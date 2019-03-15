День святого Патрика 2019: как приготовить зеленое пиво

Зеленый – главный цвет весеннего ирландского праздника

День святого Патрика празднуют в англоязычных странах Фото: Pixabay

День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта. Многие люди на всей Земле празднуют этот день уже сотни лет, наряжаясь в зеленый цвет. День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии и Северной Ирландии. Праздник также широко отмечается ирландской диаспорой в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Мы расскажем, как легко приготовить зеленое пиво в честь Дня святого Патрика.

Зеленое пиво на День святого Патрика

Ингредиенты:

2 капли жидкого пищевого красителя

1 бутылка светлого пива (на ваш вкус)

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Рецепт приготовления:

Капните в охлажденный пивной бокал зеленый пищевой краситель. Откройте бутылку пива и медленно влейте напиток в бокал. При необходимости перемешайте. Готово!

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом ирландского содового хлеба ко Дню святого Патрика. Мы также писали, как приготовить жаркое из говядины с темным пивом по-ирландски.

Смотрите видео, как отмечают День святого Патрика в Великобритании, США и Аргентине:

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