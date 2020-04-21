День рождения Елизаветы II: рецепт шоколадных капкейков от королевского кондитера
Рецепт праздничного десерта от шеф-повара Букингемского дворца
Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает свой день 94-й день рождения. В честь праздника шеф-повар Букингемского дворца поделился рецептом шоколадных пирожных, которые он приготовил для именинницы.
Рецепт был опубликован в в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи. Он довольно простой, поэтому вы сможете без труда повторить его на собственной кухне.
Шоколадные капкейки для королевы Елизаветы ІІ
Ингредиенты:
Для бисквитной основы:
- 15 г уксуса
- 300 мл молока
- 50 мл растительного масла
- 60 г сливочного масла (растопленного и охлажденного)
- 2 яйца
- 5 мл ванильной эссенции
- 250 г самоподходящей муки
- 75 какао-порошка
- 300 г сахарной пудры
- 10 г бикарбоната соды
- 100 г чипсов из белого шоколада
- Формочки для кексов
Для глазури:
- 90 г темного шоколада с высоким содержанием какао
- 100 г сливочного масла
- 125 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 150 ºС.
- Смешайте муку, сахар, какао-порошок и бикарбонат соды в миске.
- Взбейте яйца в отдельном кувшине с ванильной эссенцией, топленым маслом, растительным маслом, молоком и уксусом.
- Медленно добавьте влажную смесь в сухую, перемешайте. Убедитесь, что тесто гладкое, без комочков. Наконец добавьте шоколадные чипсы (альтернативой могут быть орехи, сухофрукты).
- Наполните формочки для кексов тестом. Всего должно получиться около 15 штук.
- Выпекайте примерно 15-18 минут, достаньте из духовки и дайте остыть.
- Сделайте глазурь. Взбейте сахарную пудру и размягченное масло в пышный светлый крем. Добавьте теплый растопленный шоколад.
- Налейте глазурь в кондитерской мешок и украсьте кексы. Если нет мешка, нанесите крем чайной ложкой или маленькой лопаткой.
На заметку
Капкейки можно украсить разноцветной мастикой. Для этого ее следует раскатать, вырезать кружочки нужного размера и выложить сверху на кексы.
Смотрите видео с самыми яркими фактами об Елизавете ІІ:
Напомним, ранее Уильям и Кейт поздравили королеву с днем рождения.
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