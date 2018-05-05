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Десерт без выпечки: торт из печенья и шоколада

Очень вкусный торт без выпечки готовится за считанные минуты. Нужно лишь охладить его перед подачей

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 15:16
Торт из печенья Фото: pixabay.com
Торт из печенья Фото: pixabay.com

Для этого десерта можно использовать как сахарное, так и сладкое галетное печенье – выбирайте основу на свой вкус.

Шоколадный торт без выпечки

Ингредиенты:

  • 1 пачка печенья
  • 200 мл сливок
  • 1 плитка шоколада
  • 50 мл молока
  • кокосовая стружка
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Рецепт приготовления:

  1. Довести сливки до кипения и растопить в них разломанный на кусочки шоколад.
  2. Обмакнуть печенье в молоко (можно холодное) и выложить в форму. Залить сливками с шоколадом. Повторить слои. 
  3. Дать постоять 30 минут при комнатной температуре, а затем поставить в холодильник на 3-4 часа. 
  4. По желанию шоколадный торт можно дополнить шариком мороженого или свежими фруктами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

Смотрите видео, где в Украине найти качественный шоколад:

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Источник: "Сегодня"

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