День рождения Елизаветы II: рецепт шоколадных капкейков от королевского кондитера

Рецепт праздничного десерта от шеф-повара Букингемского дворца

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает свой день 94-й день рождения. В честь праздника шеф-повар Букингемского дворца поделился рецептом шоколадных пирожных, которые он приготовил для именинницы.

Рецепт был опубликован в в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи. Он довольно простой, поэтому вы сможете без труда повторить его на собственной кухне.

Шоколадные капкейки для королевы Елизаветы ІІ

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ингредиенты:

Для бисквитной основы:

15 г уксуса

300 мл молока

50 мл растительного масла

60 г сливочного масла (растопленного и охлажденного)

2 яйца

5 мл ванильной эссенции

250 г самоподходящей муки

75 какао-порошка

300 г сахарной пудры

10 г бикарбоната соды

100 г чипсов из белого шоколада

Формочки для кексов

Для глазури:

90 г темного шоколада с высоким содержанием какао

100 г сливочного масла

125 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 150 ºС. Смешайте муку, сахар, какао-порошок и бикарбонат соды в миске. Взбейте яйца в отдельном кувшине с ванильной эссенцией, топленым маслом, растительным маслом, молоком и уксусом. Медленно добавьте влажную смесь в сухую, перемешайте. Убедитесь, что тесто гладкое, без комочков. Наконец добавьте шоколадные чипсы (альтернативой могут быть орехи, сухофрукты). Наполните формочки для кексов тестом. Всего должно получиться около 15 штук. Выпекайте примерно 15-18 минут, достаньте из духовки и дайте остыть. Сделайте глазурь. Взбейте сахарную пудру и размягченное масло в пышный светлый крем. Добавьте теплый растопленный шоколад. Налейте глазурь в кондитерской мешок и украсьте кексы. Если нет мешка, нанесите крем чайной ложкой или маленькой лопаткой.

На заметку

Капкейки можно украсить разноцветной мастикой. Для этого ее следует раскатать, вырезать кружочки нужного размера и выложить сверху на кексы.

Смотрите видео с самыми яркими фактами об Елизавете ІІ:

Напомним, ранее Уильям и Кейт поздравили королеву с днем рождения.

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