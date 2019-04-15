Цветная глазурь для кулича: ТОП-5 рецептов
В этой статье мы расскажем, как правильно сделать глазурь для пасхи
Глазурь для пасхальных куличей может быть не только белой, но и цветной. Причем ее можно красить как пищевыми красителями – гелевыми или порошковыми, так и ягодным, фруктовым или овощным соком, а также с помощью какао-порошка. Лучшие рецепты глазури для куличей вы найдете в нашей подборке.
Рецепт белковой глазури для пасхи цветной
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 200-250 г сахарной пудры
- 1-2 ч.л. лимонного сока
- 1-2 капли пищевого гелевого красителя (в зависимости от желаемой интенсивности цвета)
Рецепт приготовления:
- Яичный белок поместить в миску и взболтать вилкой, до образования легкой пены.
- Добавить примерно половину сахарной пудры и перемешать вилкой.
- Выжать 1-2 чайных ложки сока лимона и перемешать (от лимонного сока глазурь побелеет).
- Постепенно, добавляя сахарную пудру, приготовить глазурь желаемой густоты (сахарной пудры может понадобиться больше, чем указанно в рецепте).
- Чтобы подкрасить глазурь пищевыми красителями, отложите необходимое количество глазури в другую миску, добавьте краситель и хорошо перемешайте.
Глазурь для пасхи без яиц с какао
Ингредиенты:
- 1 стакан сахарного песка
- 50 мл воды
- 1 ч. л. желатина быстрорастворимого
- 2 ч. л. порошка какао
- ванилин
Рецепт приготовления:
- Замочите желатин в 2 ст. л. холодной воды, оставьте для набухания на пять минут.
- Оставшуюся воду вылейте в кастрюльку с сахаром, поставьте на слабый огонь.
- Доведите до кипения, но не кипятите. Просто дайте полностью раствориться сахару.
- Снимите сироп и добавьте туда разбухшую желатиновую массу.
- Затем добавьте какао, размешайте массу, слегка остудите.
- Миксером взбейте смесь сахарного сиропа и желатина, пока не получите гладкую, густую массу.
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Сахарная глазурь для пасхи розовая
Ингредиенты:
- 1 стакан сахарной пудры
- 3 ст.л теплой воды
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- сок свеклы или ягодный
Рецепт приготовления:
- Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 С.
- Если глазурь получится слишком густой, влить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры.
- Добавить немного свекольного или ягодного сока и размешать (количество зависит от желаемого оттенка).
Рецепт глазури для пасхи с апельсином
Ингредиенты:
- 150 г сахарной пудры
- 1 апельсин
Рецепт приготовления:
- В миску просеять сахарную пудру. На мелкой терке натереть цедру апельсина, в небольшую миску выжать сок.
- В сахарную пудру добавить примерно 2 столовые ложки апельсинового сока и перемешать до состояния пасты. По необходимости добавить еще немного сока для нужной вам консистенции.
- Можно сразу добавить немного цедры в глазурь, а можно сначала полить глазурью кулич и лишь потом посыпать сверху цедрой.
Глазурь для пасхи цветная
Ингредиенты:
- 1 белок
- 180-200 г сахарной пудры
- Небольшое количество пищевого красителя желаемого цвета
Рецепт приготовления:
- Охлажденный белок взбить с сахарной пудрой до получения густой, устойчивой массы.
- В отдельной посуде смешать порошковый пищевой краситель с капелькой воды. Красителя нужно брать буквально на кончике ножа.
- Добавить краситель в глазурь, размешать. Нанести на верхушки куличей.
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