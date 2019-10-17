День повара 2019: рецепты от самых известных кулинаров мира

Повара имеют свой профессиональный праздник

День повара основали в 2004 году Фото: freepik.com

Международный день повара отмечают 20 октября. Праздник появился в 2004 году. Дата была учреждена по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, куда входят порядка 8 млн человек.

Смотрите видео, как украинские повара работают за границей:

В этот день повара собираются, чтобы обменяться опытом, секретами, идеями. Также нередко проводятся дегустации и эксперименты в приготовлении блюд.

В честь наступающего праздника мы поделимся рецептами вкусных блюд от лучших кулинаров мира.

Фаршированная свинина с сыром и айвой от Гордона Рамзи

Гордон Рамзи – обладатель 16 звезд Мишлен Фото: Pinterest

Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 12-ти звезд Мишлен. Кроме этого, он является ведущим многих кулинарных шоу.

Свинина с айвой и сыром Фото: gordonramsay.com



Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг свинины (свиная шея или корейка)

175 г сыра манчего

150 г мармелада из айвы

2 веточки шалфея

1 веточка тимьяна

1 головка чеснока

Масло оливковое

200 мл хереса

Морская соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Надрезаем корейку, создавая карман для начинки. Нарезаем ломтиками сыр манчего и айвовое желе. Выкладываем сыр и желе слоями на мясо. Добавляем листья шалфея. Сворачиваем мясо в рулет. Перевязываем бечевкой. Выкладываем тимьян и шалфей на противень. Выкладываем рулет на зелень кожей вверх. Помещаем под корейку разрезанные пополам головки чеснока. Добавляем оливковое масло. Солим и перчим. Ставим в разогретую духовку на 60 минут. Выпекаем свинину при 220 ºC первые 20 минут, остальное время при 180 ºС. Ставим противень из-под свинины на огонь. Наливаем немного хереса. Тушим в течение нескольких минут. Добавляем сок, вытекающий из рулета. Перемешиваем. Поливаем получившимся соусом корейку.

Читайте также: Рецепт ризотто с кабачками и лесными грибами от Гордона Рамзи

Мясное чили с крышечками из кукурузного хлеба от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон Фото: nigella.com

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца и бобов.

Найджела Лоусон – известная британская телеведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг – запекает чили в духовке под крышечками из кукурузного теста.

Чили кон карне под крышечками из теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для чили кон карне:

Лук – 2 средних

Чеснок – 3 зубчика

Оливковое масло – 1.5 столовые ложки

Хлопья сушеного острого перца чили – 1 столовая ложка

Молотый кориандр – 1 чайная ложка

Коробочки кардамона – 3 шт .

Красный (болгарский) перец – 1 шт

Говяжий фарш – 700 г

Консервированные помидоры, порезанные – 1 банка (540 мл)

Кетчуп – 4 столовые ложки

Томатная паста – 4 столовые ложки

Вода – 125 мл

Красная фасоль – 1/2 банки (200-250 мл)

Красная фасоль со специями и острым перцем, размятая в пюре – 2 банки (по 455 мл)

Горький порошок какао – 1 столовая ложка

Соль, перец по вкусу

Для кукурузного хлеба:

Соль – 3/4 чайной ложки

Кукурузная мука – 325 г

Мука – 2 столовые ложки

Разрыхлитель – 3 чайные ложки

Кефир или пахта – 375 мл

Яйца – 2 шт

Кленовый сироп или мед – 1 столовая ложка

Растительное масло – 2 столовые ложки

Сыр чеддер, тертый – 75 г

Способ приготовления:

Лук и чеснок почистить и очень мелко нарезать. Нагреть оливковое масло на большой сковороде (или в большой кастрюле с толстым дном). Положить в сковороду смесь лука с чесноком и готовить, пока лук не станет мягким, на среднем огне. Коробочки кардамона придавить плоской стороной ножа. Добавить хлопья перца чили, кориандр и кардамон в сковороду к луку и хорошо перемешать. Почистить красный болгарский перец от семян и мелко порезать. Добавить красный перец к луку. Добавить в сковороду фарш, хорошо разделяя его на маленькие кусочки. Готовить фарш, пока он не подрумянится со всех сторон. Добавить к мясу помидоры в собственном соку, все бобы, кетчуп, томатную пасту и воду. Хорошо перемешать. Довести смесь до кипения и добавить какао, перемешать. Убавить огонь до минимального и готовить под крышкой около полутора часов. Следите, чтобы смесь не пригорела. Когда чили будет готово, его можно остудить и заморозить или поставить в холодильник на ночь. Нагреть духовку до 220 ºС. Если чили из холодильника, его нужно разогреть. Приготовить тесто. В большой миске смешать соль, кукурузную муку, обыкновенную муку и разрыхлитель. В отдельной миске соединить кефир, яйца, кленовый сироп и растительное масло. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и размешать до образования теста. Отправить чили в большую форму, подходящую для духовки, или в небольшие порционные формочки. Выложить сверху тесто и посыпать тертым сыром. Выпекать около 30 минут, пока кукурузный хлеб не подрумянится.

Совет: если вы не хотите готовить кукурузное тесто, возьмите слоеное дрожжевое.

Фантастическая рыбная лазанья от Джейми Оливера

Джейми Оливер Фото: Pinterest

Ищете идею для праздничного ужина? Приготовьте рыбную лазанью с креветками, овощами и сыром по рецепту Джейми Оливера, знаменитого британского шеф-повара. Для нее одинаково хорошо подойдет филе семги, трески или сибаса.

Рыбная лазанья Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

1 луковица

2 средние морковки

3 черешка сельдерея

1 стебля головка фенхеля

Маленький пучок петрушки

Ломтик панчетты или бекона

12 свежих целых креветок (головы отделить и сохранить)

Лавровый лист на ветке

100 мл белого вина

900 мл молока

80 г муки

Морская соль

Свежемолотый черный перец

Половина мускатного ореха

250 г листов для лазаньи

600 г филе трески, семги, дорадо или сибаса

70 -100 г свеженатертого пармезана

300 г помидоров черри

Пучок рукколы

Пучок петрушки

Способ приготовления:

Для начала измельчите сельдерей, лук, морковь и фенхель с помощью блендера. В большой глубокой кастрюле растопите четверть сливочного масла. Добавьте порубленные овощи и готовьте на медленном огне около 10-15 минут под закрытой крышкой. Овощи должны изменить цвет на золотистый, но не потемнеть. Возьмите петрушку и отделите от нее стебли. Теперь соберите в пучок стебли петрушки, веточку лаврового листа, оберните ломтиком бекона и обвяжите нитью. Положите этот пучок вместе с головами креветок в кастрюлю и готовьте около 15 минут. Г головы креветок должны порозоветь, а овощи размягчиться. Влейте вино и готовьте, пока не исчезнет запах алкоголя. После этого влейте молоко, медленно доведите до кипения, сразу после того, как молоко закипит, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 20-30 минут. После того как овощи с молоком настоятся, уберите головы креветок и травяной пучок, выжмите из них всю жидкость. В другой глубокой кастрюле растопите оставшееся сливочное масло. Как только оно начнет пениться, постепенно всыпьте всю муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте в горячую масляную пасту половник овощной смеси, размешайте. Постепенно добавляйте овощную смесь по половнику за раз. После добавления каждого половника хорошо перемешивайте. У вас получится густой белый соус. Доведите смесь до кипения и варите несколько секунд для того чтобы мука заварилась. Снимите с огня, приправьте солью, перцем и молотым мускатным орехом. Если от креветочных голов остались усики, уберите. Возьмите большую форму для запекания и застелите фольгой. Выложите четверть соуса в форму, добавьте треть рыбного филе, креветок, помидоров черри, посыпьте третью рубленной петрушки и четвертью пармезана. Теперь покройте листами для лазаньи, выложите еще два слоя, чередуя начинку и пасту. Сверху распределите остатки соуса и посыпьте оставшимся сыром и хлебными крошками, перемолотыми с петрушкой и лимонной цедрой. Накройте лазанью фольгой и выпекайте в духовке, прогретой до 180 ºС, 45 минут, сняв фольгу через полчаса. Подавайте лазанью вместе с рукколой.

Салат "Цезарь" от Марты Стюарт

Марта Стюарт Фото: instagram.com/marthastewart

Классический "Цезарь" – это салат ромэн с густой яичной заправкой и крутонами. Если вы предпочитаете не использовать сырой желток в рецепте, замените его столовой ложкой магазинного майонеза. Рецепт от Марты Стюарт, известной американской телеведущая и автора кулинарных книг.

Классический "Цезарь" Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Для крутонов:

2 столовые ложки сливочного масла, растопленного

1 столовая ложка оливкового масла экстра вирджин

225-300 г деревенского итальянского хлеба без корок, нарезанного кубиками

2 чайные ложки соли

1/4 чайной ложки молотого кайенского перца

1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца

Для салата:

2 зубчика чеснока

4 филе анчоуса

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка свежего молотого перца

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

1 чайная ложка вустерского соуса

1/2 чайной ложки дижонской горчицы

1 большой яичный желток

1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин

550 г салата ромэн

1 стакан свежего тертого сыра Пармезан или 70 г сыра Романо, натертого овощечисткой

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 ºС. Смешайте сливочное и оливковое масло в большой миске. Добавьте кубики хлеба и перемешайте. Посыпьте солью, кайенским перцем и черным перцем; еще раз перемешайте. Выложите хлеб в один слой на большой противень. Готовьте в течение 10 минут, чтобы гренки подрумянились. Поместите чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой. Влейте оливковое масло и перемешайте. Помойте головки салата, снимите верхние листья. Нижние листья помойте и обсушите, нарежьте кусочками 3-4 см. Сложите гренки, салат и сыр в миску, хорошо перемешайте. Если хотите, посыпьте дополнительной порцией сыра. Немедленно подавайте.

Шоколадный кекс с апельсиновыми цукатами от Пьера Эрме

Пьер Эрме Фото: Pinterest

Пьер Эрме – известный французский кондитер, автор одного из самых дорогих десертов мира. Кекс по его рецепту получается очень сочным, с ярким вкусом шоколада, рома и апельсинов.

Шоколадный кекс с цукатами Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

200 г муки

50 г какао

1 ч ложка разрыхлителя

250 г сливочного масла

250 г сахара

5 яиц

350 г апельсиновых цукатов

50 г крупного изюма без косточек

50 мл темного рома

Способ приготовления:

Цукаты нарезать кубиками, добавить изюм и залить алкоголем, оставить на несколько часов. Разогреть духовку до 220 ºС. Все продукты для кексового теста должны быть комнатной температуры. Масло и яйца нужно заранее достать из холодильника. Взбить размягченное масло, всыпать сахар, взбить. Добавлять яйца по одному, каждый раз очень тщательно взбивая. Тесто должно стать однородным. Добавить муку, просеянную с какао и разрыхлителем, размешать. Всыпать цукаты, снова перемешать. Выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, поставить в духовку и уменьшить температуру до 180 ºС. Выпекать около часа. После выпекания, еще теплый кекс нужно положить на решетку и пропитать сиропом. Для этого 150 мл воды и 140 г сахара довести до кипения, снять с огня, добавить 130 мл темного рома. Остудить, плотно завернуть в пленку, хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из тыквы от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также писали, как приготовить тертый пирог с ягодами от Лизы Глинской.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.