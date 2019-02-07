Домашнее печенье в виде сердечек на День святого Валентина
Готовим вкусное печенье с глазурью
Это печенье – не просто очень вкусное, но еще очень красивое и идеально подходящее для подарка на День святого Валентина. Даже без джема и глазури печенье получается необычайно вкусным и хрустящим. Благодаря глазури печенье приобретает праздничный вид, что обязательно для подарка на День всех влюбленных.
Печенье "Сердечки" на День святого Валентина
Ингредиенты:
Для печенья:
- 100 г сливочного масла
- 150 г муки
- 0.5 ч.л. разрыхлителя
- 75 г сахара
Для марципана:
- 80 г очищенного миндаля
- 60 г сахарной
- 1 яичный белок
- 1 ч.л. ликера Амаретто
Для украшения:
- 110 г джема
- 2 ст.л. концентрированного молока
- 75 г сахарной пудры
- Красный пищевой краситель
Рецепт приготовления:
- Для приготовления марципана миндаль соединяем с сахарной пудрой, белком, ликером и тщательно перемешиваем. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 30 минут в холодильник.
- Сливочное масло взбиваем с сахаром, смешиваем с марципановой массой. Затем добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 40 минут. Затем раскатываем тесто в пласт толщиной 0, 5 см и вырезаем сердечки.
- Выкладываем на смазанный сливочным маслом противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. Готовое печенье полностью остужаем.
- Конфитюр прогреваем на медленном огне и смазываем каждое печенье с помощью кулинарной кисти. Сахарную пудру просеиваем и смешиваем с концентрированным молоком, половину глазури окрашиваем в розовый цвет.
- На половину сердечек наносим глазурь белого цвета, на остальные – розовую. Это удобно делать с помощью ножа. На влажную глазурь можно нанести глазурь другого цвета и с помощью зубочистки нарисовать узор.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
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Источник: chocolate-kiss.ru