Домашние мюсли с ягодами: рецепт полезного завтрака от Лизы Глинской

Известный кондитер поделилась рецептом любимого утреннего блюда

Лиза Глинская Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Скажу откровенно: яичница на завтрак – абсолютно не моя история. Мне куда приятнее и ближе что-то творожно-сырное, овсянка, блинчики, оладьи и даже свежая выпечка. А вот на первом месте йогурт. Но если он одинок, то чувство сытости испаряется ну очень быстро. Поэтому мюсли – идеальный партнер для йогурта, а если добавить немного ягод, персик или инжир, то чудесное утро обеспечено!", – написала Лиза Глинская в своем Instagram.

Мюсли с йогуртом и свежими ягодами

Мюсли с йогуртом от Лизы Глинской Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев

60 г сахара

30 г сливочного масла

50 г тыквенных семечек (или микс из орехов, можно добавить изюм, клюкву, цукаты)

греческий йогурт

свежие ягоды

Рецепт приготовления:

Приготовим мюсли. На сковороду отправляем сахар и тыквенные семечки. Постоянно помешиваем лопаткой. Сахар кристаллизируется и будет обволакивать кристалликами каждую тыквенную семечку или орешек. Теперь можно добавить овсяные хлопья и обжарить их на слабом огне в течение еще нескольких минут. Добавляем кубики сливочного масла, перемешиваем. Как только масло растопится, снимаем массу с огня и охлаждаем при комнатной температуре. Подаем мюсли с кефиром или йогуртом, добавляем немного свежих ягод или фруктов.

Напомним, ранее мы писали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного завтрака от Аниты Луценко.

Смотрите видео, как приготовить вкусный и оригинальный завтрак: