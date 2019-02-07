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Домашнее печенье в виде сердечек на День святого Валентина

Готовим вкусное печенье с глазурью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Печенье на День святого Валентина Фото: freepik.com
Печенье на День святого Валентина
Фото: freepik.com

Это печенье – не просто очень вкусное, но еще очень красивое и идеально подходящее для подарка на День святого Валентина. Даже без джема и глазури печенье получается необычайно вкусным и хрустящим. Благодаря глазури печенье приобретает праздничный вид, что обязательно для подарка на День всех влюбленных.

Печенье "Сердечки" на День святого Валентина

Ингредиенты:

Для печенья:

  • 100 г сливочного масла 
  • 150 г муки
  • 0.5 ч.л. разрыхлителя
  • 75 г сахара

Для марципана:

  • 80 г очищенного миндаля
  • 60 г сахарной
  • 1 яичный белок
  • 1 ч.л. ликера Амаретто

Для украшения:

  • 110 г джема
  • 2 ст.л. концентрированного молока 
  • 75 г сахарной пудры
  • Красный пищевой краситель

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Рецепт приготовления:

  1. Для приготовления марципана миндаль соединяем с сахарной пудрой, белком, ликером и тщательно перемешиваем. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 30 минут в холодильник.
  2. Сливочное масло взбиваем с сахаром, смешиваем с марципановой массой. Затем добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 40 минут. Затем раскатываем тесто в пласт толщиной 0, 5 см и вырезаем сердечки.
  3.  Выкладываем на смазанный сливочным маслом противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. Готовое печенье полностью остужаем.
  4. Конфитюр прогреваем на медленном огне и смазываем каждое печенье с помощью кулинарной кисти. Сахарную пудру просеиваем и смешиваем с концентрированным молоком, половину глазури окрашиваем в розовый цвет.
  5. На половину сердечек наносим глазурь белого цвета, на остальные – розовую. Это удобно делать с помощью ножа. На влажную глазурь можно нанести глазурь другого цвета и с помощью зубочистки нарисовать узор.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: chocolate-kiss.ru
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