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Детская Пасха: ТОП-5 рецептов праздничных блюд для малышей

Идеи пасхальных блюд для детей

Ирина Павлина
Сегодня, 11:54

Православную Пасху в 2020 году отмечают 19 апреля. Традиционный стол на праздник – это куличи, творожные пасхи, мясные блюда и салаты. Но если вы хотите порадовать детей на Пасху, составьте для них особое меню – легкое и вкусное.

Мы выбрали для вас лучшие рецепты пасхальных блюд для малышей, которые помогут создать праздничную атмосферу в доме.

Трубочки-"морковки" с яичным салатом

Морковные трубочки на Пасху
Морковные трубочки на Пасху
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для трубочек:

  • 500 г слоеного теста
  • 50 мл морковного сока
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. томатной пасты

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Для начинки:

  • 400 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 2 свежих огурца
  • 60 г домашнего майонеза или сметаны
  • Укроп
  • Петрушка
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Нарезать его полосками толщиной 2 см.
  2. Намотать тесто на специальные металлические конусы для выпечки трубочек. Если у вас их нет, сделать конусы из плотного картона, скрепив края степлером.
  3. Противень застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Трубочки из теста покрыть морковным соком, смешанным с томатной пастой. Вместо морковного сока можно использовать оранжевый пищевой краситель, разведенный в воде.
  4. Выложить трубочки на противень и выпекать при 180 ºС в течение 20 минут.
  5. Приготовить начинку. Предварительно отваренное или запеченное куриное филе нарезать кубиками. Измельчить огурцы и вареные яйца. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом или сметаной, посолить.
  6. Наполнить салатом остывшие морковные трубочки. Воткнуть в начинку веточки петрушки. Готово!

Смотрите видео, как испечь пасхального барашка:

Фаршированные яйца "Цыплята"

Закуска на Пасху в виде цыплят
Закуска на Пасху в виде цыплят
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 6 сваренных вкрутую яиц
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 2 чайные ложки неострой горчицы
  • Щепотка соли
  • 1 морковь, нарезанная соломкой
  • 12 горошин черного перца

Способ приготовления:

  1. Очистить вареные яйца, немного срезать донышки, чтобы сделать цыплят более устойчивыми. Затем отрезать около 2-3 см от верхней части яйца.
  2. Вынуть из всех яиц желтки и сложить их в миску. Смешать с майонезом, горчицей и солью.
  3. С помощью кондитерского мешка наполнить этой смесью яйца, выступая на 2-3 см за пределы белка. Накрыть яйца срезанными верхушками. Сделать глаза и клювики цыплятам из моркови и горошин перца. Подавать закуску холодной.

Запеченная творожная пасха в духовке

Творожная пасха печеная
Творожная пасха печеная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 800 г творога
  • 6 яиц, разделенных на белки и желтки
  • 1-1,5 стакана сметаны
  • 1 стакан сахара
  • 0.5 – 1 ч.л. молотой корицы
  • 4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры
  • 1 стакан изюма
  • 0,5-0,75 стакана муки
  • 0,25 ч.л. пекарского порошка

Способ приготовления:

  1. Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см).
  2. Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут.
  3. Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться.
  4. Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
  5. По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.

Пасхальное печенье "Зайцы"

Песочное печенье на Пасху в виде зайцев
Песочное печенье на Пасху в виде зайцев
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 яйцо комнатной температуры
  • 125 г сахарной пудры
  • Ванилин – щепотка
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 50 г картофельного крахмала
  • 50 мл растительного масла
  • 500 г муки
  • 250 г сливочного масла или маргарина
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

  1. Муку просеять в миску. Растереть ее вместе с нарезанным маслом в крошку.
  2. Добавить сахарную пудру, ваниль, крахмал, разрыхлитель и соль.
  3. Яйцо смешать с растительным маслом. Добавить к сухим ингредиентам, перемешать и замесить тесто. Собрать его в шар и дать постоять минимум полчаса, а лучше 2 часа.
  4. Раскатать тесто в пласт толщиной в 0.5 см через пергаментную бумагу. Вырезать печенье с помощью формочек в виде зайцев.
  5. Переложить заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. "Зайцам" можно сделать "глаза" из мелкого изюма.
  6. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 10 минут. Готовое печенье посыпать просеянной сахарной пудрой.

Детский молочный коктейль с персиками и апельсинами

Молочный коктейль с фруктами
Молочный коктейль с фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 100 г йогурта
  • 80 мл молока
  • 2 апельсина
  • 4 половинки консервированных персиков в собственном соку
  • 6 кубиков льда

Способ приготовления:

  1. Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками.
  2. Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока.
  3. Персики поместить в блендер.
  4. Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы.
  5. Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.

Напомним, ранее мы писали, как сделать желатиновую глазурь для кулича. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами согревающих напитков для детей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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