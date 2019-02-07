Домашнее печенье в виде сердечек на День святого Валентина

Готовим вкусное печенье с глазурью

Печенье на День святого Валентина Фото: freepik.com

Это печенье – не просто очень вкусное, но еще очень красивое и идеально подходящее для подарка на День святого Валентина. Даже без джема и глазури печенье получается необычайно вкусным и хрустящим. Благодаря глазури печенье приобретает праздничный вид, что обязательно для подарка на День всех влюбленных.

Печенье "Сердечки" на День святого Валентина

Ингредиенты:

Для печенья:

100 г сливочного масла

150 г муки

0.5 ч.л. разрыхлителя

75 г сахара

Для марципана:

80 г очищенного миндаля

60 г сахарной

1 яичный белок

1 ч.л. ликера Амаретто

Для украшения:

110 г джема

2 ст.л. концентрированного молока

75 г сахарной пудры

Красный пищевой краситель

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Рецепт приготовления:

Для приготовления марципана миндаль соединяем с сахарной пудрой, белком, ликером и тщательно перемешиваем. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 30 минут в холодильник. Сливочное масло взбиваем с сахаром, смешиваем с марципановой массой. Затем добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 40 минут. Затем раскатываем тесто в пласт толщиной 0, 5 см и вырезаем сердечки. Выкладываем на смазанный сливочным маслом противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. Готовое печенье полностью остужаем. Конфитюр прогреваем на медленном огне и смазываем каждое печенье с помощью кулинарной кисти. Сахарную пудру просеиваем и смешиваем с концентрированным молоком, половину глазури окрашиваем в розовый цвет. На половину сердечек наносим глазурь белого цвета, на остальные – розовую. Это удобно делать с помощью ножа. На влажную глазурь можно нанести глазурь другого цвета и с помощью зубочистки нарисовать узор.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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