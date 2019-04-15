Цветная глазурь для кулича: ТОП-5 рецептов

В этой статье мы расскажем, как правильно сделать глазурь для пасхи

Глазурь для кулича может быть не только белой, но и цветной Фото: Depositphotos

Глазурь для пасхальных куличей может быть не только белой, но и цветной. Причем ее можно красить как пищевыми красителями – гелевыми или порошковыми, так и ягодным, фруктовым или овощным соком, а также с помощью какао-порошка. Лучшие рецепты глазури для куличей вы найдете в нашей подборке.

Рецепт белковой глазури для пасхи цветной

Цветная белковая глазурь Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 яичный белок

200-250 г сахарной пудры

1-2 ч.л. лимонного сока

1-2 капли пищевого гелевого красителя (в зависимости от желаемой интенсивности цвета)

Рецепт приготовления:

Яичный белок поместить в миску и взболтать вилкой, до образования легкой пены. Добавить примерно половину сахарной пудры и перемешать вилкой. Выжать 1-2 чайных ложки сока лимона и перемешать (от лимонного сока глазурь побелеет). Постепенно, добавляя сахарную пудру, приготовить глазурь желаемой густоты (сахарной пудры может понадобиться больше, чем указанно в рецепте). Чтобы подкрасить глазурь пищевыми красителями, отложите необходимое количество глазури в другую миску, добавьте краситель и хорошо перемешайте.

Глазурь для пасхи без яиц с какао

Шоколадный кулич с глазурью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан сахарного песка

50 мл воды

1 ч. л. желатина быстрорастворимого

2 ч. л. порошка какао

ванилин

Рецепт приготовления:

Замочите желатин в 2 ст. л. холодной воды, оставьте для набухания на пять минут. Оставшуюся воду вылейте в кастрюльку с сахаром, поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения, но не кипятите. Просто дайте полностью раствориться сахару. Снимите сироп и добавьте туда разбухшую желатиновую массу. Затем добавьте какао, размешайте массу, слегка остудите. Миксером взбейте смесь сахарного сиропа и желатина, пока не получите гладкую, густую массу.

Читайте также Кулич на Пасху: рецепт с сухими дрожжами

Сахарная глазурь для пасхи розовая

Розовая глазурь для кулича Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан сахарной пудры

3 ст.л теплой воды

1 ч.л. ванильного экстракта

сок свеклы или ягодный

Рецепт приготовления:

Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 С. Если глазурь получится слишком густой, влить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры. Добавить немного свекольного или ягодного сока и размешать (количество зависит от желаемого оттенка).

Рецепт глазури для пасхи с апельсином

Кулич с апельсиновой глазурью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 г сахарной пудры

1 апельсин

Рецепт приготовления:

В миску просеять сахарную пудру. На мелкой терке натереть цедру апельсина, в небольшую миску выжать сок. В сахарную пудру добавить примерно 2 столовые ложки апельсинового сока и перемешать до состояния пасты. По необходимости добавить еще немного сока для нужной вам консистенции. Можно сразу добавить немного цедры в глазурь, а можно сначала полить глазурью кулич и лишь потом посыпать сверху цедрой.

Глазурь для пасхи цветная

Цветная глазурь для пасхи Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 белок

180-200 г сахарной пудры

Небольшое количество пищевого красителя желаемого цвета

Рецепт приготовления:

Охлажденный белок взбить с сахарной пудрой до получения густой, устойчивой массы. В отдельной посуде смешать порошковый пищевой краситель с капелькой воды. Красителя нужно брать буквально на кончике ножа. Добавить краситель в глазурь, размешать. Нанести на верхушки куличей.

Напомним, ранее мы делились рецептами творожной пасхи.

Смотрите видео, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2019 году:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram