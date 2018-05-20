Диетический плов с курицей: рецепт Асмик Гаспарян

Готовим плов по фирменному рецепту победительницы кулинарного шоу

Плов с курицей Фото: depositphotos.com

Плов с куриными бедрышками будет вкусным и полезным, а также не отразится на вашей фигуре.

Диетический плов с куриными бедрышками

Ингредиенты:

Рис круглозернистый – 1 кг

Морковь – 1 кг

Лук – 1 кг

Куриные бедрышки, без кожицы – 1 кг

Чеснок – 4 головки

Овощной или куриный бульон – 3 л

Барбарис –2 ст. л.

Специи не молотые (зира или тмин, черный перец или смесь перцев, перец красный сушеный, сушеный чабрец)

Зерна граната – для декора

Растительное масло

Соль

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Рецепт приготовления:

Мясо нарезать кусочками среднего размера, лук кубиками, а морковь – соломкой. Разогреть кастрюлю с двойным дном и смазать маслом. Обжарить кусочки мяса до румяной корочки. Добавить немного бульона и готовить на маленьком огне 15 минут. Достать мясо. В кастрюлю выложить морковь и лук. Добавить бульон и тушить 5 минут. Добавить мясо. Рис промыть до прозрачной воды. Выложить его поверх мяса и овощей ровным слоем. Добавить в рис головки чеснока, посыпать барбарисом. Бульон нагреть, соединить со специями. Залить бульоном плов и довести до кипения. Уменьшить огонь и готовить, пока рис не впитает всю воду. Выключить огонь, оставить плов в тепле на 20-30 минут.

Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".