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Десерт на День святого Валентина: чизкейк с ягодным желе

Порадуйте любимого человека вкусным тортом, приготовленным своими руками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Чизкейк с ягодным желе
Чизкейк с ягодным желе
Фото: freepik.com

Этот рецепт чизкейка идеально подойдет для празднования Дня святого Валентина: он необычный, со своей изюминкой, красивый и очень нежный.

Чизкейк на День святого Валентина

Ингредиенты на формы 22 см:

Для основы:

  • 300 г печенья
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г маскарпоне
  • 3 шт. яйцо
  • 250 г сметаны
  • 80 г сахара
  • 20 г ванильного сахара

Для верхнего слоя:

  • 1 пачка вишневого желе
  • 50 г белого шоколада
  • 2 ст.л. жирных сливок
  • 15 г миндальных лепестков

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Рецепт приготовления:

  1. Маскарпоне смешиваем с сахаром, ванильным сахаром и сметаной (не взбиваем). Добавляем слегка взбитые яйца и тщательно перемешиваем.
  2. Печенье измельчаем в блендере. Сливочное масло растапливаем, добавляем к печенью и перемешиваем. Распределяем печенье в форме для выпечки, формируем бортики и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут.
  3.  Затем полностью остужаем основу и выкладываем в нее начинку. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 60-70 минут. Чизкейк должен стать плотным по краям, но покачиваться в середине при потряхивании. Готовый чизкейк оставляем остывать в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут. Затем вынимаем его из духовки и полностью остужаем.
  4. Желе готовим согласно инструкции, только используем немного меньше воды (вместо 400 мл возьмите 300 мл).
  5.  Дать желе остыть, немного схватиться и аккуратно выливаем его на чизкейк, отправляем в холодильник до полного застывания.
  6. Шоколад ломаем на кусочки, кладем в кастрюлю со сливками и на медленном огне растапливаем до однородности, остужаем. Покрываем края чизкейка шоколадом и посыпаем миндальными лепестками.

Совет: в желейный слой можно добавить горсть свежих ягод.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: Сегодня
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