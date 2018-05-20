Диетический плов с курицей: рецепт Асмик Гаспарян
Готовим плов по фирменному рецепту победительницы кулинарного шоу
Плов с куриными бедрышками будет вкусным и полезным, а также не отразится на вашей фигуре.
Диетический плов с куриными бедрышками
Ингредиенты:
- Рис круглозернистый – 1 кг
- Морковь – 1 кг
- Лук – 1 кг
- Куриные бедрышки, без кожицы – 1 кг
- Чеснок – 4 головки
- Овощной или куриный бульон – 3 л
- Барбарис –2 ст. л.
- Специи не молотые (зира или тмин, черный перец или смесь перцев, перец красный сушеный, сушеный чабрец)
- Зерна граната – для декора
- Растительное масло
- Соль
Рецепт приготовления:
- Мясо нарезать кусочками среднего размера, лук кубиками, а морковь – соломкой. Разогреть кастрюлю с двойным дном и смазать маслом. Обжарить кусочки мяса до румяной корочки. Добавить немного бульона и готовить на маленьком огне 15 минут. Достать мясо.
- В кастрюлю выложить морковь и лук. Добавить бульон и тушить 5 минут. Добавить мясо. Рис промыть до прозрачной воды. Выложить его поверх мяса и овощей ровным слоем. Добавить в рис головки чеснока, посыпать барбарисом.
- Бульон нагреть, соединить со специями. Залить бульоном плов и довести до кипения. Уменьшить огонь и готовить, пока рис не впитает всю воду. Выключить огонь, оставить плов в тепле на 20-30 минут.
Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".
В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить плов: фирменный рецепт Алексея Суханова Рецепт дня: плов со свининой в мультиварке Рецепт дня: рассыпчатый плов в мультиварке Обед в индийском стиле: жареные куриные ножки в специях
Источник: "Сегодня"