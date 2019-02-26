Для тех, кто на диете: салат из авокадо, помидоров и сыра
Салаты из авокадо никогда не заправляют майонезом или сметаной
Авокадо отлично подходит для приготовления салатов. Этот фрукт имеет довольно нейтральный вкус, поэтому идеально сочетается с самыми разными ингредиентами. К тому же авокадо содержит много полезных жиров, полезных для кожи. Только помните, что диетологи не рекомендуют употреблять больше одного фрукта в день.
Салат из авокадо с томатами и мягким сыром
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 2 помидора среднего размера или горсть помидоров черри
- 2 зубчика чеснока
- 100-150 г любого мягкого сыра (моцареллы, фетаксы, брынзы, адыгейского)
- Пучок свежей зелени
- Соль, черный молотый перец
- 2 ст. л. лимонного сока
- Немного оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Зелень промыть и обсушить, порвать руками.
- Все оставшиеся ингредиенты, кроме чеснока, нарезать небольшими кубиками.
- Очищенный чеснок нарезать тонкими пластинками.
- Соединить все ингредиенты в миске. Полить смесью оливкового масла и лимонного сока, посолить и поперчить.
На заметку: Высокое содержание пищевых волокон в авокадо дает хорошее насыщение при сочетании его с овощами. Этот фрукт полезно включать в питание во время поста.
Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram