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Дальгона-кофе: рецепт самого трендового корейского напитка

Напиток из растворимого кофе, сахара и молока стал хитом соцсетей

Ирина Павлина
Сегодня, 16:05

Дальгона-кофе – рецепт из TikTok, который успел стать вирусным. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать его без кофейной машины – вам понадобится только блендер или венчик.

Впервые дальгона-кофе появился в Южной Корее. Считается, что он вдохновлен видом одноименной карамели, которая вкусом и цветом совпадает с тем самым кофейным муссом. Подается напиток в прозрачном стакане, чтобы было видно его слоистую текстуру.

Дальгона-кофе: рецепт в домашних условиях

Дальгона-кофе: рецепт с фото
Дальгона-кофе: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 250 ккал на порцию

Ингредиенты на 2 порции:

  • Растворимый кофе – 2 ст. л.
  • Сахар – 4 ст.л. или по вкусу
  • Горячая вода – 2 ст. л.
  • Холодное молоко – по вкусу
  • Кубики льда – по вкусу
  • Сахар или другой подсластитель – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Отправьте растворимый кофе, сахар и горячую воду в миску. Хорошо перемешайте.
  2. Взбивайте все ингредиенты погружным блендером, пока масса не станет воздушной и пышной. Это займет от трех до пяти минут.
  3. Теперь возьмите стаканы для подачи. Добавьте в них лед и подслащенное молоко.
  4. Сверху поместите кофейный крем, вставьте соломинки.
  5. Хорошо перемешайте и наслаждайтесь.

Полезные советы

  • Добавьте больше сахара в кофейный мусс, если это необходимо;
  • Вы можете хранить взбитый кофе в холодильнике в герметичном контейнере, чтобы использовать позже;
  • Добавьте горячее молоко, чтобы получить латте;
  • Вы можете подсластить молоко сгущенкой, сахаром, сахарозаменителем или медом.

Смотрите видео, как часто можно пить кофе:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить латте без кофейной машины. "Сегодня" также делились рецептами холодных напитков из растворимого кофе.

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Источник: Сегодня
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