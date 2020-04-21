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День рождения Елизаветы II: рецепт шоколадных капкейков от королевского кондитера

Рецепт праздничного десерта от шеф-повара Букингемского дворца

Ирина Павлина
Сегодня, 17:38

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает свой день 94-й день рождения. В честь праздника шеф-повар Букингемского дворца поделился рецептом шоколадных пирожных, которые он приготовил для именинницы.

Рецепт был опубликован в в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи. Он довольно простой, поэтому вы сможете без труда повторить его на собственной кухне.

Шоколадные капкейки для королевы Елизаветы ІІ

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ингредиенты:

Для бисквитной основы:

  • 15 г уксуса
  • 300 мл молока
  • 50 мл растительного масла
  • 60 г сливочного масла (растопленного и охлажденного)
  • 2 яйца
  • 5 мл ванильной эссенции
  • 250 г самоподходящей муки
  • 75 какао-порошка
  • 300 г сахарной пудры
  • 10 г бикарбоната соды
  • 100 г чипсов из белого шоколада
  • Формочки для кексов

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Для глазури:

  • 90 г темного шоколада с высоким содержанием какао
  • 100 г сливочного масла
  • 125 г сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 150 ºС.
  2. Смешайте муку, сахар, какао-порошок и бикарбонат соды в миске.
  3. Взбейте яйца в отдельном кувшине с ванильной эссенцией, топленым маслом, растительным маслом, молоком и уксусом.
  4. Медленно добавьте влажную смесь в сухую, перемешайте. Убедитесь, что тесто гладкое, без комочков. Наконец добавьте шоколадные чипсы (альтернативой могут быть орехи, сухофрукты).
  5. Наполните формочки для кексов тестом. Всего должно получиться около 15 штук.
  6. Выпекайте примерно 15-18 минут, достаньте из духовки и дайте остыть.
  7. Сделайте глазурь. Взбейте сахарную пудру и размягченное масло в пышный светлый крем. Добавьте теплый растопленный шоколад.
  8. Налейте глазурь в кондитерской мешок и украсьте кексы. Если нет мешка, нанесите крем чайной ложкой или маленькой лопаткой.

На заметку

Капкейки можно украсить разноцветной мастикой. Для этого ее следует раскатать, вырезать кружочки нужного размера и выложить сверху на кексы.

Смотрите видео с самыми яркими фактами об Елизавете ІІ:

Напомним, ранее Уильям и Кейт поздравили королеву с днем рождения.

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Источник: Сегодня
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