Десерт от Даши Малаховой: жареные бананы с мороженым

Это сладкое блюдо готовится за считанные минуты

Жареные бананы с мороженым Фото: Pinterest.com

Если вы хотите порадовать себя вкусным и простым десертом, приготовьте жареные бананы с мороженым. Сочетание теплого и холодного – невероятное удовольствие. Даша Малахова предлагает повысить градус блюда любимой наливкой или ликером.

Жареные бананы с мороженым

Ингредиенты:

бананы

сливочное масло

любимая наливка, ликер или что-то покрепче

свежая мята

кунжут

сливочное мороженое

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Рецепт приготовления:

Бананы почистить и произвольно нарезать. Кусочки банана обжарить на сливочном масле. Выложить на тарелку, полить наливкой и присыпать кунжутом. Подавать десерт вместе с мороженым и мятой.

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