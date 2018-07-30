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Десерт от Даши Малаховой: жареные бананы с мороженым

Это сладкое блюдо готовится за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Жареные бананы с мороженым Фото: Pinterest.com
Жареные бананы с мороженым Фото: Pinterest.com

Если вы хотите порадовать себя вкусным и простым десертом, приготовьте жареные бананы с мороженым. Сочетание теплого и холодного – невероятное удовольствие. Даша Малахова предлагает повысить градус блюда любимой наливкой или ликером.

Жареные бананы с мороженым

Ингредиенты:

  • бананы
  • сливочное масло
  • любимая наливка, ликер или что-то покрепче
  • свежая мята
  • кунжут
  • сливочное мороженое
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Рецепт приготовления:

  1. Бананы почистить и произвольно нарезать.
  2. Кусочки банана обжарить на сливочном масле.
  3. Выложить на тарелку, полить наливкой и присыпать кунжутом.
  4. Подавать десерт вместе с мороженым и мятой.

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Источник: "Сегодня"
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