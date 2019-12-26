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Десерт на Новый год: рецепт яркого цитрусового желе

Готовим желе из трех видов цитрусовых с медом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Желе из цитрусовых
Желе из цитрусовых
Фото: Depositphotos

Мандарины – главное новогоднее лакомство. Но если вам надоело есть их просто так, приготовьте с этими фруктами вкусный праздничный десерт без сахара.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

Кроме мандаринов, в состав желе входят грейпфруты и апельсины.

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Цитрусовое желе на Новый год

Время приготовления:

  • 30 минут + время для охлаждения

Калорийность:

  • 88 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 крупных сочных мандарина
  • 1 крупный апельсин
  • 1 розовый грейпфрут
  • 11 г желатина
  • 2 ст. ложки меда
  • Немного ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. Из грейпфрута необходимо выжать сок (получится около 180 мл) и процедить, чтобы избавиться от косточек. Замочить в полученной жидкости желатин.
  2. Мандарины и апельсин нужно филировать. Мандарины очистить, разделить на дольки, аккуратно подрезать белую капсулу и, вывернув дольку, извлечь мякоть. У апельсина просто срезать кожуру вместе с перепонкой, а затем вырезать ножом каждую дольку. Сок из оставшейся части выжать.
  3. Мякоть апельсинов и мандаринов измельчить в блендере.
  4. Не доводя до кипения грейпфрутовый сок, распустить желатин, а затем добавить мед, ванильный экстракт и перемешать до растворения. Смешать с измельченной мандариново-апельсиновой мякотью.
  5. Разлить по формочкам или небольшим бокалам и дать в холодильнике застыть. Это займет несколько часов.

Как подавать желе

При необходимости извлечь желе из форм. Подавать вместе со взбитыми сливками и тертой лимонной цедрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать желе "Битое стекло".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Новый год десерт желе цитрусовые
Источник: Сегодня
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