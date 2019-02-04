Десерт на День святого Валентина: клубничный пирог с сердечками
Вкусный и красивый праздничный пирог
День святого Валентина будут отмечать 14 февраля. В честь наступающего праздника, мы расскажем, как приготовить тематический пирог. Тесто для него вы можете приготовить самостоятельно или, чтобы сэкономить время, купить в магазине.
Клубничный пирог с сердечками
Ингредиенты:
- 1 упаковка готового слоеного или песочного теста
- 3-4 чашки клубники или других ягод
- 0,5 стакана сахара
- 3 ст.л. крахмала
- 1 яичный желток для смазывания пирога
Рецепт приготовления:
- Готовое тесто при необходимости разморозить и разделить на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности.
- Больший пласт выложить в круглую форму для выпечки, из меньшего вырезать сердечки с помощью формочки для печенья.
- Клубнику или другие ягоды разморозить, слить лишний сок и нарезать. Смешать с крахмалом и сахаром.
- Выложить ягоды в корзинку из теста. Сверху разложить вырезанные сердечки.
- Смазать тесто яичным желтком и присыпать сахаром.
- Выпекать пирог при 180-200 С до золотистого цвета. Полностью остудить и только потом нарезать.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
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Источник: Сегодня