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Диетические десерты: полезны ли они на самом деле

Все больше украинцев отказывается от сахара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35

Без муки, без сахара и без животных жиров. Новомодные диетические десерты набирают популярность среди украинцев. А кондитеры обещают в десять раз меньше калорий, чем в обычных сладостях. Как их приготовить? И на самом ли деле они так полезны? 

Апельсиновое конфи с малиновым муссом – звучит очень калорийно. Но не в десертах Марины Иванченко. Шеф-кондитер четыре года назад решила разработать собственные рецепты полезных десертов.

"Я считаю, что это десерты будущего. В среднем, на 100 г такого десерта приходится 150-250 калорий", – говорит повар.

Марина читала литературу по физике и химии, чтобы узнать, как правильно заменять сахар в десерте, и что добавить вместо муки и животных жиров.

"Эти десерты содержат только растительные жиры. Они легко разрушаются, усваиваются организмом. И никак не отражаются ни на фигуре, ни на сосудах", – считает кондитер.

Сахар в таких полезных десертах заменяют природные сахариды и сахарный спирт. В них почти нет калорий и их можно употреблять даже диабетикам.

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Но диетолог предостерегает: безкалорийный десерт – не значит полезный.

"У каждого человека есть генетика усвоения тех же растительных жиров. Да, они не несут питательной ценности для организма. Значит, являются мусором для организма. Да, это нигде не откладывается, но и не дает биологической активности нашему организму", – уверена Людмила Гончарова.

Именно поэтому в десертах нужно индивидуально подбирать, какие продукты человек может усвоить, утверждает диетолог. А синтетические и химические заменители могут спровоцировать в организме аллергические и воспалительные реакции. Поэтому такие модные новинки будут полезными не для всех.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году. Кроме этого, мы называли самый модный ЗОЖ-напиток 2019 года.

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Источник: Сегодня
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