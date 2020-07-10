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Диетические блюда из кабачков: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 16:12

Рецепты низкокалорийных летних блюд из молодых кабачков

Кабачок на 95% состоит из воды и содержит всего 24 ккал. Блюда из этого овоща вкусные, полезные и легкие в приготовлении.

Если вы следите за своим здоровьем, то лучше выбирать рецепты из кабачков, где используется весь молодой овощ с кожурой и семечками. В нем концентрация полезных веществ максимальная.

Крем-суп из кабачков

Суп из кабачков
Суп из кабачков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2-3 кабачка
  • 1-2 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 120 мл сливок жирностью 10%
  • Растительное масло
  • Соль, черный и душистый перец

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Способ приготовления:

  1. Кабачки необходимо крупно нарезать и обжарить в сильно разогретой сковороде на растительном масле до румяного цвета, после чего переложить их в кастрюлю.
  2. В той же сковороде обжарить нарезанный картофель с луком и морковью. Переложить овощи к кабачкам.
  3. Добавить в кастрюлю чеснок, томатную пасту, толченый черный и душистый перец. Влить воду, чтобы она покрыла овощи, довести суп до кипения и варить, пока все овощи не станут мягкими.
  4. Измельчить суп блендером, добавить сливки и соль по вкусу, прогреть все вместе.

Безглютеновые оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков
Оладьи из кабачков
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 небольших кабачка
  • 1 крупное яйцо
  • Щепотка соли
  • 1/2 – 3/4 стакана рисовой муки
  • 1-2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс
  • Горсть листиков петрушки
  • 1 ст.л. растительного масла для обжаривания
  • Соль, белый свежемолотый перец по вкусу

Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
  2. Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать.
  3. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким.
  4. Добавить мелко нарезанную петрушку.
  5. Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета.
  6. Подавать с натуральным йогуртом.

Кабачки на гриле

Кабачки на гриле кружочками
Кабачки на гриле кружочками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 4 зубчика чеснока
  • 1/2 ч.л. крупной морской соли
  • 1/2 ч.л. смеси молотых перцев
  • Несколько веточек петрушки
  • Бальзамический уксус – по желанию

Способ приготовления:

  1. Вымыть и нарезать кабачки кружочками толщиной 5-7 мм.
  2. В большой миске тщательно смешать оливковое масло, лимонный сок, чеснок, выдавленный через пресс, морскую соль и молотый перец.
  3. Добавить в получившуюся смесь кабачки и тщательно перемешать, чтобы все кружочки были покрыты заправкой. Накрыть миску и оставить мариноваться минимум на два часа.
  4. Хорошо разогреть гриль или сковороду гриль. Используя щипцы, поместить сверху кабачки.
  5. Обжаривать приблизительно 4-5 минут на каждой стороне.
  6. Переложить кабачки на тарелку. Посыпать солью, перцем и нарезанной зеленью. По желанию сбрызнуть блюдо соком лимона и бальзамическим уксусом.

Кабачковая икра в духовке

Икра из кабачков в духовке
Икра из кабачков в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2 кабачка (около 500 г)
  • 1 луковица
  • 300 г моркови
  • Горсть чеснока
  • 80 мл подсолнечного масла
  • 600 мл томатного сока с мякотью
  • По 1 ч. л. соли, сахара и уксуса
  • Черный и красный перец, молотый лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезать кружочками. Очищенный лук нарезать довольно крупными кусочками, морковь – кружочками. Сложить все в емкость для запекания.
  2. К овощам добавить чеснок, масло и томатный сок. Поставить запекаться в холодную духовку при 190 ºС на 1-1,5 часа.
  3. Достать форму, дать немного остыть. Измельчить блендером до однородности. Добавить соль, перец, уксус, лавровый лист. Перемешать и остудить.

Маринованные кабачки в пакете

Малосольные кабачки
Малосольные кабачки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 650 г кабачков
  • 60 г лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. укропа
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 1,5-2 ст.л. уксуса 9%
  • 1 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. сахара
  • 1/4 ч.л. паприки

Способ приготовления:

  1. Кабачки промыть, нарезать тонкими кружочками (около 2 мм толщиной). Луковицу нарезать тонкими полукольцами, а укроп порубить.
  2. Все эти ингредиенты сложить в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправить пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприку и горчицу в зернах.
  3. Влить в пакет уксус и надежно его завязать. Хорошенько встряхнуть ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправить заготовку в холодильник на 20 минут.
  4. По истечении времени достать кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом пересыпать в блюдо для подачи.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических кабачковых оладий от Татьяны Литвиновой, а также рассказывали, что можно приготовить из цветков цукини.

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Источник: Сегодня
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