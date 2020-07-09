Диетические кабачковые оладьи в духовке: рецепт от Татьяны Литвиновой

Эти оладьи из кабачков готовятся без соли и почти без масла

Классические кабачковые оладьи жарят на сковороде. Они впитывают много масла и становятся довольно жирными.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram поделилась рецептом низкокалорийных кабачковых оладий в духовке. Она не рекомендует добавлять в тесто соль – так образуется слишком много влаги. Лучше посолить уже готовое блюдо на тарелке или дополнить его фетой или брынзой.

Кабачковые оладьи в духовке

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

46 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг кабачков

2 яйца

4-6 ст.л. муки (желательно цельнозерновой)

Оливковое масло – для смазывания пергамента

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Способ приготовления:

Кабачки натрите на мелкой терке, откиньте на сито и дайте стечь жидкости в течение 15-30 минут. Затем отожмите руками. Добавьте муку, затем яйца. Поперчите, по желанию добавьте немного свежего укропа. Выложите тесто на смазанный маслом пергамент через кулинарное кольцо или просто распределите ложкой, немного разравнивая сверху, чтобы слой был одинаковый по всему диаметру. Запекайте 20-30 минут при температуре 200 ºС.

Как подавать оладьи

Татьяна Литвинова советует подавать оладьи вместе со сметаной и абрикосовым джемом.

Смотрите видео, как сделать оладьи с индейкой:

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