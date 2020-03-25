Диетическая выпечка: три рецепта полезных кексов из цельнозерновой муки
Рецепты вкусных домашних кексов
Чтобы не поправиться на карантине, важно внимательно следить за своим меню. Если вы не в силах отказаться от вкусной домашней выпечки, сделайте ее полезнее. Для этого нужно заменить обычную пшеничную муку цельнозерновой – она богата витаминами, минералами и клетчаткой.
Мы предлагаем испечь из цельнозерновой муки сладкие кексы к чаю, используя в качестве добавок фрукты, ягоды, а также орехи, семечки и сухофрукты.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан цельнозерновой муки (около 140 г)
- 3/4 стакана сахара (150 г)
- 2 ч.л. молотой корицы
- 1 ч.л. соды или разрыхлителя
- 1/4 ч.л. соли
- 1/2 стакана тертого яблока без кожуры
- 1/2 стакана тертой моркови
- 1/2 стакана тертого цукини
- 1/2 стакана рубленых грецких орехов
- 1/4 стакана растительного масла (60 мл)
- 1/4 стакана кефира или пахты (60 мл)
- 2 яйца
Способ приготовления:
- В большую миску просеять муку, добавить сахар, корицу, разрыхлитель и соль, перемешать.
- Натертые на крупной терке морковь, цуккини и яблоко слегка отжать и добавить к мучной смеси. Всыпать орехи и все перемешать.
- В отдельной миске слегка взбить вилкой яйца, влить растительное масло и кефир, продолжать взбивать еще секунд 30. Вылить жидкую смесь к мучной, перемешать.
- Разогреть духовку до 175 °С. Форму для выпечки размером 10 на 20 см выстлать смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить в форму тесто и выпекать в течение 50 минут.
- Проверить готовность можно с помощью зубочистки, при прокалывании средней части кекса она должна оставаться чистой.
- Готовый кекс слегка остудить на решетке, не вынимая из формы. Через 10-15 минут аккуратно извлечь из емкости, окончательно остудить на решетке.
- Нарезать кекс на ломтики в полностью остывшем виде.
Смотрите видео, как испечь цельнозерновой кекс с черникой:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 средних банана (300 г мякоти)
- 1 1/2 чашки (180 г) цельнозерновой муки
- 1/2 чашки (125 мл) растительного масла без запаха
- 1/2 чашки сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1/2 ч .л. корицы
- Щепотка кардамона
- 2 ст. л. подсолнечных семян
- 2 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 °С.
- Смазать прямоугольную форму для кекса растительным маслом.
- Размять бананы с сахаром. Добавить масло, ваниль, корицу и кардамон.
- В отдельную миску просеять муку, разрыхлитель и соль. Добавить к банановой массе.
- Добавить семена подсолнечника и перемешать.
- Выложить тесто в форму и запекать 30-40 минут (готовность кекса проверить палочкой).
- Дать немного остыть в форме и переложить кекс на тарелку.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 стакана цельнозерновой муки
- 1/2 стакана сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 1-2 груши
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить масло, еще раз взбить.
- В отдельной миске смешать муку, соль и разрыхлитель.
- Груши помыть и по желанию очистить. Вырезать сердцевину, мякоть нарезать кубиками или пластинками.
- Все аккуратно перемешать. Вылить в форму (можно выложить кусочки груши на тесто).
- Выпекать в разогретой до 180 °С духовке 30-40 минут.
- Готовый кекс можно по желанию присыпать сахарной пудрой. Остудить и нарезать.
Совет: в тесто можно добавить нарезанный черный шоколад или шоколадные чипсы.
Напомним, ранее мы писали, как сделать полезные кексы из цельнозерновой муки с медом и клюквой. "Сегодня" также делились рецептом диетического пирога с кабачками.
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