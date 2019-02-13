День святого Валентина: готовим шоколадное печенье к празднику

Порадовать любимого человека 14 февраля можно по-разному, но самый беспроигрышный вариант – приготовить домашнее печенье

Шоколадное печенье на День Валентина Фото: crazyforcrust.com

Это шоколадное печенье – превосходный десерт на День святого Валентина. Оно очень мягкое, ароматное и вкусное. А разноцветные конфетки внутри создадут праздничное настроение.

Печенье на День Валентина

Ингредиенты:

1/2 стакана сливочного масла комнатной температуры

2/3 стакана коричневого сахара

1/4 стакана сахарного песка

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 яйцо

1 столовая ложка воды или кофе

2 столовые ложки какао-порошка

115 г горячего шоколада в порошке, сухой смеси для шоколадной глазури или порошкового шоколадного пудинга

1 1/4 стакана муки

1/2 чайной ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки соли

1 1/4 чашки мелких розовых и красных драже

1/4 чашки кондитерской посыпки в виде сердечек

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Рецепт приготовления:

Застелите противень для выпечки пергаментной бумагой. Сливочное масло и оба вида сахара взбейте миксером. Добавьте ванильный экстракт, яйцо и воду (или кофе). Всыпьте какао-порошок и смесь для пудинга. Перемешайте до получения однородной массы. Соедините муку, пищевую соду и соль. Всыпьте в масляную смесь и замесите тесто, добавив конфеты и посыпку. Набирая по 2 столовые ложки теста, сформируйте шарики и выложите их на противень на расстоянии друг от друга. Вдавите по несколько дополнительных конфеток в каждое печенье и украсьте посыпкой. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на час. Разогрейте печь до 180 С. Слегка расплющите каждый шарик. Выпекайте печенье около 10-15 минут. Остудите готовое шоколадное печенье на решетке. Его можно хранить в герметичном контейнере до 5 дней или заморозить на срок до 3 месяцев.

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