Диетические блюда из кабачков: ТОП-5 рецептов
Рецепты низкокалорийных летних блюд из молодых кабачков
Кабачок на 95% состоит из воды и содержит всего 24 ккал. Блюда из этого овоща вкусные, полезные и легкие в приготовлении.
Если вы следите за своим здоровьем, то лучше выбирать рецепты из кабачков, где используется весь молодой овощ с кожурой и семечками. В нем концентрация полезных веществ максимальная.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2-3 кабачка
- 1-2 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- 120 мл сливок жирностью 10%
- Растительное масло
- Соль, черный и душистый перец
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Способ приготовления:
- Кабачки необходимо крупно нарезать и обжарить в сильно разогретой сковороде на растительном масле до румяного цвета, после чего переложить их в кастрюлю.
- В той же сковороде обжарить нарезанный картофель с луком и морковью. Переложить овощи к кабачкам.
- Добавить в кастрюлю чеснок, томатную пасту, толченый черный и душистый перец. Влить воду, чтобы она покрыла овощи, довести суп до кипения и варить, пока все овощи не станут мягкими.
- Измельчить суп блендером, добавить сливки и соль по вкусу, прогреть все вместе.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 небольших кабачка
- 1 крупное яйцо
- Щепотка соли
- 1/2 – 3/4 стакана рисовой муки
- 1-2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс
- Горсть листиков петрушки
- 1 ст.л. растительного масла для обжаривания
- Соль, белый свежемолотый перец по вкусу
Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:
Способ приготовления:
- Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
- Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать.
- Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким.
- Добавить мелко нарезанную петрушку.
- Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета.
- Подавать с натуральным йогуртом.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. лимонного сока
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 ч.л. крупной морской соли
- 1/2 ч.л. смеси молотых перцев
- Несколько веточек петрушки
- Бальзамический уксус – по желанию
Способ приготовления:
- Вымыть и нарезать кабачки кружочками толщиной 5-7 мм.
- В большой миске тщательно смешать оливковое масло, лимонный сок, чеснок, выдавленный через пресс, морскую соль и молотый перец.
- Добавить в получившуюся смесь кабачки и тщательно перемешать, чтобы все кружочки были покрыты заправкой. Накрыть миску и оставить мариноваться минимум на два часа.
- Хорошо разогреть гриль или сковороду гриль. Используя щипцы, поместить сверху кабачки.
- Обжаривать приблизительно 4-5 минут на каждой стороне.
- Переложить кабачки на тарелку. Посыпать солью, перцем и нарезанной зеленью. По желанию сбрызнуть блюдо соком лимона и бальзамическим уксусом.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2 кабачка (около 500 г)
- 1 луковица
- 300 г моркови
- Горсть чеснока
- 80 мл подсолнечного масла
- 600 мл томатного сока с мякотью
- По 1 ч. л. соли, сахара и уксуса
- Черный и красный перец, молотый лавровый лист – по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачки нарезать кружочками. Очищенный лук нарезать довольно крупными кусочками, морковь – кружочками. Сложить все в емкость для запекания.
- К овощам добавить чеснок, масло и томатный сок. Поставить запекаться в холодную духовку при 190 ºС на 1-1,5 часа.
- Достать форму, дать немного остыть. Измельчить блендером до однородности. Добавить соль, перец, уксус, лавровый лист. Перемешать и остудить.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 650 г кабачков
- 60 г лука
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. укропа
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 1,5-2 ст.л. уксуса 9%
- 1 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. сахара
- 1/4 ч.л. паприки
Способ приготовления:
- Кабачки промыть, нарезать тонкими кружочками (около 2 мм толщиной). Луковицу нарезать тонкими полукольцами, а укроп порубить.
- Все эти ингредиенты сложить в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправить пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприку и горчицу в зернах.
- Влить в пакет уксус и надежно его завязать. Хорошенько встряхнуть ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправить заготовку в холодильник на 20 минут.
- По истечении времени достать кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом пересыпать в блюдо для подачи.
Напомним, ранее мы делились рецептом диетических кабачковых оладий от Татьяны Литвиновой, а также рассказывали, что можно приготовить из цветков цукини.
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