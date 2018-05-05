Десерт без выпечки: торт из печенья и шоколада

Очень вкусный торт без выпечки готовится за считанные минуты. Нужно лишь охладить его перед подачей

Торт из печенья Фото: pixabay.com

Для этого десерта можно использовать как сахарное, так и сладкое галетное печенье – выбирайте основу на свой вкус.

Шоколадный торт без выпечки

Ингредиенты:

1 пачка печенья

200 мл сливок

1 плитка шоколада

50 мл молока

кокосовая стружка

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Рецепт приготовления:

Довести сливки до кипения и растопить в них разломанный на кусочки шоколад. Обмакнуть печенье в молоко (можно холодное) и выложить в форму. Залить сливками с шоколадом. Повторить слои. Дать постоять 30 минут при комнатной температуре, а затем поставить в холодильник на 3-4 часа. По желанию шоколадный торт можно дополнить шариком мороженого или свежими фруктами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

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