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Для тех, кто на диете: салат из авокадо, помидоров и сыра

Салаты из авокадо никогда не заправляют майонезом или сметаной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:17
Салат из авокадо, сыра и помидоров
Салат из авокадо, сыра и помидоров
Фото: Pixabay

Авокадо отлично подходит для приготовления салатов. Этот фрукт имеет довольно нейтральный вкус, поэтому идеально сочетается с самыми разными ингредиентами. К тому же авокадо содержит много полезных жиров, полезных для кожи. Только помните, что диетологи не рекомендуют употреблять больше одного фрукта в день.

Салат из авокадо с томатами и мягким сыром

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 2 помидора среднего размера или горсть помидоров черри
  • 2 зубчика чеснока
  • 100-150 г любого мягкого сыра (моцареллы, фетаксы, брынзы, адыгейского)
  • Пучок свежей зелени
  • Соль, черный молотый перец
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • Немного оливкового масла

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Рецепт приготовления:

  1. Зелень промыть и обсушить, порвать руками. 
  2. Все оставшиеся ингредиенты, кроме чеснока, нарезать небольшими кубиками.
  3. Очищенный чеснок нарезать тонкими пластинками.
  4. Соединить все ингредиенты в миске. Полить смесью оливкового масла и лимонного сока, посолить и поперчить.

На заметку: Высокое содержание пищевых волокон в авокадо дает хорошее насыщение при сочетании его с овощами. Этот фрукт полезно включать в питание во время поста.

Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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