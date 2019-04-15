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Цветная глазурь для кулича: ТОП-5 рецептов

В этой статье мы расскажем, как правильно сделать глазурь для пасхи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Глазурь для кулича может быть не только белой, но и цветной
Глазурь для кулича может быть не только белой, но и цветной
Фото: Depositphotos

Глазурь для пасхальных куличей может быть не только белой, но и цветной. Причем ее можно красить как пищевыми красителями – гелевыми или порошковыми, так и ягодным, фруктовым или овощным соком, а также с помощью какао-порошка. Лучшие рецепты глазури для куличей вы найдете в нашей подборке.

Рецепт белковой глазури для пасхи цветной 

Цветная белковая глазурь
Цветная белковая глазурь
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 200-250 г сахарной пудры
  • 1-2 ч.л. лимонного сока
  • 1-2 капли пищевого гелевого красителя (в зависимости от желаемой интенсивности цвета)

Рецепт приготовления:

  1. Яичный белок поместить в миску и взболтать вилкой, до образования легкой пены.
  2. Добавить примерно половину сахарной пудры и перемешать вилкой.
  3. Выжать 1-2 чайных ложки сока лимона и перемешать (от лимонного сока глазурь побелеет).
  4. Постепенно, добавляя сахарную пудру, приготовить глазурь желаемой густоты (сахарной пудры может понадобиться больше, чем указанно в рецепте).
  5. Чтобы подкрасить глазурь пищевыми красителями, отложите необходимое количество глазури в другую миску, добавьте краситель и хорошо перемешайте.

Глазурь для пасхи без яиц с какао

Шоколадный кулич с глазурью
Шоколадный кулич с глазурью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахарного песка
  • 50 мл воды
  • 1 ч. л. желатина быстрорастворимого
  • 2 ч. л. порошка какао
  • ванилин

Рецепт приготовления:

  1. Замочите желатин в 2 ст. л. холодной воды, оставьте для набухания на пять минут.
  2. Оставшуюся воду вылейте в кастрюльку с сахаром, поставьте на слабый огонь.
  3. Доведите до кипения, но не кипятите. Просто дайте полностью раствориться сахару.
  4. Снимите сироп и добавьте туда разбухшую желатиновую массу.
  5. Затем добавьте какао, размешайте массу, слегка остудите.
  6. Миксером взбейте смесь сахарного сиропа и желатина, пока не получите гладкую, густую массу.

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Сахарная глазурь для пасхи розовая

Розовая глазурь для кулича
Розовая глазурь для кулича
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахарной пудры
  • 3 ст.л теплой воды
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • сок свеклы или ягодный

Рецепт приготовления:

  1. Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 С.
  2. Если глазурь получится слишком густой, влить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры.
  3. Добавить немного свекольного или ягодного сока и размешать (количество зависит от желаемого оттенка).

Рецепт глазури для пасхи с апельсином

Кулич с апельсиновой глазурью
Кулич с апельсиновой глазурью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150 г сахарной пудры
  • 1 апельсин

Рецепт приготовления:

  1. В миску просеять сахарную пудру. На мелкой терке натереть цедру апельсина, в небольшую миску выжать сок.
  2. В сахарную пудру добавить примерно 2 столовые ложки апельсинового сока и перемешать до состояния пасты. По необходимости добавить еще немного сока для нужной вам консистенции.
  3. Можно сразу добавить немного цедры в глазурь, а можно сначала полить глазурью кулич и лишь потом посыпать сверху цедрой.

Глазурь для пасхи цветная

Цветная глазурь для пасхи
Цветная глазурь для пасхи
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 белок
  • 180-200 г сахарной пудры
  • Небольшое количество пищевого красителя желаемого цвета

Рецепт приготовления:

  1. Охлажденный белок взбить с сахарной пудрой до получения густой, устойчивой массы.
  2. В отдельной посуде смешать порошковый пищевой краситель с капелькой воды. Красителя нужно брать буквально на кончике ножа.
  3. Добавить краситель в глазурь, размешать. Нанести на верхушки куличей.

Напомним, ранее мы делились рецептами творожной пасхи.

Смотрите видео, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2019 году:

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Источник: Сегодня
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