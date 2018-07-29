Для жаркого лета: дынный напиток с мятой

Смузи из дынной мякоти отлично освежает в жаркие дни

Смузи из мяты и дыни Фото: pixabay.com

Сладкая и сочная дыня прекрасно утоляет жажду. Из нее готовят салаты, закуски, холодные супы, десерты и напитки. Сегодня мы поделимся рецептом дынного коктейля с мятой. Чтобы сделать вкус напитка более насыщенным, вы можете добавить персики, абрикосы или манго.

Напиток из дыни с мятой

Ингредиенты:

1 сладкая дыня

2 ст.л. сахара

2 лимона

несколько веточек мяты

Рецепт приготовления:

Дыню очищаем от кожуры и семечек, нарезаем средними кубиками. Мяту моем, снимаем листики с веточек и рвем руками. Из лимонов выжимаем сок, процеживаем от косточек. Добавляем все ингредиенты в блендер и взбиваем до получения однородного коктейля. Пробуем, по желанию добавляем еще немного сахара. Если коктейль получился слишком густым, его можно разбавить фруктовым соком (персиковым, апельсиновым, ананасовым). Готовый напиток переливаем в стаканы и подаем с трубочкой.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.

Смотрите видео, как выбрать безопасные арбузы и дыни: