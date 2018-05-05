Десерт без выпечки: торт из печенья и шоколада
Очень вкусный торт без выпечки готовится за считанные минуты. Нужно лишь охладить его перед подачей
Для этого десерта можно использовать как сахарное, так и сладкое галетное печенье – выбирайте основу на свой вкус.
Шоколадный торт без выпечки
Ингредиенты:
- 1 пачка печенья
- 200 мл сливок
- 1 плитка шоколада
- 50 мл молока
- кокосовая стружка
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Рецепт приготовления:
- Довести сливки до кипения и растопить в них разломанный на кусочки шоколад.
- Обмакнуть печенье в молоко (можно холодное) и выложить в форму. Залить сливками с шоколадом. Повторить слои.
- Дать постоять 30 минут при комнатной температуре, а затем поставить в холодильник на 3-4 часа.
- По желанию шоколадный торт можно дополнить шариком мороженого или свежими фруктами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.
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Источник: "Сегодня"