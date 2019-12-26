Десерт на Новый год: рецепт яркого цитрусового желе
Готовим желе из трех видов цитрусовых с медом
Мандарины – главное новогоднее лакомство. Но если вам надоело есть их просто так, приготовьте с этими фруктами вкусный праздничный десерт без сахара.
Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:
Кроме мандаринов, в состав желе входят грейпфруты и апельсины.
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Цитрусовое желе на Новый год
Время приготовления:
- 30 минут + время для охлаждения
Калорийность:
- 88 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 крупных сочных мандарина
- 1 крупный апельсин
- 1 розовый грейпфрут
- 11 г желатина
- 2 ст. ложки меда
- Немного ванильного экстракта
Способ приготовления:
- Из грейпфрута необходимо выжать сок (получится около 180 мл) и процедить, чтобы избавиться от косточек. Замочить в полученной жидкости желатин.
- Мандарины и апельсин нужно филировать. Мандарины очистить, разделить на дольки, аккуратно подрезать белую капсулу и, вывернув дольку, извлечь мякоть. У апельсина просто срезать кожуру вместе с перепонкой, а затем вырезать ножом каждую дольку. Сок из оставшейся части выжать.
- Мякоть апельсинов и мандаринов измельчить в блендере.
- Не доводя до кипения грейпфрутовый сок, распустить желатин, а затем добавить мед, ванильный экстракт и перемешать до растворения. Смешать с измельченной мандариново-апельсиновой мякотью.
- Разлить по формочкам или небольшим бокалам и дать в холодильнике застыть. Это займет несколько часов.
Как подавать желе
При необходимости извлечь желе из форм. Подавать вместе со взбитыми сливками и тертой лимонной цедрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать желе "Битое стекло".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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Источник: Сегодня