Для жаркого лета: дынный напиток с мятой
Смузи из дынной мякоти отлично освежает в жаркие дни
Сладкая и сочная дыня прекрасно утоляет жажду. Из нее готовят салаты, закуски, холодные супы, десерты и напитки. Сегодня мы поделимся рецептом дынного коктейля с мятой. Чтобы сделать вкус напитка более насыщенным, вы можете добавить персики, абрикосы или манго.
Напиток из дыни с мятой
Ингредиенты:
- 1 сладкая дыня
- 2 ст.л. сахара
- 2 лимона
- несколько веточек мяты
Рецепт приготовления:
- Дыню очищаем от кожуры и семечек, нарезаем средними кубиками.
- Мяту моем, снимаем листики с веточек и рвем руками.
- Из лимонов выжимаем сок, процеживаем от косточек.
- Добавляем все ингредиенты в блендер и взбиваем до получения однородного коктейля.
- Пробуем, по желанию добавляем еще немного сахара. Если коктейль получился слишком густым, его можно разбавить фруктовым соком (персиковым, апельсиновым, ананасовым).
- Готовый напиток переливаем в стаканы и подаем с трубочкой.
Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.
Смотрите видео, как выбрать безопасные арбузы и дыни:
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Источник: "Сегодня"