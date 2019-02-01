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Десерты-обманки: украинка создает аппетитные свечи в виде сладостей

Ирина Туревич делает авторские свечи в виде мороженого

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51

Аппетитный десерт, от которого не поправишься. Потому есть такие сладости нельзя – разве что глазами. Жительница Луцка Ирина Туревич создает их из ароматизаторов, парафина и стеарина. Ее шедевры напоминают мороженое и вызывают настоящий фурор.

Парафиновое чудо Ирины Туревич рождается на кухне. Роль мастерской и выставочного зала играет обычная квартира. Магия цвета и аромата здесь невероятная. Работа над свечами начинается из подготовки субстрата.

"Стеарин добавляется, чтобы свеча не коптила и была твердой", – комментирует процесс Ирина.

Расплавленную смесь Туревич доводит до консистенции воздушного крема, но перед этим добавляет секретный элемент. Затем в теплую массу вставляет фитиль, разливает по стаканам. Когда первый слой застывает, кладет второй – другого цвета.

"Стараюсь, чтобы от четырех до восьми оттенков было. Стандартными являются белый и шоколадный цвета. А также – зеленый, голубой, красный...", – комментирует свою работу мастер.

Натуральности свечам добавляют ароматизаторы. Иногда они искусственные, но есть и натуральные – с ароматом какао, цитрусовых, корицы. Сверху работу обязательно украшает звезда. Она – единственный съедобный элемент, потому что изготавливается из шоколада и масла. Идея создания псевдо-десертов, говорит, пришла случайно – во сне.

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Одну свечу Ирина изготавливает по 8 часов. Продает их крайне редко, чаще – дарит знакомым.

"Когда мы силой эту мастерицу вывели на выставку, спрос был сумасшедший. Люди сначала думали, что это действительно сладкое, что его можно укусить, попробовать. Дети тянулись ручками, шоколадки отламывали", – говорит соседка Туревич Лариса Савчук.

Всего в активе Ирины более трехсот уникальных шедевров. Если интерес к ним будет продолжать расти, женщина планирует организовать мастер-классы и принять участие в двух выставках.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.

Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.

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Источник: Сегодня
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