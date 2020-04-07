Дальгона-кофе: рецепт самого трендового корейского напитка
Напиток из растворимого кофе, сахара и молока стал хитом соцсетей
Дальгона-кофе – рецепт из TikTok, который успел стать вирусным. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать его без кофейной машины – вам понадобится только блендер или венчик.
Впервые дальгона-кофе появился в Южной Корее. Считается, что он вдохновлен видом одноименной карамели, которая вкусом и цветом совпадает с тем самым кофейным муссом. Подается напиток в прозрачном стакане, чтобы было видно его слоистую текстуру.
Дальгона-кофе: рецепт в домашних условиях
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 250 ккал на порцию
Ингредиенты на 2 порции:
- Растворимый кофе – 2 ст. л.
- Сахар – 4 ст.л. или по вкусу
- Горячая вода – 2 ст. л.
- Холодное молоко – по вкусу
- Кубики льда – по вкусу
- Сахар или другой подсластитель – по вкусу
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Способ приготовления:
- Отправьте растворимый кофе, сахар и горячую воду в миску. Хорошо перемешайте.
- Взбивайте все ингредиенты погружным блендером, пока масса не станет воздушной и пышной. Это займет от трех до пяти минут.
- Теперь возьмите стаканы для подачи. Добавьте в них лед и подслащенное молоко.
- Сверху поместите кофейный крем, вставьте соломинки.
- Хорошо перемешайте и наслаждайтесь.
Полезные советы
- Добавьте больше сахара в кофейный мусс, если это необходимо;
- Вы можете хранить взбитый кофе в холодильнике в герметичном контейнере, чтобы использовать позже;
- Добавьте горячее молоко, чтобы получить латте;
- Вы можете подсластить молоко сгущенкой, сахаром, сахарозаменителем или медом.
Смотрите видео, как часто можно пить кофе:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить латте без кофейной машины. "Сегодня" также делились рецептами холодных напитков из растворимого кофе.
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