Десерт на День святого Валентина: чизкейк с ягодным желе

Порадуйте любимого человека вкусным тортом, приготовленным своими руками

Чизкейк с ягодным желе Фото: freepik.com

Этот рецепт чизкейка идеально подойдет для празднования Дня святого Валентина: он необычный, со своей изюминкой, красивый и очень нежный.

Чизкейк на День святого Валентина

Ингредиенты на формы 22 см:

Для основы:

300 г печенья

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г маскарпоне

3 шт. яйцо

250 г сметаны

80 г сахара

20 г ванильного сахара

Для верхнего слоя:

1 пачка вишневого желе

50 г белого шоколада

2 ст.л. жирных сливок

15 г миндальных лепестков

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Рецепт приготовления:

Маскарпоне смешиваем с сахаром, ванильным сахаром и сметаной (не взбиваем). Добавляем слегка взбитые яйца и тщательно перемешиваем. Печенье измельчаем в блендере. Сливочное масло растапливаем, добавляем к печенью и перемешиваем. Распределяем печенье в форме для выпечки, формируем бортики и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. Затем полностью остужаем основу и выкладываем в нее начинку. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 60-70 минут. Чизкейк должен стать плотным по краям, но покачиваться в середине при потряхивании. Готовый чизкейк оставляем остывать в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут. Затем вынимаем его из духовки и полностью остужаем. Желе готовим согласно инструкции, только используем немного меньше воды (вместо 400 мл возьмите 300 мл). Дать желе остыть, немного схватиться и аккуратно выливаем его на чизкейк, отправляем в холодильник до полного застывания. Шоколад ломаем на кусочки, кладем в кастрюлю со сливками и на медленном огне растапливаем до однородности, остужаем. Покрываем края чизкейка шоколадом и посыпаем миндальными лепестками.

Совет: в желейный слой можно добавить горсть свежих ягод.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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