Детская Пасха: ТОП-5 рецептов праздничных блюд для малышей

Идеи пасхальных блюд для детей

Православную Пасху в 2020 году отмечают 19 апреля. Традиционный стол на праздник – это куличи, творожные пасхи, мясные блюда и салаты. Но если вы хотите порадовать детей на Пасху, составьте для них особое меню – легкое и вкусное.

Мы выбрали для вас лучшие рецепты пасхальных блюд для малышей, которые помогут создать праздничную атмосферу в доме.

Трубочки-"морковки" с яичным салатом

Морковные трубочки на Пасху Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для трубочек:

500 г слоеного теста

50 мл морковного сока

1 ст.л. растительного масла

1 ч.л. томатной пасты

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Для начинки:

400 г куриного филе

2 яйца

2 свежих огурца

60 г домашнего майонеза или сметаны

Укроп

Петрушка

Соль

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Нарезать его полосками толщиной 2 см. Намотать тесто на специальные металлические конусы для выпечки трубочек. Если у вас их нет, сделать конусы из плотного картона, скрепив края степлером. Противень застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Трубочки из теста покрыть морковным соком, смешанным с томатной пастой. Вместо морковного сока можно использовать оранжевый пищевой краситель, разведенный в воде. Выложить трубочки на противень и выпекать при 180 ºС в течение 20 минут. Приготовить начинку. Предварительно отваренное или запеченное куриное филе нарезать кубиками. Измельчить огурцы и вареные яйца. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом или сметаной, посолить. Наполнить салатом остывшие морковные трубочки. Воткнуть в начинку веточки петрушки. Готово!

Смотрите видео, как испечь пасхального барашка:

Фаршированные яйца "Цыплята"

Закуска на Пасху в виде цыплят Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

6 сваренных вкрутую яиц

2 столовые ложки майонеза

2 чайные ложки неострой горчицы

Щепотка соли

1 морковь, нарезанная соломкой

12 горошин черного перца

Способ приготовления:

Очистить вареные яйца, немного срезать донышки, чтобы сделать цыплят более устойчивыми. Затем отрезать около 2-3 см от верхней части яйца. Вынуть из всех яиц желтки и сложить их в миску. Смешать с майонезом, горчицей и солью. С помощью кондитерского мешка наполнить этой смесью яйца, выступая на 2-3 см за пределы белка. Накрыть яйца срезанными верхушками. Сделать глаза и клювики цыплятам из моркови и горошин перца. Подавать закуску холодной.

Запеченная творожная пасха в духовке

Творожная пасха печеная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

800 г творога

6 яиц, разделенных на белки и желтки

1-1,5 стакана сметаны

1 стакан сахара

0.5 – 1 ч.л. молотой корицы

4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры

1 стакан изюма

0,5-0,75 стакана муки

0,25 ч.л. пекарского порошка

Способ приготовления:

Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см). Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут. Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться. Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь. По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.

Пасхальное печенье "Зайцы"

Песочное печенье на Пасху в виде зайцев Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 яйцо комнатной температуры

125 г сахарной пудры

Ванилин – щепотка

0,5 чайной ложки разрыхлителя

50 г картофельного крахмала

50 мл растительного масла

500 г муки

250 г сливочного масла или маргарина

Щепотка соли

Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

Муку просеять в миску. Растереть ее вместе с нарезанным маслом в крошку. Добавить сахарную пудру, ваниль, крахмал, разрыхлитель и соль. Яйцо смешать с растительным маслом. Добавить к сухим ингредиентам, перемешать и замесить тесто. Собрать его в шар и дать постоять минимум полчаса, а лучше 2 часа. Раскатать тесто в пласт толщиной в 0.5 см через пергаментную бумагу. Вырезать печенье с помощью формочек в виде зайцев. Переложить заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. "Зайцам" можно сделать "глаза" из мелкого изюма. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 10 минут. Готовое печенье посыпать просеянной сахарной пудрой.

Детский молочный коктейль с персиками и апельсинами

Молочный коктейль с фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

100 г йогурта

80 мл молока

2 апельсина

4 половинки консервированных персиков в собственном соку

6 кубиков льда

Способ приготовления:

Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками. Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока. Персики поместить в блендер. Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы. Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.

Напомним, ранее мы писали, как сделать желатиновую глазурь для кулича. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами согревающих напитков для детей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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