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Десерт из детства: шоколадная колбаска с печеньем

Для приготовления лучше всего подойдет печенье со вкусом топленого молока

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:43
Шоколадная колбаска с печеньем Фото: depositphotos.com
Шоколадная колбаска с печеньем Фото: depositphotos.com

Рецепт шоколадной колбаски из печенья очень прост. Орехи в десерт добавлять не обязательно, можно использовать только печенье. 

Шоколадная колбаска с печеньем и орехами

Ингредиенты:

  • 400 г печенья
  • 200 г сливочного масла
  • 5 ст.л. темного какао-порошка без сахара
  • 200 мл сгущенного молока
  • 3-4 ст.л. молока
  • горсть орехов (грецких или любых других)
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Рецепт приготовления:

  1. Орехи подсушить на сковороде и порубить. 
  2. Печенье измельчить в крошку.
  3. Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Добавить какао-порошок, молоко и сгущенку. Хорошо перемешать.
  4. Добавить измельченное печенье и рубленые орехи, еще раз перемешать.
  5. Выложить шоколадную массу на пищевую пленку и сформировать колбаску. Завернуть в пленку и поставить на несколько часов в холодильник.
  6. С готовой шоколадной колбаски снять пленку и разрезать десерт на порционные куски. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

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Источник: "Сегодня"

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