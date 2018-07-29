Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Диетический чечевичный суп от Аниты Луценко

Рецепт вкусного и низкокалорийного супа от украинского тренера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

"Из любимого и вкусного – чечевичный суп. Мия (дочь спортсменки – прим.ред.) тоже обожает, но без чили. Рецепт из программы снижения веса", – написала Анита Луценко в своем Instagram.

Чечевичный суп от Аниты Луценко

37071669_205925900089251_6057058902850142208_n
Суп из чечевицы
Фото: instagram.com/anitasporty

Ингредиенты:

  • Чечевица – 60 г сырой
  • Лук красный – 1/4 шт.
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Чили, куркума, чеснок, соль и тмин – по вкусу
  • Овощной бульон – 500 мл
  • Цельнозерновой хлеб – 30 г
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Анита Луценко снялась в купальнике и рассказала о правилах питания

Рецепт приготовления:

  1. Чечевицу по желанию замочить на час в холодной воде.
  2. В это время обжарить в глубокой кастрюле лук и морковь. Морковь можно нарезать квадратиками, чтобы в супе она оставалась хрустящей.
  3. Очень мелко нарезать чеснок и чили. Добавить в кастрюлю вместе с тмином и куркумой.
  4. Залить бульоном. Как только бульон закипит, сделать средний огонь и добавить чечевицу. Посолить по вкусу.
  5. Снимая пенку, готовить еще 20 минут до готовности чечевицы.
  6. Взбить суп блендером и подавать вместе с цельнозерновым хлебом.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: куриный суп с домашней лапшой Идея для обеда: суп с полентой и овощами
тренер эксперт суп рецепт бульон анита луценко куркума чечевица
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров