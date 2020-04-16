Детская Пасха: ТОП-5 рецептов праздничных блюд для малышей
Идеи пасхальных блюд для детей
Православную Пасху в 2020 году отмечают 19 апреля. Традиционный стол на праздник – это куличи, творожные пасхи, мясные блюда и салаты. Но если вы хотите порадовать детей на Пасху, составьте для них особое меню – легкое и вкусное.
Мы выбрали для вас лучшие рецепты пасхальных блюд для малышей, которые помогут создать праздничную атмосферу в доме.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для трубочек:
- 500 г слоеного теста
- 50 мл морковного сока
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. томатной пасты
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Для начинки:
- 400 г куриного филе
- 2 яйца
- 2 свежих огурца
- 60 г домашнего майонеза или сметаны
- Укроп
- Петрушка
- Соль
Способ приготовления:
- Слоеное тесто разморозить и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Нарезать его полосками толщиной 2 см.
- Намотать тесто на специальные металлические конусы для выпечки трубочек. Если у вас их нет, сделать конусы из плотного картона, скрепив края степлером.
- Противень застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Трубочки из теста покрыть морковным соком, смешанным с томатной пастой. Вместо морковного сока можно использовать оранжевый пищевой краситель, разведенный в воде.
- Выложить трубочки на противень и выпекать при 180 ºС в течение 20 минут.
- Приготовить начинку. Предварительно отваренное или запеченное куриное филе нарезать кубиками. Измельчить огурцы и вареные яйца. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом или сметаной, посолить.
- Наполнить салатом остывшие морковные трубочки. Воткнуть в начинку веточки петрушки. Готово!
Смотрите видео, как испечь пасхального барашка:
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 6 сваренных вкрутую яиц
- 2 столовые ложки майонеза
- 2 чайные ложки неострой горчицы
- Щепотка соли
- 1 морковь, нарезанная соломкой
- 12 горошин черного перца
Способ приготовления:
- Очистить вареные яйца, немного срезать донышки, чтобы сделать цыплят более устойчивыми. Затем отрезать около 2-3 см от верхней части яйца.
- Вынуть из всех яиц желтки и сложить их в миску. Смешать с майонезом, горчицей и солью.
- С помощью кондитерского мешка наполнить этой смесью яйца, выступая на 2-3 см за пределы белка. Накрыть яйца срезанными верхушками. Сделать глаза и клювики цыплятам из моркови и горошин перца. Подавать закуску холодной.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 800 г творога
- 6 яиц, разделенных на белки и желтки
- 1-1,5 стакана сметаны
- 1 стакан сахара
- 0.5 – 1 ч.л. молотой корицы
- 4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры
- 1 стакан изюма
- 0,5-0,75 стакана муки
- 0,25 ч.л. пекарского порошка
Способ приготовления:
- Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см).
- Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут.
- Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться.
- Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
- По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 яйцо комнатной температуры
- 125 г сахарной пудры
- Ванилин – щепотка
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя
- 50 г картофельного крахмала
- 50 мл растительного масла
- 500 г муки
- 250 г сливочного масла или маргарина
- Щепотка соли
- Сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления:
- Муку просеять в миску. Растереть ее вместе с нарезанным маслом в крошку.
- Добавить сахарную пудру, ваниль, крахмал, разрыхлитель и соль.
- Яйцо смешать с растительным маслом. Добавить к сухим ингредиентам, перемешать и замесить тесто. Собрать его в шар и дать постоять минимум полчаса, а лучше 2 часа.
- Раскатать тесто в пласт толщиной в 0.5 см через пергаментную бумагу. Вырезать печенье с помощью формочек в виде зайцев.
- Переложить заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. "Зайцам" можно сделать "глаза" из мелкого изюма.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 10 минут. Готовое печенье посыпать просеянной сахарной пудрой.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 100 г йогурта
- 80 мл молока
- 2 апельсина
- 4 половинки консервированных персиков в собственном соку
- 6 кубиков льда
Способ приготовления:
- Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками.
- Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока.
- Персики поместить в блендер.
- Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы.
- Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.
Напомним, ранее мы писали, как сделать желатиновую глазурь для кулича. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами согревающих напитков для детей.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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