или аналогичный вегетарианский твердый сыр – для посыпки

Способ приготовления:

Отварите спагетти в подсоленной воде до готовности. Тем временем разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чили, соль и свежемолотый черный перец, включите огонь и перемешайте. Добавьте помидоры и чеснок, готовьте еще три минуты. Добавьте спагетти в соус и добавьте рваные листья базилика. Встряхните, чтобы паста покрылась соусом. Подавайте спагетти с тертым пармезаном, по желанию украсив свежими листиками базилика.

Крем-суп из брокколи

Крем-суп из брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г брокколи

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст.л. оливкового масла

500 мл овощного или куриного бульона

200 мл сливок

Соль, перец

Зелень – по желанию

Способ приготовления:

Брокколи разделить на соцветия. Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле. Добавить брокколи и тушить в течение 5 минут. Влить бульон и варить 10 минут. Добавить сливки и довести до кипения. Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить. Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезной пасты из цуккини. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать диетический люля-кебаб из индейки.

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