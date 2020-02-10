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Что съесть на ужин легкое: ТОП-5 рецептов диетических супов

Рецепты низкокалорийных супов с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Диетический суп для ужина
Диетический суп для ужина
Фото: freepik.com

Не знаете, что съесть на ужин и не поправиться? Мы предлагаем рецепты легких домашних супов, которые не содержат лишних калорий.

Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп:

Подавайте их вместе с диетическими хлебцами, питой или цельнозерновым хлебом.

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Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке

Тыквенный суп-пюре
Тыквенный суп-пюре
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Лук – 100 г
  • Чеснок – 20 г
  • Лемонграсс – 15 г
  • Красная карри-паста – 20 г
  • Вода
  • Лайм – 30 г
  • Кинза – 50 г
  • Имбирь – 10 г
  • Листья лайма – 5 г
  • Кокосовое молоко – 200 г

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите.
  2. Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите.
  3. Добавьте 1/2 стакана воды и протушите.
  4. Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре.
  5. К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения.
  6. В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма.
  7. Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

Минестроне с овощами, фасолью и макаронами

Минестроне с фасолью
Минестроне с фасолью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 150 г фасоли
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 100-150 г шпината
  • 2 помидора
  • 100 г мелких макаронов
  • Черный молотый перец
  • Соль
  • Мускатный орех
  • 1 л воды или овощного бульона
  • 5 г сахара
  • 3 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Фасоль отварить до готовности.
  2. Морковь и сельдерей нарезать крупными кубиками и обжарить в чугунке или толстостенной кастрюле в разогретом растительном масле пять минут.
  3. В фасоль добавить воду, пассерованные овощи, довести до кипения и варить 10 минут.
  4. Приправить специями и сахаром, добавить нарезанный шпинат и помидоры. Затем добавить макароны и варить до готовности пять-семь минут.
  5. Суп перед подачей можно посыпать тертым сыром.

Рыбный суп с помидорами и зеленым горошком

Рыбный суп
Рыбный суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 700 г хека
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 200 г помидоров
  • 800 г риса
  • 2/3 стакана замороженного горошка
  • 3 ст.л растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку.
  2. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
  3. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
  4. На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить семь минут.
  5. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.

Холодный суп-пюре из авокадо

Холодный суп из авокадо
Холодный суп из авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Спелое маленькое авокадо, очищенное – 1 шт.
  • Красный сладкий лук, нарезанный – 1 столовая ложка (примерно 1/4 маленькой луковицы)
  • Лимонный сок – 1-2 столовые ложки
  • Кинза или петрушка, порезанная – 2 столовые ложки
  • Кефир – 150 мл
  • Красные сухие хлопья острого перца – 1/2 чайной ложки
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
  2. Измельчить до однородной консистенции.
  3. Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
  4. Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.

Суп из замороженных овощей с рисом

Суп с замороженными овощами
Суп с замороженными овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г замороженных овощей для супа
  • 1 кофейная чашка риса
  • 600 мл воды или бульона
  • Соль, перец
  • Сушеные травы
  • Нарезанная зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду или бульон. В кипящую жидкость выложите рис и варите в течение 10 минут.
  2. Затем добавьте замороженные овощи и варите до готовности, около 10-15 минут.
  3. Разлейте овощной суп по тарелкам и украсьте нарезанной зеленью. Подавайте вместе с хлебом, по желанию добавив сметану.

Совет: Вы можете взять самые разные овощи: фасоль, перец, картофель, сельдерей, морковь, горошек.

Напомним, ранее мы делились рецептом лукового супа. "Сегодня" также писали, как сварить фасолевый суп за 15 минут.

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Источник: Сегодня
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