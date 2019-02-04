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Десерт на День святого Валентина: клубничный пирог с сердечками

Вкусный и красивый праздничный пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Пирог на День святого Валентина Фото: depositphotos.com
Пирог на День святого Валентина
Фото: depositphotos.com

День святого Валентина будут отмечать 14 февраля. В честь наступающего праздника, мы расскажем, как приготовить тематический пирог. Тесто для него вы можете приготовить самостоятельно или, чтобы сэкономить время, купить в магазине.

Клубничный пирог с сердечками 

Ингредиенты:

  • 1 упаковка готового слоеного или песочного теста
  • 3-4 чашки клубники или других ягод
  • 0,5 стакана сахара
  • 3 ст.л. крахмала
  • 1 яичный желток для смазывания пирога

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Рецепт приготовления:

  1. Готовое тесто при необходимости разморозить и разделить на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности.
  2. Больший пласт выложить в круглую форму для выпечки, из меньшего вырезать сердечки с помощью формочки для печенья.
  3. Клубнику или другие ягоды разморозить, слить лишний сок и нарезать. Смешать с крахмалом и сахаром. 
  4. Выложить ягоды в корзинку из теста. Сверху разложить вырезанные сердечки.
  5. Смазать тесто яичным желтком и присыпать сахаром.
  6. Выпекать пирог при 180-200 С до золотистого цвета. Полностью остудить и только потом нарезать. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: Сегодня
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