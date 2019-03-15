День святого Патрика 2019: как приготовить зеленое пиво
Зеленый – главный цвет весеннего ирландского праздника
День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта. Многие люди на всей Земле празднуют этот день уже сотни лет, наряжаясь в зеленый цвет. День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии и Северной Ирландии. Праздник также широко отмечается ирландской диаспорой в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Мы расскажем, как легко приготовить зеленое пиво в честь Дня святого Патрика.
Зеленое пиво на День святого Патрика
Ингредиенты:
- 2 капли жидкого пищевого красителя
- 1 бутылка светлого пива (на ваш вкус)
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Рецепт приготовления:
- Капните в охлажденный пивной бокал зеленый пищевой краситель.
- Откройте бутылку пива и медленно влейте напиток в бокал.
- При необходимости перемешайте. Готово!
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом ирландского содового хлеба ко Дню святого Патрика. Мы также писали, как приготовить жаркое из говядины с темным пивом по-ирландски.
Смотрите видео, как отмечают День святого Патрика в Великобритании, США и Аргентине:
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