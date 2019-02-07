Для тех, кто на диете: рецепт домашних кокосово-творожных конфет

Полезный десерт от диетолога Светланы Фус

Кокосово-творожные конфеты Фото: depositphotos.com

Даже те, кто следит за фигурой, знают, что насовсем отказаться без сладкого бывает сложно. Известный украинский диетолог Светлана Фус поделилась рецептом вкусных и полезных домашних конфет, которые никак не скажутся на вашей талии.

Творожные конфеты без вреда для фигуры

Ингредиенты:

Творог 5% – 500 г

Кокосовая стружка – 40 г

Мед цветочный – 2 ст. л.

Миндаль – 50 г

Рецепт приготовления:

Миндаль залить кипятком на 15 минут. После очистить от шелухи и подсушить на сковороде. Творог растереть с медом, скатать шарики. В центр поместить орешек и обвалять в стружке. Убрать готовые конфеты в холодильник минимум на 30 минут.

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Смотрите видео, чем заменить вредные сладости в рационе:

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