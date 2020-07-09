Диетические кабачковые оладьи в духовке: рецепт от Татьяны Литвиновой
Эти оладьи из кабачков готовятся без соли и почти без масла
Классические кабачковые оладьи жарят на сковороде. Они впитывают много масла и становятся довольно жирными.
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram поделилась рецептом низкокалорийных кабачковых оладий в духовке. Она не рекомендует добавлять в тесто соль – так образуется слишком много влаги. Лучше посолить уже готовое блюдо на тарелке или дополнить его фетой или брынзой.
Кабачковые оладьи в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 46 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 2 яйца
- 4-6 ст.л. муки (желательно цельнозерновой)
- Оливковое масло – для смазывания пергамента
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Способ приготовления:
- Кабачки натрите на мелкой терке, откиньте на сито и дайте стечь жидкости в течение 15-30 минут. Затем отожмите руками.
- Добавьте муку, затем яйца. Поперчите, по желанию добавьте немного свежего укропа.
- Выложите тесто на смазанный маслом пергамент через кулинарное кольцо или просто распределите ложкой, немного разравнивая сверху, чтобы слой был одинаковый по всему диаметру.
- Запекайте 20-30 минут при температуре 200 ºС.
Как подавать оладьи
Татьяна Литвинова советует подавать оладьи вместе со сметаной и абрикосовым джемом.
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