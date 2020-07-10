Диетические блюда из кабачков: ТОП-5 рецептов

Рецепты низкокалорийных летних блюд из молодых кабачков

Кабачок на 95% состоит из воды и содержит всего 24 ккал. Блюда из этого овоща вкусные, полезные и легкие в приготовлении.

Если вы следите за своим здоровьем, то лучше выбирать рецепты из кабачков, где используется весь молодой овощ с кожурой и семечками. В нем концентрация полезных веществ максимальная.

Крем-суп из кабачков

Суп из кабачков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2-3 кабачка

1-2 картофелины

1 луковица

1 морковь

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л. томатной пасты

120 мл сливок жирностью 10%

Растительное масло

Соль, черный и душистый перец

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Способ приготовления:

Кабачки необходимо крупно нарезать и обжарить в сильно разогретой сковороде на растительном масле до румяного цвета, после чего переложить их в кастрюлю. В той же сковороде обжарить нарезанный картофель с луком и морковью. Переложить овощи к кабачкам. Добавить в кастрюлю чеснок, томатную пасту, толченый черный и душистый перец. Влить воду, чтобы она покрыла овощи, довести суп до кипения и варить, пока все овощи не станут мягкими. Измельчить суп блендером, добавить сливки и соль по вкусу, прогреть все вместе.

Безглютеновые оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 небольших кабачка

1 крупное яйцо

Щепотка соли

1/2 – 3/4 стакана рисовой муки

1-2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс

Горсть листиков петрушки

1 ст.л. растительного масла для обжаривания

Соль, белый свежемолотый перец по вкусу

Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:

Способ приготовления:

Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким. Добавить мелко нарезанную петрушку. Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета. Подавать с натуральным йогуртом.

Кабачки на гриле

Кабачки на гриле кружочками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

2 молодых кабачка

2 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. лимонного сока

4 зубчика чеснока

1/2 ч.л. крупной морской соли

1/2 ч.л. смеси молотых перцев

Несколько веточек петрушки

Бальзамический уксус – по желанию

Способ приготовления:

Вымыть и нарезать кабачки кружочками толщиной 5-7 мм. В большой миске тщательно смешать оливковое масло, лимонный сок, чеснок, выдавленный через пресс, морскую соль и молотый перец. Добавить в получившуюся смесь кабачки и тщательно перемешать, чтобы все кружочки были покрыты заправкой. Накрыть миску и оставить мариноваться минимум на два часа. Хорошо разогреть гриль или сковороду гриль. Используя щипцы, поместить сверху кабачки. Обжаривать приблизительно 4-5 минут на каждой стороне. Переложить кабачки на тарелку. Посыпать солью, перцем и нарезанной зеленью. По желанию сбрызнуть блюдо соком лимона и бальзамическим уксусом.

Кабачковая икра в духовке

Икра из кабачков в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2 кабачка (около 500 г)

1 луковица

300 г моркови

Горсть чеснока

80 мл подсолнечного масла

600 мл томатного сока с мякотью

По 1 ч. л. соли, сахара и уксуса

Черный и красный перец, молотый лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки нарезать кружочками. Очищенный лук нарезать довольно крупными кусочками, морковь – кружочками. Сложить все в емкость для запекания. К овощам добавить чеснок, масло и томатный сок. Поставить запекаться в холодную духовку при 190 ºС на 1-1,5 часа. Достать форму, дать немного остыть. Измельчить блендером до однородности. Добавить соль, перец, уксус, лавровый лист. Перемешать и остудить.

Маринованные кабачки в пакете

Малосольные кабачки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

650 г кабачков

60 г лука

1 зубчик чеснока

1 ст.л. укропа

1 ч. л. дижонской горчицы

1,5-2 ст.л. уксуса 9%

1 ч.л. соли

1/4 ч.л. сахара

1/4 ч.л. паприки

Способ приготовления:

Кабачки промыть, нарезать тонкими кружочками (около 2 мм толщиной). Луковицу нарезать тонкими полукольцами, а укроп порубить. Все эти ингредиенты сложить в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправить пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприку и горчицу в зернах. Влить в пакет уксус и надежно его завязать. Хорошенько встряхнуть ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправить заготовку в холодильник на 20 минут. По истечении времени достать кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом пересыпать в блюдо для подачи.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических кабачковых оладий от Татьяны Литвиновой, а также рассказывали, что можно приготовить из цветков цукини.

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