Десерт от Даши Малаховой: жареные бананы с мороженым
Это сладкое блюдо готовится за считанные минуты
Если вы хотите порадовать себя вкусным и простым десертом, приготовьте жареные бананы с мороженым. Сочетание теплого и холодного – невероятное удовольствие. Даша Малахова предлагает повысить градус блюда любимой наливкой или ликером.
Жареные бананы с мороженым
Ингредиенты:
- бананы
- сливочное масло
- любимая наливка, ликер или что-то покрепче
- свежая мята
- кунжут
- сливочное мороженое
Рецепт приготовления:
- Бананы почистить и произвольно нарезать.
- Кусочки банана обжарить на сливочном масле.
- Выложить на тарелку, полить наливкой и присыпать кунжутом.
- Подавать десерт вместе с мороженым и мятой.
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Источник: "Сегодня"