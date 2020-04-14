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Что съесть на обед легкое: три рецепта быстрых блюд

Рецепты вкусных и простых домашних блюд

Ирина Павлина
Сегодня, 13:38

Не знаете, что приготовить на обед быстро и просто? Мы поделимся рецептами вкусных блюд, которые будут готовы максимум за полчаса.

Если вам постоянно не хватает времени на приготовление полезной пищи, то теперь у вас не будет возможности использовать эту отговорку.

Куриные рулеты на гриле с грибами

Куриное филе с грибами
Куриное филе с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 200 г грибов
  • 1-2 головки лука
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

  1. Нарезать филе пластинками, отбить, посолить и поперчить.
  2. Обжарить до готовности лук с грибами на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.
  3. Начинку завернуть в пластинки филе, завязать нитками и выложить на прижимной гриль.
  4. Накрыть и готовить примерно 15 минут.
  5. Дать филе немного остыть, снять нитки и подавать с любым гарниром на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Спагетти с помидорами черри и базиликом

Паста с черри и базиликом
Паста с черри и базиликом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 300 г спагетти
  • Соль и свежемолотый черный перец
  • Оливковое масло – для жарки
  • 1 мелко нарезанный лук
  • 1 маленький красный перец чили, тонко нарезанный
  • 20 свежих помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1 большой зубчик чеснока, слегка измельченный
  • Горсть листьев базилика, порванных руками
  • Тертый пармезан или аналогичный вегетарианский твердый сыр – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до готовности.
  2. Тем временем разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости.
  3. Добавьте чили, соль и свежемолотый черный перец, включите огонь и перемешайте.
  4. Добавьте помидоры и чеснок, готовьте еще три минуты.
  5. Добавьте спагетти в соус и добавьте рваные листья базилика. Встряхните, чтобы паста покрылась соусом.
  6. Подавайте спагетти с тертым пармезаном, по желанию украсив свежими листиками базилика.

Крем-суп из брокколи

Крем-суп из брокколи
Крем-суп из брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г брокколи
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 500 мл овощного или куриного бульона
  • 200 мл сливок
  • Соль, перец
  • Зелень – по желанию

Способ приготовления:

  1. Брокколи разделить на соцветия.
  2. Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле.
  3. Добавить брокколи и тушить в течение 5 минут.
  4. Влить бульон и варить 10 минут.
  5. Добавить сливки и довести до кипения.
  6. Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить.
  7. Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезной пасты из цуккини. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать диетический люля-кебаб из индейки.

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Источник: Сегодня
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