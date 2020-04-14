Что съесть на обед легкое: три рецепта быстрых блюд
Рецепты вкусных и простых домашних блюд
Не знаете, что приготовить на обед быстро и просто? Мы поделимся рецептами вкусных блюд, которые будут готовы максимум за полчаса.
Если вам постоянно не хватает времени на приготовление полезной пищи, то теперь у вас не будет возможности использовать эту отговорку.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 200 г грибов
- 1-2 головки лука
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для обжаривания
Читайте также:Лучший рецепт мидий в томатном соусе в овощами
Способ приготовления:
- Нарезать филе пластинками, отбить, посолить и поперчить.
- Обжарить до готовности лук с грибами на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.
- Начинку завернуть в пластинки филе, завязать нитками и выложить на прижимной гриль.
- Накрыть и готовить примерно 15 минут.
- Дать филе немного остыть, снять нитки и подавать с любым гарниром на ваш вкус.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 300 г спагетти
- Соль и свежемолотый черный перец
- Оливковое масло – для жарки
- 1 мелко нарезанный лук
- 1 маленький красный перец чили, тонко нарезанный
- 20 свежих помидоров черри, разрезанных пополам
- 1 большой зубчик чеснока, слегка измельченный
- Горсть листьев базилика, порванных руками
- Тертый пармезан или аналогичный вегетарианский твердый сыр – для посыпки
Способ приготовления:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до готовности.
- Тем временем разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости.
- Добавьте чили, соль и свежемолотый черный перец, включите огонь и перемешайте.
- Добавьте помидоры и чеснок, готовьте еще три минуты.
- Добавьте спагетти в соус и добавьте рваные листья базилика. Встряхните, чтобы паста покрылась соусом.
- Подавайте спагетти с тертым пармезаном, по желанию украсив свежими листиками базилика.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г брокколи
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- 500 мл овощного или куриного бульона
- 200 мл сливок
- Соль, перец
- Зелень – по желанию
Способ приготовления:
- Брокколи разделить на соцветия.
- Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле.
- Добавить брокколи и тушить в течение 5 минут.
- Влить бульон и варить 10 минут.
- Добавить сливки и довести до кипения.
- Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить.
- Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.
Напомним, ранее мы делились рецептом полезной пасты из цуккини. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать диетический люля-кебаб из индейки.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить целую птицу: три рецепта запеченной курицы в духовке Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски Что приготовить из курицы на обед: ТОП-5 рецептов Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 необычных рецептов
Источник: Сегодня