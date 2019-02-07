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Для тех, кто на диете: рецепт домашних кокосово-творожных конфет

Полезный десерт от диетолога Светланы Фус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Кокосово-творожные конфеты Фото: depositphotos.com
Кокосово-творожные конфеты
Фото: depositphotos.com

Даже те, кто следит за фигурой, знают, что насовсем отказаться без сладкого бывает сложно. Известный украинский диетолог Светлана Фус поделилась рецептом вкусных и полезных домашних конфет, которые никак не скажутся на вашей талии.

Творожные конфеты без вреда для фигуры

Ингредиенты:

  • Творог 5% – 500 г
  • Кокосовая стружка – 40 г
  • Мед цветочный – 2 ст. л.
  • Миндаль – 50 г

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Рецепт приготовления:

  1. Миндаль залить кипятком на 15 минут. После очистить от шелухи и подсушить на сковороде. 
  2. Творог растереть с медом, скатать шарики. В центр поместить орешек и обвалять в стружке. 
  3. Убрать готовые конфеты в холодильник минимум на 30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом фаршированной тыквы с сухофруктами от Джейми Оливера.

Смотрите видео, чем заменить вредные сладости в рационе:

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Источник: Сегодня
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