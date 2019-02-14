Десерт на День святого Валентина: чизкейк с ягодным желе
Порадуйте любимого человека вкусным тортом, приготовленным своими руками
Этот рецепт чизкейка идеально подойдет для празднования Дня святого Валентина: он необычный, со своей изюминкой, красивый и очень нежный.
Чизкейк на День святого Валентина
Ингредиенты на формы 22 см:
Для основы:
- 300 г печенья
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г маскарпоне
- 3 шт. яйцо
- 250 г сметаны
- 80 г сахара
- 20 г ванильного сахара
Для верхнего слоя:
- 1 пачка вишневого желе
- 50 г белого шоколада
- 2 ст.л. жирных сливок
- 15 г миндальных лепестков
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Рецепт приготовления:
- Маскарпоне смешиваем с сахаром, ванильным сахаром и сметаной (не взбиваем). Добавляем слегка взбитые яйца и тщательно перемешиваем.
- Печенье измельчаем в блендере. Сливочное масло растапливаем, добавляем к печенью и перемешиваем. Распределяем печенье в форме для выпечки, формируем бортики и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут.
- Затем полностью остужаем основу и выкладываем в нее начинку. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 60-70 минут. Чизкейк должен стать плотным по краям, но покачиваться в середине при потряхивании. Готовый чизкейк оставляем остывать в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут. Затем вынимаем его из духовки и полностью остужаем.
- Желе готовим согласно инструкции, только используем немного меньше воды (вместо 400 мл возьмите 300 мл).
- Дать желе остыть, немного схватиться и аккуратно выливаем его на чизкейк, отправляем в холодильник до полного застывания.
- Шоколад ломаем на кусочки, кладем в кастрюлю со сливками и на медленном огне растапливаем до однородности, остужаем. Покрываем края чизкейка шоколадом и посыпаем миндальными лепестками.
Совет: в желейный слой можно добавить горсть свежих ягод.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
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Источник: Сегодня