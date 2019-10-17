День повара 2019: рецепты от самых известных кулинаров мира
Повара имеют свой профессиональный праздник
Международный день повара отмечают 20 октября. Праздник появился в 2004 году. Дата была учреждена по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, куда входят порядка 8 млн человек.
Смотрите видео, как украинские повара работают за границей:
В этот день повара собираются, чтобы обменяться опытом, секретами, идеями. Также нередко проводятся дегустации и эксперименты в приготовлении блюд.
В честь наступающего праздника мы поделимся рецептами вкусных блюд от лучших кулинаров мира.
Фаршированная свинина с сыром и айвой от Гордона Рамзи
Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 12-ти звезд Мишлен. Кроме этого, он является ведущим многих кулинарных шоу.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (свиная шея или корейка)
- 175 г сыра манчего
- 150 г мармелада из айвы
- 2 веточки шалфея
- 1 веточка тимьяна
- 1 головка чеснока
- Масло оливковое
- 200 мл хереса
- Морская соль и свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Надрезаем корейку, создавая карман для начинки.
- Нарезаем ломтиками сыр манчего и айвовое желе. Выкладываем сыр и желе слоями на мясо. Добавляем листья шалфея. Сворачиваем мясо в рулет. Перевязываем бечевкой.
- Выкладываем тимьян и шалфей на противень. Выкладываем рулет на зелень кожей вверх. Помещаем под корейку разрезанные пополам головки чеснока. Добавляем оливковое масло. Солим и перчим.
- Ставим в разогретую духовку на 60 минут. Выпекаем свинину при 220 ºC первые 20 минут, остальное время при 180 ºС.
- Ставим противень из-под свинины на огонь. Наливаем немного хереса. Тушим в течение нескольких минут.
- Добавляем сок, вытекающий из рулета. Перемешиваем. Поливаем получившимся соусом корейку.
Мясное чили с крышечками из кукурузного хлеба от Найджелы Лоусон
Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца и бобов.
Найджела Лоусон – известная британская телеведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг – запекает чили в духовке под крышечками из кукурузного теста.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для чили кон карне:
- Лук – 2 средних
- Чеснок – 3 зубчика
- Оливковое масло – 1.5 столовые ложки
- Хлопья сушеного острого перца чили – 1 столовая ложка
- Молотый кориандр – 1 чайная ложка
- Коробочки кардамона – 3 шт .
- Красный (болгарский) перец – 1 шт
- Говяжий фарш – 700 г
- Консервированные помидоры, порезанные – 1 банка (540 мл)
- Кетчуп – 4 столовые ложки
- Томатная паста – 4 столовые ложки
- Вода – 125 мл
- Красная фасоль – 1/2 банки (200-250 мл)
- Красная фасоль со специями и острым перцем, размятая в пюре – 2 банки (по 455 мл)
- Горький порошок какао – 1 столовая ложка
- Соль, перец по вкусу
Для кукурузного хлеба:
- Соль – 3/4 чайной ложки
- Кукурузная мука – 325 г
- Мука – 2 столовые ложки
- Разрыхлитель – 3 чайные ложки
- Кефир или пахта – 375 мл
- Яйца – 2 шт
- Кленовый сироп или мед – 1 столовая ложка
- Растительное масло – 2 столовые ложки
- Сыр чеддер, тертый – 75 г
Способ приготовления:
- Лук и чеснок почистить и очень мелко нарезать. Нагреть оливковое масло на большой сковороде (или в большой кастрюле с толстым дном).
- Положить в сковороду смесь лука с чесноком и готовить, пока лук не станет мягким, на среднем огне.
- Коробочки кардамона придавить плоской стороной ножа. Добавить хлопья перца чили, кориандр и кардамон в сковороду к луку и хорошо перемешать.
- Почистить красный болгарский перец от семян и мелко порезать. Добавить красный перец к луку.
- Добавить в сковороду фарш, хорошо разделяя его на маленькие кусочки. Готовить фарш, пока он не подрумянится со всех сторон.
- Добавить к мясу помидоры в собственном соку, все бобы, кетчуп, томатную пасту и воду. Хорошо перемешать. Довести смесь до кипения и добавить какао, перемешать.
- Убавить огонь до минимального и готовить под крышкой около полутора часов. Следите, чтобы смесь не пригорела. Когда чили будет готово, его можно остудить и заморозить или поставить в холодильник на ночь.
- Нагреть духовку до 220 ºС. Если чили из холодильника, его нужно разогреть.
- Приготовить тесто. В большой миске смешать соль, кукурузную муку, обыкновенную муку и разрыхлитель. В отдельной миске соединить кефир, яйца, кленовый сироп и растительное масло. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и размешать до образования теста.
- Отправить чили в большую форму, подходящую для духовки, или в небольшие порционные формочки. Выложить сверху тесто и посыпать тертым сыром.
- Выпекать около 30 минут, пока кукурузный хлеб не подрумянится.
Совет: если вы не хотите готовить кукурузное тесто, возьмите слоеное дрожжевое.
Фантастическая рыбная лазанья от Джейми Оливера
Ищете идею для праздничного ужина? Приготовьте рыбную лазанью с креветками, овощами и сыром по рецепту Джейми Оливера, знаменитого британского шеф-повара. Для нее одинаково хорошо подойдет филе семги, трески или сибаса.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 1 луковица
- 2 средние морковки
- 3 черешка сельдерея
- 1 стебля головка фенхеля
- Маленький пучок петрушки
- Ломтик панчетты или бекона
- 12 свежих целых креветок (головы отделить и сохранить)
- Лавровый лист на ветке
- 100 мл белого вина
- 900 мл молока
- 80 г муки
- Морская соль
- Свежемолотый черный перец
- Половина мускатного ореха
- 250 г листов для лазаньи
- 600 г филе трески, семги, дорадо или сибаса
- 70 -100 г свеженатертого пармезана
- 300 г помидоров черри
- Пучок рукколы
- Пучок петрушки
Способ приготовления:
- Для начала измельчите сельдерей, лук, морковь и фенхель с помощью блендера.
- В большой глубокой кастрюле растопите четверть сливочного масла. Добавьте порубленные овощи и готовьте на медленном огне около 10-15 минут под закрытой крышкой. Овощи должны изменить цвет на золотистый, но не потемнеть.
- Возьмите петрушку и отделите от нее стебли. Теперь соберите в пучок стебли петрушки, веточку лаврового листа, оберните ломтиком бекона и обвяжите нитью. Положите этот пучок вместе с головами креветок в кастрюлю и готовьте около 15 минут. Г головы креветок должны порозоветь, а овощи размягчиться.
- Влейте вино и готовьте, пока не исчезнет запах алкоголя. После этого влейте молоко, медленно доведите до кипения, сразу после того, как молоко закипит, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 20-30 минут. После того как овощи с молоком настоятся, уберите головы креветок и травяной пучок, выжмите из них всю жидкость.
- В другой глубокой кастрюле растопите оставшееся сливочное масло. Как только оно начнет пениться, постепенно всыпьте всю муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
- Добавьте в горячую масляную пасту половник овощной смеси, размешайте. Постепенно добавляйте овощную смесь по половнику за раз. После добавления каждого половника хорошо перемешивайте. У вас получится густой белый соус. Доведите смесь до кипения и варите несколько секунд для того чтобы мука заварилась.
- Снимите с огня, приправьте солью, перцем и молотым мускатным орехом. Если от креветочных голов остались усики, уберите.
- Возьмите большую форму для запекания и застелите фольгой. Выложите четверть соуса в форму, добавьте треть рыбного филе, креветок, помидоров черри, посыпьте третью рубленной петрушки и четвертью пармезана.
- Теперь покройте листами для лазаньи, выложите еще два слоя, чередуя начинку и пасту. Сверху распределите остатки соуса и посыпьте оставшимся сыром и хлебными крошками, перемолотыми с петрушкой и лимонной цедрой.
- Накройте лазанью фольгой и выпекайте в духовке, прогретой до 180 ºС, 45 минут, сняв фольгу через полчаса. Подавайте лазанью вместе с рукколой.
Салат "Цезарь" от Марты Стюарт
Классический "Цезарь" – это салат ромэн с густой яичной заправкой и крутонами. Если вы предпочитаете не использовать сырой желток в рецепте, замените его столовой ложкой магазинного майонеза. Рецепт от Марты Стюарт, известной американской телеведущая и автора кулинарных книг.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для крутонов:
- 2 столовые ложки сливочного масла, растопленного
- 1 столовая ложка оливкового масла экстра вирджин
- 225-300 г деревенского итальянского хлеба без корок, нарезанного кубиками
- 2 чайные ложки соли
- 1/4 чайной ложки молотого кайенского перца
- 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
Для салата:
- 2 зубчика чеснока
- 4 филе анчоуса
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка свежего молотого перца
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
- 1 чайная ложка вустерского соуса
- 1/2 чайной ложки дижонской горчицы
- 1 большой яичный желток
- 1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин
- 550 г салата ромэн
- 1 стакан свежего тертого сыра Пармезан или 70 г сыра Романо, натертого овощечисткой
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 ºС. Смешайте сливочное и оливковое масло в большой миске. Добавьте кубики хлеба и перемешайте. Посыпьте солью, кайенским перцем и черным перцем; еще раз перемешайте. Выложите хлеб в один слой на большой противень. Готовьте в течение 10 минут, чтобы гренки подрумянились.
- Поместите чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой. Влейте оливковое масло и перемешайте.
- Помойте головки салата, снимите верхние листья. Нижние листья помойте и обсушите, нарежьте кусочками 3-4 см.
- Сложите гренки, салат и сыр в миску, хорошо перемешайте. Если хотите, посыпьте дополнительной порцией сыра. Немедленно подавайте.
Шоколадный кекс с апельсиновыми цукатами от Пьера Эрме
Пьер Эрме – известный французский кондитер, автор одного из самых дорогих десертов мира. Кекс по его рецепту получается очень сочным, с ярким вкусом шоколада, рома и апельсинов.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 50 г какао
- 1 ч ложка разрыхлителя
- 250 г сливочного масла
- 250 г сахара
- 5 яиц
- 350 г апельсиновых цукатов
- 50 г крупного изюма без косточек
- 50 мл темного рома
Способ приготовления:
- Цукаты нарезать кубиками, добавить изюм и залить алкоголем, оставить на несколько часов.
- Разогреть духовку до 220 ºС.
- Все продукты для кексового теста должны быть комнатной температуры. Масло и яйца нужно заранее достать из холодильника.
- Взбить размягченное масло, всыпать сахар, взбить. Добавлять яйца по одному, каждый раз очень тщательно взбивая. Тесто должно стать однородным.
- Добавить муку, просеянную с какао и разрыхлителем, размешать. Всыпать цукаты, снова перемешать.
- Выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, поставить в духовку и уменьшить температуру до 180 ºС. Выпекать около часа.
- После выпекания, еще теплый кекс нужно положить на решетку и пропитать сиропом. Для этого 150 мл воды и 140 г сахара довести до кипения, снять с огня, добавить 130 мл темного рома.
- Остудить, плотно завернуть в пленку, хранить в холодильнике.
Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из тыквы от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также писали, как приготовить тертый пирог с ягодами от Лизы Глинской.
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