Что съесть на ужин легкое: ТОП-5 рецептов диетических супов
Рецепты низкокалорийных супов с фото
Не знаете, что съесть на ужин и не поправиться? Мы предлагаем рецепты легких домашних супов, которые не содержат лишних калорий.
Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп:
Подавайте их вместе с диетическими хлебцами, питой или цельнозерновым хлебом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Лук – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Лемонграсс – 15 г
- Красная карри-паста – 20 г
- Вода
- Лайм – 30 г
- Кинза – 50 г
- Имбирь – 10 г
- Листья лайма – 5 г
- Кокосовое молоко – 200 г
Способ приготовления:
- Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите.
- Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите.
- Добавьте 1/2 стакана воды и протушите.
- Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре.
- К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения.
- В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма.
- Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 150 г фасоли
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 100-150 г шпината
- 2 помидора
- 100 г мелких макаронов
- Черный молотый перец
- Соль
- Мускатный орех
- 1 л воды или овощного бульона
- 5 г сахара
- 3 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Фасоль отварить до готовности.
- Морковь и сельдерей нарезать крупными кубиками и обжарить в чугунке или толстостенной кастрюле в разогретом растительном масле пять минут.
- В фасоль добавить воду, пассерованные овощи, довести до кипения и варить 10 минут.
- Приправить специями и сахаром, добавить нарезанный шпинат и помидоры. Затем добавить макароны и варить до готовности пять-семь минут.
- Суп перед подачей можно посыпать тертым сыром.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 700 г хека
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 200 г помидоров
- 800 г риса
- 2/3 стакана замороженного горошка
- 3 ст.л растительного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку.
- Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
- Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
- На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить семь минут.
- Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Спелое маленькое авокадо, очищенное – 1 шт.
- Красный сладкий лук, нарезанный – 1 столовая ложка (примерно 1/4 маленькой луковицы)
- Лимонный сок – 1-2 столовые ложки
- Кинза или петрушка, порезанная – 2 столовые ложки
- Кефир – 150 мл
- Красные сухие хлопья острого перца – 1/2 чайной ложки
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
- Измельчить до однородной консистенции.
- Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
- Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г замороженных овощей для супа
- 1 кофейная чашка риса
- 600 мл воды или бульона
- Соль, перец
- Сушеные травы
- Нарезанная зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Вскипятите воду или бульон. В кипящую жидкость выложите рис и варите в течение 10 минут.
- Затем добавьте замороженные овощи и варите до готовности, около 10-15 минут.
- Разлейте овощной суп по тарелкам и украсьте нарезанной зеленью. Подавайте вместе с хлебом, по желанию добавив сметану.
Совет: Вы можете взять самые разные овощи: фасоль, перец, картофель, сельдерей, морковь, горошек.
Напомним, ранее мы делились рецептом лукового супа. "Сегодня" также писали, как сварить фасолевый суп за 15 минут.
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