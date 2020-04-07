Дальгона-кофе: рецепт самого трендового корейского напитка

Напиток из растворимого кофе, сахара и молока стал хитом соцсетей

Дальгона-кофе – рецепт из TikTok, который успел стать вирусным. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать его без кофейной машины – вам понадобится только блендер или венчик.

Впервые дальгона-кофе появился в Южной Корее. Считается, что он вдохновлен видом одноименной карамели, которая вкусом и цветом совпадает с тем самым кофейным муссом. Подается напиток в прозрачном стакане, чтобы было видно его слоистую текстуру.

Дальгона-кофе: рецепт в домашних условиях

Дальгона-кофе: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

250 ккал на порцию

Ингредиенты на 2 порции:

Растворимый кофе – 2 ст. л.

Сахар – 4 ст.л. или по вкусу

Горячая вода – 2 ст. л.

Холодное молоко – по вкусу

Кубики льда – по вкусу

Сахар или другой подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

Отправьте растворимый кофе, сахар и горячую воду в миску. Хорошо перемешайте. Взбивайте все ингредиенты погружным блендером, пока масса не станет воздушной и пышной. Это займет от трех до пяти минут. Теперь возьмите стаканы для подачи. Добавьте в них лед и подслащенное молоко. Сверху поместите кофейный крем, вставьте соломинки. Хорошо перемешайте и наслаждайтесь.

Полезные советы

Добавьте больше сахара в кофейный мусс, если это необходимо;

Вы можете хранить взбитый кофе в холодильнике в герметичном контейнере, чтобы использовать позже;

Добавьте горячее молоко, чтобы получить латте;

Вы можете подсластить молоко сгущенкой, сахаром, сахарозаменителем или медом.

Смотрите видео, как часто можно пить кофе:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить латте без кофейной машины. "Сегодня" также делились рецептами холодных напитков из растворимого кофе.

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