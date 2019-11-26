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День благодарения 2019: рецепт американского тыквенного пирога

Готовим сладкий тарт с тыквенной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Американский тыквенный пирог
Американский тыквенный пирог
Фото: Depositphotos

День благодарения ежегодно отмечают в Америке в четвертый четверг ноября. В 2019 году дата праздника – 28 ноября. В этот день на столе обязательно должна быть запеченная индейка с клюквенным соусом, а также особый тыквенный пирог.

Смотрите видео, как украсить стол на День благодарения:

Обычно для этого десерта используется консервированное тыквенное пюре, но можно его приготовить и самостоятельно. Для этого нужно разрезать тыкву пополам, очистить от семян, положить разрезом вверх на противень и запечь в духовке при 200 ºС до готовности. Затем мякоть отделить от кожицы и пюрировать.

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Тыквенное пюре желательно выложить в сито или дуршлаг, выстеленный марлей и дать жидкости стечь, иначе пирог получится слишком водянистым.

Американский тыквенный пирог

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

  • 8 ст. ложек (115 г) холодного сливочного масла
  • 1 1/3 чашки (185 г) муки
  • 1/4 ч. ложки соли
  • 1/8 ч. ложки разрыхлителя
  • 5 ст. ложек сливок
  • 4 сухих имбирных печенья (30 г)
  • 1/4 чашки (25 г) орехов пекан или грецких

Для тыквенной начинки:

  • 1 1/3 чашки (425 г) готового тыквенного пюре
  • 3/4 чашки (165 г) коричневого сахара
  • 1 ч. ложка молотого имбиря
  • 1/4 ч. ложки молотой гвоздики
  • 1/4 ч. ложки молотой корицы
  • 1/4 ч. ложки молотого мускатного ореха
  • 1/2 ч. ложки соли
  • 2/3 чашки (160 мл) молока
  • 2/3 чашки сливок
  • 3 крупных яйца
  • 1/2 ч. ложки ванильной эссенции

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло нарезать небольшими кубиками. Примерно 5 ст. ложек масла положить в холодильник, остальное – в морозильник минимум на полчаса. Муку, соль и разрыхлитель высыпать в пластиковый пакет и тоже поставить в морозильник на полчаса.
  2. Высыпать мучную смесь в кухонный комбайн, включить несколько раз режим "Пульс".
  3. Добавить масло из холодильника и включить процессор приблизительно на 20 секунд или пока не образуются крупные крошки. Добавить замороженное масло и пульсировать, пока кусочки замороженного масла не станут размером с горошину. Влить сливки и нажать "Пульс" около шести раз, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
  4. Быстро собрать тесто руками в шар, завернуть в пленку и поставить в холодильник на 45 минут.
  5. Тесто раскатать так, чтобы им можно было покрыть дно и стенки формы. Перенести в форму диаметром 23 см (намотав на скалку или сложив вчетверо). Накрыть пленкой, поставить в холодильник еще на час.
  6. Имбирное печенье и орехи измельчить в крошку, утрамбовать сверху на основу.
  7. В небольшой кастрюльке смешать тыквенное пюре, сахар, специи и соль. Постоянно помешивая, довести до кипения и варить 3-5 минут, пока смесь не загустеет.
  8. Вылить в кухонный комбайн и пюрировать в течение 1 минуты. Не выключая мотор, влить молоко и сливки, затем по одному добавить яйца, в конце добавить ваниль.
  9. Вылить начинку на основу из теста и выпекать пирог при температуре 190 ºС в течение 50-60 минут. Чтобы края основы не подгорели, через 30 минут прикрыть их полосками фольги.
  10. Подавать американский тыквенный пирог полностью остывшим, со взбитыми сливками (на 1 чашку холодных сливок нужно 4 ст. ложки сахарной пудры и 1/2 ч. ложки ванильной эссенции).

Как отмерять ингредиенты для пирога

Объем 1 чашки – 240 мл, 1 ч. ложки – 5 мл. Сухие ингредиенты измеряйте без горки, свободно насыпая их в мерную емкость ложкой и не утрамбовывая, кроме коричневого сахара, который следует утрамбовать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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