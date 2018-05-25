Для тортов и пирожных: как приготовить идеальный заварной крем

Крем по этому рецепту просто не может не получиться

Заварной крем Фото: pixabay.com

Заварной крем по вкусу напоминает крем-брюле. Он прекрасно подходит для приготовления домашних профитролей и торта "Наполеон".

Заварной крем с ванилью

Ингредиенты:

яичные желтки – 5 шт.

молоко – 1 л

сахар – 250 г

ванильный сахар – 10 г

сливочное масло –100 г

мука – 70 г

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Рецепт приготовления:

Первое, что нам нужно сделать – достать масло из холодильника. Желательно за несколько часов до приготовления крема. Желтки выложить в миску и растереть с сахаром и ванилью. Добавить 50 мл холодного молока и перемешать. Добавить к желткам просеянную муку и снова перемешать. Оставшееся молоко довести до кипения. Дать остыть до комнатной температуры. Влить в молоко желтковую смесь, тщательно перемешать и поставить на плиту. Варить на очень маленьком огне, все время помешивая, до загустения. Если след от пальца на обратной стороне ложки или лопатки не будет "заплывать", крем готов. При этом крем не нужно доводить до кипения. Как только он хорошо загустеет, снять кастрюлю с огня. Добавить кусочек сливочного масла (30 г), накрыть кастрюлю крышкой и остудить до комнатной температуры. Во время остывания крем нужно несколько раз перемешать, чтобы сверху не образовывалась корочка.

Совет: если вы хотите использовать его крем для тортов, желательно проделать с ним следующую процедуру. Размягченное сливочное масло выложить в большую миску и взбить до пышности миксером. Постепенно добавить к маслу заварной врем и взбить все до однородности. Так крем будет намного пышнее.

Заварной крем можно хранить несколько дней в холодильнике (желательно в стеклянной посуде).

Напомним, ранее мы рассказывали, из чего состоят торты, от которых не толстеют.Также сайт "Сегодня" сообщал, как выбрать качественные кондитерские изделия.

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