Для тех, кто на диете: рецепт домашних кокосово-творожных конфет
Полезный десерт от диетолога Светланы Фус
Даже те, кто следит за фигурой, знают, что насовсем отказаться без сладкого бывает сложно. Известный украинский диетолог Светлана Фус поделилась рецептом вкусных и полезных домашних конфет, которые никак не скажутся на вашей талии.
Творожные конфеты без вреда для фигуры
Ингредиенты:
- Творог 5% – 500 г
- Кокосовая стружка – 40 г
- Мед цветочный – 2 ст. л.
- Миндаль – 50 г
Рецепт приготовления:
- Миндаль залить кипятком на 15 минут. После очистить от шелухи и подсушить на сковороде.
- Творог растереть с медом, скатать шарики. В центр поместить орешек и обвалять в стружке.
- Убрать готовые конфеты в холодильник минимум на 30 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом фаршированной тыквы с сухофруктами от Джейми Оливера.
Смотрите видео, чем заменить вредные сладости в рационе:
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Источник: Сегодня