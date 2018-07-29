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Для жаркого лета: дынный напиток с мятой

Смузи из дынной мякоти отлично освежает в жаркие дни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Смузи из мяты и дыни Фото: pixabay.com
Смузи из мяты и дыни Фото: pixabay.com

Сладкая и сочная дыня прекрасно утоляет жажду. Из нее готовят салаты, закуски, холодные супы, десерты и напитки. Сегодня мы поделимся рецептом дынного коктейля с мятой. Чтобы сделать вкус напитка более насыщенным, вы можете добавить персики, абрикосы или манго. 

Напиток из дыни с мятой

Ингредиенты:

  • 1 сладкая дыня
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 лимона
  • несколько веточек мяты
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Рецепт приготовления:

  1. Дыню очищаем от кожуры и семечек, нарезаем средними кубиками.
  2. Мяту моем, снимаем листики с веточек и рвем руками.
  3. Из лимонов выжимаем сок, процеживаем от косточек. 
  4. Добавляем все ингредиенты в блендер и взбиваем до получения однородного коктейля.
  5. Пробуем, по желанию добавляем еще немного сахара. Если коктейль получился слишком густым, его можно разбавить фруктовым соком (персиковым, апельсиновым, ананасовым).
  6. Готовый напиток переливаем в стаканы и подаем с трубочкой. 

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.

Смотрите видео, как выбрать безопасные арбузы и дыни:

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Источник: "Сегодня"
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