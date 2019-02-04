Десерт на День святого Валентина: клубничный пирог с сердечками

Вкусный и красивый праздничный пирог

Пирог на День святого Валентина Фото: depositphotos.com

День святого Валентина будут отмечать 14 февраля. В честь наступающего праздника, мы расскажем, как приготовить тематический пирог. Тесто для него вы можете приготовить самостоятельно или, чтобы сэкономить время, купить в магазине.

Клубничный пирог с сердечками

Ингредиенты:

1 упаковка готового слоеного или песочного теста

3-4 чашки клубники или других ягод

0,5 стакана сахара

3 ст.л. крахмала

1 яичный желток для смазывания пирога

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Рецепт приготовления:

Готовое тесто при необходимости разморозить и разделить на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности. Больший пласт выложить в круглую форму для выпечки, из меньшего вырезать сердечки с помощью формочки для печенья. Клубнику или другие ягоды разморозить, слить лишний сок и нарезать. Смешать с крахмалом и сахаром. Выложить ягоды в корзинку из теста. Сверху разложить вырезанные сердечки. Смазать тесто яичным желтком и присыпать сахаром. Выпекать пирог при 180-200 С до золотистого цвета. Полностью остудить и только потом нарезать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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