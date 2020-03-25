Диетическая выпечка: три рецепта полезных кексов из цельнозерновой муки

Рецепты вкусных домашних кексов

Чтобы не поправиться на карантине, важно внимательно следить за своим меню. Если вы не в силах отказаться от вкусной домашней выпечки, сделайте ее полезнее. Для этого нужно заменить обычную пшеничную муку цельнозерновой – она богата витаминами, минералами и клетчаткой.

Мы предлагаем испечь из цельнозерновой муки сладкие кексы к чаю, используя в качестве добавок фрукты, ягоды, а также орехи, семечки и сухофрукты.

Цельнозерновой кекс с яблоком, морковью и орехами

Кекс с яблоками и морковью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан цельнозерновой муки (около 140 г)

3/4 стакана сахара (150 г)

2 ч.л. молотой корицы

1 ч.л. соды или разрыхлителя

1/4 ч.л. соли

1/2 стакана тертого яблока без кожуры

1/2 стакана тертой моркови

1/2 стакана тертого цукини

1/2 стакана рубленых грецких орехов

1/4 стакана растительного масла (60 мл)

1/4 стакана кефира или пахты (60 мл)

2 яйца

Способ приготовления:

В большую миску просеять муку, добавить сахар, корицу, разрыхлитель и соль, перемешать. Натертые на крупной терке морковь, цуккини и яблоко слегка отжать и добавить к мучной смеси. Всыпать орехи и все перемешать. В отдельной миске слегка взбить вилкой яйца, влить растительное масло и кефир, продолжать взбивать еще секунд 30. Вылить жидкую смесь к мучной, перемешать. Разогреть духовку до 175 °С. Форму для выпечки размером 10 на 20 см выстлать смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить в форму тесто и выпекать в течение 50 минут. Проверить готовность можно с помощью зубочистки, при прокалывании средней части кекса она должна оставаться чистой. Готовый кекс слегка остудить на решетке, не вынимая из формы. Через 10-15 минут аккуратно извлечь из емкости, окончательно остудить на решетке. Нарезать кекс на ломтики в полностью остывшем виде.

Смотрите видео, как испечь цельнозерновой кекс с черникой:

Постный банановый кекс из цельнозерновой муки

Цельнозерновой банановый кекс Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 средних банана (300 г мякоти)

1 1/2 чашки (180 г) цельнозерновой муки

1/2 чашки (125 мл) растительного масла без запаха

1/2 чашки сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

1/2 ч .л. корицы

Щепотка кардамона

2 ст. л. подсолнечных семян

2 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 °С. Смазать прямоугольную форму для кекса растительным маслом. Размять бананы с сахаром. Добавить масло, ваниль, корицу и кардамон. В отдельную миску просеять муку, разрыхлитель и соль. Добавить к банановой массе. Добавить семена подсолнечника и перемешать. Выложить тесто в форму и запекать 30-40 минут (готовность кекса проверить палочкой). Дать немного остыть в форме и переложить кекс на тарелку.

Быстрый грушевый кекс

Грушевый кекс Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 стакана цельнозерновой муки

1/2 стакана сахара

1 ч. л. разрыхлителя

100 г сливочного масла

3 яйца

1-2 груши

Щепотка соли

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить масло, еще раз взбить. В отдельной миске смешать муку, соль и разрыхлитель. Груши помыть и по желанию очистить. Вырезать сердцевину, мякоть нарезать кубиками или пластинками. Все аккуратно перемешать. Вылить в форму (можно выложить кусочки груши на тесто). Выпекать в разогретой до 180 °С духовке 30-40 минут. Готовый кекс можно по желанию присыпать сахарной пудрой. Остудить и нарезать.

Совет: в тесто можно добавить нарезанный черный шоколад или шоколадные чипсы.

Напомним, ранее мы писали, как сделать полезные кексы из цельнозерновой муки с медом и клюквой. "Сегодня" также делились рецептом диетического пирога с кабачками.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться