День святого Валентина: готовим шоколадное печенье к празднику
Порадовать любимого человека 14 февраля можно по-разному, но самый беспроигрышный вариант – приготовить домашнее печенье
Это шоколадное печенье – превосходный десерт на День святого Валентина. Оно очень мягкое, ароматное и вкусное. А разноцветные конфетки внутри создадут праздничное настроение.
Печенье на День Валентина
Ингредиенты:
- 1/2 стакана сливочного масла комнатной температуры
- 2/3 стакана коричневого сахара
- 1/4 стакана сахарного песка
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка воды или кофе
- 2 столовые ложки какао-порошка
- 115 г горячего шоколада в порошке, сухой смеси для шоколадной глазури или порошкового шоколадного пудинга
- 1 1/4 стакана муки
- 1/2 чайной ложки пищевой соды
- 1/4 чайной ложки соли
- 1 1/4 чашки мелких розовых и красных драже
- 1/4 чашки кондитерской посыпки в виде сердечек
Рецепт приготовления:
- Застелите противень для выпечки пергаментной бумагой.
- Сливочное масло и оба вида сахара взбейте миксером. Добавьте ванильный экстракт, яйцо и воду (или кофе). Всыпьте какао-порошок и смесь для пудинга. Перемешайте до получения однородной массы.
- Соедините муку, пищевую соду и соль. Всыпьте в масляную смесь и замесите тесто, добавив конфеты и посыпку.
- Набирая по 2 столовые ложки теста, сформируйте шарики и выложите их на противень на расстоянии друг от друга. Вдавите по несколько дополнительных конфеток в каждое печенье и украсьте посыпкой. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на час.
- Разогрейте печь до 180 С. Слегка расплющите каждый шарик. Выпекайте печенье около 10-15 минут.
- Остудите готовое шоколадное печенье на решетке. Его можно хранить в герметичном контейнере до 5 дней или заморозить на срок до 3 месяцев.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить капкейки на День Валентина с сюрпризом. Мы также делились рецептом розовых блинов в виде сердечек.
Смотрите видео, как приготовить розовые сырники:
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Источник: Сегодня