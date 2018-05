Девять самых безумных коктейлей из разных стран мира

Современные напитки удивляют сочетаниями продуктов

Бармены добавляют в напитки невероятные продукты Фото: pixabay.com

Грибы и капуста, устрицы и фуа-гра – вполне можно утверждать, что ингредиенты коктейлей сегодня вышли далеко за узкий диапазон от спиртосодержащих субстанций до цитрусовых долек. Бармены находят способы использовать пикантные (стоит только представить мескаль с утиным жиром) и сладкие вещества (например, варенье из инжира) в нестандартных напитках. Пора познакомиться с такими коктейлями.

Новые шрабы

Свекольный коктейль Фото: Posana Restaurant

Как правило, составленные из фруктового сока, сахара и кислоты (такой как уксус), шрабы не представляют собой ничего нового, но дух изобретательства вездесущ. Один из ресторанов в Эшвилле, Северная Каролина, предлагает коктейль "Ловкость рук" на основе сока свеклы и грейпфрута. В Чарльстоне предлагают свекльно-имбирно-коричный шраб. А в Бостоне придумали напиток из винограда и розмарина.

Радость мясоедов

Коктейль на основе бульона Фото: Ramen-San

Насколько пикантным может быть коктейль? Оказывается, бульоны и мясо тоже находят свое применение в них. В Чикаго команда поваров нашла способ добавлять утиный жир в коктейль, пропитывая им рожь в течение семидесяти двух часов. Результат – напиток, названный "Кислый виски". А в ресторане Pistola в Лос-Анджелесе вы найдете коктейль под названием "Из кухни с любовью", напиток с бульоном из ягненка, существующий только в секретном меню этого места.

Молочные продукты

Коктейль с йогуртом Фото: Mezzanine

Молоко и яйца это одно, но когда йогурт и сыр попадают в горячительные напитки, это становится интересным. В штате Массачусетс в одном из баров коктейль "I Put a Spell On You" делают с добавлением греческого йогурта, так же как и коктейль "Get Her To The Greek", найденный в ресторане Capa в Орландо. Некий бармен из Лос-Анджелеса использует сыворотку в качестве вспенивающего агента вместо яичного белка в "Кислом Амаретто". Сыворотка является побочным продуктом в производстве домашнего творога и смешивается с его небольшим количеством половина на половину.

В дыму и пламени

Коктейль с копченым гибискусом Фото: Cameo

В Cameo Bar в Санта Монике бармен Гари Кэхилл включает дым гибискуса в свою версию коктейля, воскуривая чайные листья растения, отфильтровывая дым в стеклянную бутылку и закупоривая ее. Коктейль настаивается в стеклянной бутылке, заполненной дымом, взбивается и подается. "Пылающий Рамирес" – коктейль, сделанный барменом Дэвидом Рамиресом и названный в его честь, увенчан перцем чили, предварительно опущенным в коктейль и подожженным. Этот коктейль можно найти в Ruggles Black в Хьюстоне.

Здоровью в помощь

Коктейль с медом Фото: Public

В то время как соки, смешанные с алкоголем, всегда являлись способом добавления здорового элемента в коктейли, теперь видно, что таких ингредиентов гораздо больше. В Нью-Йорке Эбен Фриман создал коктейль "Smokey The Bee", в котором использует пчелиную пыльцу в качестве добавки, чтобы подчеркнуть медовые нотки напитка. В Голливуде директор по напиткам Яэль Венгрофф использует кокосовое масло в коктейле Aylesbury Duck Vodka.

Лучше с маслом

Коктейль с маслом Фото: Xixa

Всем известно, что с маслом все гораздо вкуснее. Бармены приняли это к сведению и в ресторане Slurping Turtle в Анн-Арбор, штат Мичиган, подают коктейль "Глядя на солнце", сделанный с добавлением инжирного масла. В заведении Xixa в Бруклине, "Brown Butter Camarena Reposado" делают с текилой и коричневым сливочным маслом.

Солевой раствор

Коктейль с маринованным луком Фото: Midnight Rambler

Бармены находят новые способы использовать соль в своих творениях (часто используется рассол, червячная соль). Некоторые идут еще дальше. В King Bee в Нью-Йорке создали "The Nast" с соевым соусом. А в Midnight Rambler в Далласе минеральная вода Crazy Water используется в напитках, чтобы увеличить их минерализацию, а коктейль "Silvertone" дополняют домашним маринованным луком для большей остроты.

Порошки

Коктейль с икрой Фото: The Gorbals

Высушить и растереть в пыль – это способ украсить коктейли в наши дни, и бармены в Западном Голливуде нашли возможность сделать именно это с икрой. Это новшество используется при подаче мартини. В Cafe Clover в Нью-Йорке в напитки добавляют порошок матча, а в Бруклине в Gorbals есть коктейль с использованием обжаренных молочных сгустков под названием Pillow Talk.

Все остальное

Коктейль с перцем чили Фото: Tacoteca

В Нью-Йорке, в Davio’s Northern Italian Steakhouse, используется настоящий снег в коктейле "Snowed In Negroni". В Tacoteca в Лос-Анджелесе "Aguacatero" украшают приготовленными мексиканскими кузнечиками с добавлением червячной соли (особых измельченных червей с каменной солью и перцем чили).

Напомним, ранее мы писали о самых дорогих блюдах мира. Сайт "Сегодня" также рассказывал о невероятных сладостях от австралийского кондитера. Кроме этого, мы делились фото самых удивительных десертов.

Смотрите видео, как приготовить яичный ликер по уникальному рецепту: