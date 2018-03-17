День святого Патрика: как приготовить кофе по-ирландски

День святого Патрика ежегодно отмечают в Ирландии 17 марта. В честь праздника мы приготовим кофе по-ирландски – с виски, тростниковым сахаром и взбитыми сливками. Этот же коктейль, только под другим названием, можно сделать, заменив виски коньяком или темным ромом.

Кофе по-ирландски

Ингредиенты:

1 чашка свежесваренного горячего кофе

2 ч.л. коричневого сахара

1 шот ирландского виски

жирные сливки, слегка взбитые

Рецепт приготовления:

1. Возьмите жаропрочный стеклянный стакан для глинтвейна и наполните его горячей водой. Вылейте жидкость.

2. Добавьте горячий кофе и сахар, перемешайте, чтобы сахар растворился.

3. Влейте виски и еще раз перемешайте.

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4. Затем налейте взбитые сливки по теплой перевернутой ложке, очень аккуратно, чтобы они остались на поверхности напитка. Не перемешивайте.

5. Готовый напиток можно украсить молотой корицей, кофейными зернами или какао-порошком.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился праздничными рецептами ко Дню святого Патрика. Мы также рассказывали, как испечь ирландский содовый хлеб.

Смотрите видео, как отмечают День святого Патрика в Великобритании, США и Аргентине: