Десерт из детства: шоколадная колбаска с печеньем
Для приготовления лучше всего подойдет печенье со вкусом топленого молока
Рецепт шоколадной колбаски из печенья очень прост. Орехи в десерт добавлять не обязательно, можно использовать только печенье.
Шоколадная колбаска с печеньем и орехами
Ингредиенты:
- 400 г печенья
- 200 г сливочного масла
- 5 ст.л. темного какао-порошка без сахара
- 200 мл сгущенного молока
- 3-4 ст.л. молока
- горсть орехов (грецких или любых других)
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Рецепт приготовления:
- Орехи подсушить на сковороде и порубить.
- Печенье измельчить в крошку.
- Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Добавить какао-порошок, молоко и сгущенку. Хорошо перемешать.
- Добавить измельченное печенье и рубленые орехи, еще раз перемешать.
- Выложить шоколадную массу на пищевую пленку и сформировать колбаску. Завернуть в пленку и поставить на несколько часов в холодильник.
- С готовой шоколадной колбаски снять пленку и разрезать десерт на порционные куски.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.
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Источник: "Сегодня"