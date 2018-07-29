Диетический чечевичный суп от Аниты Луценко

Рецепт вкусного и низкокалорийного супа от украинского тренера

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

"Из любимого и вкусного – чечевичный суп. Мия (дочь спортсменки – прим.ред.) тоже обожает, но без чили. Рецепт из программы снижения веса", – написала Анита Луценко в своем Instagram.

Чечевичный суп от Аниты Луценко

Суп из чечевицы Фото: instagram.com/anitasporty

Ингредиенты:

Чечевица – 60 г сырой

Лук красный – 1/4 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Чили, куркума, чеснок, соль и тмин – по вкусу

Овощной бульон – 500 мл

Цельнозерновой хлеб – 30 г

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Рецепт приготовления:

Чечевицу по желанию замочить на час в холодной воде. В это время обжарить в глубокой кастрюле лук и морковь. Морковь можно нарезать квадратиками, чтобы в супе она оставалась хрустящей. Очень мелко нарезать чеснок и чили. Добавить в кастрюлю вместе с тмином и куркумой. Залить бульоном. Как только бульон закипит, сделать средний огонь и добавить чечевицу. Посолить по вкусу. Снимая пенку, готовить еще 20 минут до готовности чечевицы. Взбить суп блендером и подавать вместе с цельнозерновым хлебом.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения.