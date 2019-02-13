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День святого Валентина: готовим шоколадное печенье к празднику

Порадовать любимого человека 14 февраля можно по-разному, но самый беспроигрышный вариант – приготовить домашнее печенье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Шоколадное печенье на День Валентина
Шоколадное печенье на День Валентина
Фото: crazyforcrust.com

Это шоколадное печенье – превосходный десерт на День святого Валентина. Оно очень мягкое, ароматное и вкусное. А разноцветные конфетки внутри создадут праздничное настроение.

Печенье на День Валентина

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана сливочного масла комнатной температуры
  • 2/3 стакана коричневого сахара
  • 1/4 стакана сахарного песка
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка воды или кофе
  • 2 столовые ложки какао-порошка
  • 115 г горячего шоколада в порошке, сухой смеси для шоколадной глазури или порошкового шоколадного пудинга
  • 1 1/4 стакана муки
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 1/4 чашки мелких розовых и красных драже
  • 1/4 чашки кондитерской посыпки в виде сердечек

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Рецепт приготовления:

  1. Застелите противень для выпечки пергаментной бумагой.
  2. Сливочное масло и оба вида сахара взбейте миксером. Добавьте ванильный экстракт, яйцо и воду (или кофе). Всыпьте какао-порошок и смесь для пудинга. Перемешайте до получения однородной массы.
  3. Соедините муку, пищевую соду и соль. Всыпьте в масляную смесь и замесите тесто, добавив конфеты и посыпку.
  4. Набирая по 2 столовые ложки теста, сформируйте шарики и выложите их на противень на расстоянии друг от друга. Вдавите по несколько дополнительных конфеток в каждое печенье и украсьте посыпкой. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на час.
  5. Разогрейте печь до 180 С. Слегка расплющите каждый шарик. Выпекайте печенье около 10-15 минут.
  6. Остудите готовое шоколадное печенье на решетке. Его можно хранить в герметичном контейнере до 5 дней или заморозить на срок до 3 месяцев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить капкейки на День Валентина с сюрпризом. Мы также делились рецептом розовых блинов в виде сердечек.

Смотрите видео, как приготовить розовые сырники:

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Источник: Сегодня
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