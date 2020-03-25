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Диетическая выпечка: три рецепта полезных кексов из цельнозерновой муки

Рецепты вкусных домашних кексов

Ирина Павлина
Сегодня, 14:58

Чтобы не поправиться на карантине, важно внимательно следить за своим меню. Если вы не в силах отказаться от вкусной домашней выпечки, сделайте ее полезнее. Для этого нужно заменить обычную пшеничную муку цельнозерновой – она богата витаминами, минералами и клетчаткой.

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Мы предлагаем испечь из цельнозерновой муки сладкие кексы к чаю, используя в качестве добавок фрукты, ягоды, а также орехи, семечки и сухофрукты.

Цельнозерновой кекс с яблоком, морковью и орехами

Кекс с яблоками и морковью
Кекс с яблоками и морковью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан цельнозерновой муки (около 140 г)
  • 3/4 стакана сахара (150 г)
  • 2 ч.л. молотой корицы
  • 1 ч.л. соды или разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/2 стакана тертого яблока без кожуры
  • 1/2 стакана тертой моркови
  • 1/2 стакана тертого цукини
  • 1/2 стакана рубленых грецких орехов
  • 1/4 стакана растительного масла (60 мл)
  • 1/4 стакана кефира или пахты (60 мл)
  • 2 яйца

Способ приготовления:

  1. В большую миску просеять муку, добавить сахар, корицу, разрыхлитель и соль, перемешать.
  2. Натертые на крупной терке морковь, цуккини и яблоко слегка отжать и добавить к мучной смеси. Всыпать орехи и все перемешать.
  3. В отдельной миске слегка взбить вилкой яйца, влить растительное масло и кефир, продолжать взбивать еще секунд 30. Вылить жидкую смесь к мучной, перемешать.
  4. Разогреть духовку до 175 °С. Форму для выпечки размером 10 на 20 см выстлать смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить в форму тесто и выпекать в течение 50 минут.
  5. Проверить готовность можно с помощью зубочистки, при прокалывании средней части кекса она должна оставаться чистой.
  6. Готовый кекс слегка остудить на решетке, не вынимая из формы. Через 10-15 минут аккуратно извлечь из емкости, окончательно остудить на решетке.
  7. Нарезать кекс на ломтики в полностью остывшем виде.

Смотрите видео, как испечь цельнозерновой кекс с черникой:

Постный банановый кекс из цельнозерновой муки

Цельнозерновой банановый кекс
Цельнозерновой банановый кекс
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 средних банана (300 г мякоти)
  • 1 1/2 чашки (180 г) цельнозерновой муки
  • 1/2 чашки (125 мл) растительного масла без запаха
  • 1/2 чашки сахара
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1/2 ч .л. корицы
  • Щепотка кардамона
  • 2 ст. л. подсолнечных семян
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 °С.
  2. Смазать прямоугольную форму для кекса растительным маслом.
  3. Размять бананы с сахаром. Добавить масло, ваниль, корицу и кардамон.
  4. В отдельную миску просеять муку, разрыхлитель и соль. Добавить к банановой массе.
  5. Добавить семена подсолнечника и перемешать.
  6. Выложить тесто в форму и запекать 30-40 минут (готовность кекса проверить палочкой).
  7. Дать немного остыть в форме и переложить кекс на тарелку.

Быстрый грушевый кекс

Грушевый кекс
Грушевый кекс
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 стакана цельнозерновой муки
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 1-2 груши
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем. Добавить масло, еще раз взбить.
  2. В отдельной миске смешать муку, соль и разрыхлитель.
  3. Груши помыть и по желанию очистить. Вырезать сердцевину, мякоть нарезать кубиками или пластинками.
  4. Все аккуратно перемешать. Вылить в форму (можно выложить кусочки груши на тесто).
  5. Выпекать в разогретой до 180 °С духовке 30-40 минут.
  6. Готовый кекс можно по желанию присыпать сахарной пудрой. Остудить и нарезать.

Совет: в тесто можно добавить нарезанный черный шоколад или шоколадные чипсы.

Напомним, ранее мы писали, как сделать полезные кексы из цельнозерновой муки с медом и клюквой. "Сегодня" также делились рецептом диетического пирога с кабачками.

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Источник: Сегодня
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