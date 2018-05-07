Десерт из детства: шоколадная колбаска с печеньем

Для приготовления лучше всего подойдет печенье со вкусом топленого молока

Шоколадная колбаска с печеньем Фото: depositphotos.com

Рецепт шоколадной колбаски из печенья очень прост. Орехи в десерт добавлять не обязательно, можно использовать только печенье.

Шоколадная колбаска с печеньем и орехами

Ингредиенты:

400 г печенья

200 г сливочного масла

5 ст.л. темного какао-порошка без сахара

200 мл сгущенного молока

3-4 ст.л. молока

горсть орехов (грецких или любых других)

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Рецепт приготовления:

Орехи подсушить на сковороде и порубить. Печенье измельчить в крошку. Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Добавить какао-порошок, молоко и сгущенку. Хорошо перемешать. Добавить измельченное печенье и рубленые орехи, еще раз перемешать. Выложить шоколадную массу на пищевую пленку и сформировать колбаску. Завернуть в пленку и поставить на несколько часов в холодильник. С готовой шоколадной колбаски снять пленку и разрезать десерт на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

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