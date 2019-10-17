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День повара 2019: рецепты от самых известных кулинаров мира

Повара имеют свой профессиональный праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
День повара основали в 2004 году
День повара основали в 2004 году
Фото: freepik.com

Международный день повара отмечают 20 октября. Праздник появился в 2004 году. Дата была учреждена по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, куда входят порядка 8 млн человек.

Смотрите видео, как украинские повара работают за границей:

В этот день повара собираются, чтобы обменяться опытом, секретами, идеями. Также нередко проводятся дегустации и эксперименты в приготовлении блюд.

В честь наступающего праздника мы поделимся рецептами вкусных блюд от лучших кулинаров мира.

Фаршированная свинина с сыром и айвой от Гордона Рамзи

Гордон Рамзи – обладатель 16 звезд Мишлен
Гордон Рамзи – обладатель 16 звезд Мишлен
Фото: Pinterest

Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 12-ти звезд Мишлен. Кроме этого, он является ведущим многих кулинарных шоу.

Свинина с айвой и сыром
Свинина с айвой и сыром
Фото: gordonramsay.com


Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины (свиная шея или корейка)
  • 175 г сыра манчего
  • 150 г мармелада из айвы
  • 2 веточки шалфея
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 головка чеснока
  • Масло оливковое
  • 200 мл хереса
  • Морская соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Надрезаем корейку, создавая карман для начинки.
  2. Нарезаем ломтиками сыр манчего и айвовое желе. Выкладываем сыр и желе слоями на мясо. Добавляем листья шалфея. Сворачиваем мясо в рулет. Перевязываем бечевкой.
  3. Выкладываем тимьян и шалфей на противень. Выкладываем рулет на зелень кожей вверх. Помещаем под корейку разрезанные пополам головки чеснока. Добавляем оливковое масло. Солим и перчим.
  4. Ставим в разогретую духовку на 60 минут. Выпекаем свинину при 220 ºC первые 20 минут, остальное время при 180 ºС.
  5. Ставим противень из-под свинины на огонь. Наливаем немного хереса. Тушим в течение нескольких минут.
  6. Добавляем сок, вытекающий из рулета. Перемешиваем. Поливаем получившимся соусом корейку.

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Мясное чили с крышечками из кукурузного хлеба от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон
Найджела Лоусон
Фото: nigella.com

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца и бобов.

Найджела Лоусон – известная британская телеведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг – запекает чили в духовке под крышечками из кукурузного теста.

Чили кон карне под крышечками из теста
Чили кон карне под крышечками из теста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для чили кон карне:

  • Лук – 2 средних
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Оливковое масло – 1.5 столовые ложки
  • Хлопья сушеного острого перца чили – 1 столовая ложка
  • Молотый кориандр – 1 чайная ложка
  • Коробочки кардамона – 3 шт .
  • Красный (болгарский) перец – 1 шт
  • Говяжий фарш – 700 г
  • Консервированные помидоры, порезанные – 1 банка (540 мл)
  • Кетчуп – 4 столовые ложки
  • Томатная паста – 4 столовые ложки
  • Вода – 125 мл
  • Красная фасоль – 1/2 банки (200-250 мл)
  • Красная фасоль со специями и острым перцем, размятая в пюре – 2 банки (по 455 мл)
  • Горький порошок какао – 1 столовая ложка
  • Соль, перец по вкусу

Для кукурузного хлеба:

  • Соль – 3/4 чайной ложки
  • Кукурузная мука – 325 г
  • Мука – 2 столовые ложки
  • Разрыхлитель – 3 чайные ложки
  • Кефир или пахта – 375 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Кленовый сироп или мед – 1 столовая ложка
  • Растительное масло – 2 столовые ложки
  • Сыр чеддер, тертый – 75 г

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок почистить и очень мелко нарезать. Нагреть оливковое масло на большой сковороде (или в большой кастрюле с толстым дном).
  2. Положить в сковороду смесь лука с чесноком и готовить, пока лук не станет мягким, на среднем огне.
  3. Коробочки кардамона придавить плоской стороной ножа. Добавить хлопья перца чили, кориандр и кардамон в сковороду к луку и хорошо перемешать.
  4. Почистить красный болгарский перец от семян и мелко порезать. Добавить красный перец к луку.
  5. Добавить в сковороду фарш, хорошо разделяя его на маленькие кусочки. Готовить фарш, пока он не подрумянится со всех сторон.
  6. Добавить к мясу помидоры в собственном соку, все бобы, кетчуп, томатную пасту и воду. Хорошо перемешать. Довести смесь до кипения и добавить какао, перемешать.
  7. Убавить огонь до минимального и готовить под крышкой около полутора часов. Следите, чтобы смесь не пригорела. Когда чили будет готово, его можно остудить и заморозить или поставить в холодильник на ночь.
  8. Нагреть духовку до 220 ºС. Если чили из холодильника, его нужно разогреть.
  9. Приготовить тесто. В большой миске смешать соль, кукурузную муку, обыкновенную муку и разрыхлитель. В отдельной миске соединить кефир, яйца, кленовый сироп и растительное масло. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и размешать до образования теста.
  10. Отправить чили в большую форму, подходящую для духовки, или в небольшие порционные формочки. Выложить сверху тесто и посыпать тертым сыром.
  11. Выпекать около 30 минут, пока кукурузный хлеб не подрумянится.

Совет: если вы не хотите готовить кукурузное тесто, возьмите слоеное дрожжевое.

Фантастическая рыбная лазанья от Джейми Оливера

Джейми Оливер
Джейми Оливер
Фото: Pinterest

Ищете идею для праздничного ужина? Приготовьте рыбную лазанью с креветками, овощами и сыром по рецепту Джейми Оливера, знаменитого британского шеф-повара. Для нее одинаково хорошо подойдет филе семги, трески или сибаса.

Рыбная лазанья
Рыбная лазанья
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 125 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • 2 средние морковки
  • 3 черешка сельдерея
  • 1 стебля головка фенхеля
  • Маленький пучок петрушки
  • Ломтик панчетты или бекона
  • 12 свежих целых креветок (головы отделить и сохранить)
  • Лавровый лист на ветке
  • 100 мл белого вина
  • 900 мл молока
  • 80 г муки
  • Морская соль
  • Свежемолотый черный перец
  • Половина мускатного ореха
  • 250 г листов для лазаньи
  • 600 г филе трески, семги, дорадо или сибаса
  • 70 -100 г свеженатертого пармезана
  • 300 г помидоров черри
  • Пучок рукколы
  • Пучок петрушки

Способ приготовления:

  1. Для начала измельчите сельдерей, лук, морковь и фенхель с помощью блендера.
  2. В большой глубокой кастрюле растопите четверть сливочного масла. Добавьте порубленные овощи и готовьте на медленном огне около 10-15 минут под закрытой крышкой. Овощи должны изменить цвет на золотистый, но не потемнеть.
  3. Возьмите петрушку и отделите от нее стебли. Теперь соберите в пучок стебли петрушки, веточку лаврового листа, оберните ломтиком бекона и обвяжите нитью. Положите этот пучок вместе с головами креветок в кастрюлю и готовьте около 15 минут. Г головы креветок должны порозоветь, а овощи размягчиться.
  4. Влейте вино и готовьте, пока не исчезнет запах алкоголя. После этого влейте молоко, медленно доведите до кипения, сразу после того, как молоко закипит, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 20-30 минут. После того как овощи с молоком настоятся, уберите головы креветок и травяной пучок, выжмите из них всю жидкость.
  5. В другой глубокой кастрюле растопите оставшееся сливочное масло. Как только оно начнет пениться, постепенно всыпьте всю муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  6. Добавьте в горячую масляную пасту половник овощной смеси, размешайте. Постепенно добавляйте овощную смесь по половнику за раз. После добавления каждого половника хорошо перемешивайте. У вас получится густой белый соус. Доведите смесь до кипения и варите несколько секунд для того чтобы мука заварилась.
  7. Снимите с огня, приправьте солью, перцем и молотым мускатным орехом. Если от креветочных голов остались усики, уберите.
  8. Возьмите большую форму для запекания и застелите фольгой. Выложите четверть соуса в форму, добавьте треть рыбного филе, креветок, помидоров черри, посыпьте третью рубленной петрушки и четвертью пармезана.
  9. Теперь покройте листами для лазаньи, выложите еще два слоя, чередуя начинку и пасту. Сверху распределите остатки соуса и посыпьте оставшимся сыром и хлебными крошками, перемолотыми с петрушкой и лимонной цедрой.
  10. Накройте лазанью фольгой и выпекайте в духовке, прогретой до 180 ºС, 45 минут, сняв фольгу через полчаса. Подавайте лазанью вместе с рукколой.

Салат "Цезарь" от Марты Стюарт

Марта Стюарт
Марта Стюарт
Фото: instagram.com/marthastewart

Классический "Цезарь" – это салат ромэн с густой яичной заправкой и крутонами. Если вы предпочитаете не использовать сырой желток в рецепте, замените его столовой ложкой магазинного майонеза. Рецепт от Марты Стюарт, известной американской телеведущая и автора кулинарных книг.

Классический "Цезарь"
Классический "Цезарь"
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для крутонов:

  • 2 столовые ложки сливочного масла, растопленного
  • 1 столовая ложка оливкового масла экстра вирджин
  • 225-300 г деревенского итальянского хлеба без корок, нарезанного кубиками
  • 2 чайные ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого кайенского перца
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца

Для салата:

  • 2 зубчика чеснока
  • 4 филе анчоуса
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка свежего молотого перца
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1 чайная ложка вустерского соуса
  • 1/2 чайной ложки дижонской горчицы
  • 1 большой яичный желток
  • 1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин
  • 550 г салата ромэн
  • 1 стакан свежего тертого сыра Пармезан или 70 г сыра Романо, натертого овощечисткой

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 ºС. Смешайте сливочное и оливковое масло в большой миске. Добавьте кубики хлеба и перемешайте. Посыпьте солью, кайенским перцем и черным перцем; еще раз перемешайте. Выложите хлеб в один слой на большой противень. Готовьте в течение 10 минут, чтобы гренки подрумянились.
  2. Поместите чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой. Влейте оливковое масло и перемешайте.
  3. Помойте головки салата, снимите верхние листья. Нижние листья помойте и обсушите, нарежьте кусочками 3-4 см.
  4. Сложите гренки, салат и сыр в миску, хорошо перемешайте. Если хотите, посыпьте дополнительной порцией сыра. Немедленно подавайте.

Шоколадный кекс с апельсиновыми цукатами от Пьера Эрме

Пьер Эрме
Пьер Эрме
Фото: Pinterest

Пьер Эрме – известный французский кондитер, автор одного из самых дорогих десертов мира. Кекс по его рецепту получается очень сочным, с ярким вкусом шоколада, рома и апельсинов.

Шоколадный кекс с цукатами Фото: depositphotos.com
Шоколадный кекс с цукатами Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 50 г какао
  • 1 ч ложка разрыхлителя
  • 250 г сливочного масла
  • 250 г сахара
  • 5 яиц
  • 350 г апельсиновых цукатов
  • 50 г крупного изюма без косточек
  • 50 мл темного рома

Способ приготовления:

  1. Цукаты нарезать кубиками, добавить изюм и залить алкоголем, оставить на несколько часов.
  2. Разогреть духовку до 220 ºС.
  3. Все продукты для кексового теста должны быть комнатной температуры. Масло и яйца нужно заранее достать из холодильника.
  4. Взбить размягченное масло, всыпать сахар, взбить. Добавлять яйца по одному, каждый раз очень тщательно взбивая. Тесто должно стать однородным.
  5. Добавить муку, просеянную с какао и разрыхлителем, размешать. Всыпать цукаты, снова перемешать.
  6. Выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, поставить в духовку и уменьшить температуру до 180 ºС. Выпекать около часа.
  7. После выпекания, еще теплый кекс нужно положить на решетку и пропитать сиропом. Для этого 150 мл воды и 140 г сахара довести до кипения, снять с огня, добавить 130 мл темного рома.
  8. Остудить, плотно завернуть в пленку, хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из тыквы от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также писали, как приготовить тертый пирог с ягодами от Лизы Глинской.

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Источник: Сегодня
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