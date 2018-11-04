Домашние мюсли с ягодами: рецепт полезного завтрака от Лизы Глинской
Известный кондитер поделилась рецептом любимого утреннего блюда
"Скажу откровенно: яичница на завтрак – абсолютно не моя история. Мне куда приятнее и ближе что-то творожно-сырное, овсянка, блинчики, оладьи и даже свежая выпечка. А вот на первом месте йогурт. Но если он одинок, то чувство сытости испаряется ну очень быстро. Поэтому мюсли – идеальный партнер для йогурта, а если добавить немного ягод, персик или инжир, то чудесное утро обеспечено!", – написала Лиза Глинская в своем Instagram.
Мюсли с йогуртом и свежими ягодами
Ингредиенты:
- 100 г овсяных хлопьев
- 60 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 50 г тыквенных семечек (или микс из орехов, можно добавить изюм, клюкву, цукаты)
- греческий йогурт
- свежие ягоды
Рецепт приготовления:
- Приготовим мюсли. На сковороду отправляем сахар и тыквенные семечки. Постоянно помешиваем лопаткой. Сахар кристаллизируется и будет обволакивать кристалликами каждую тыквенную семечку или орешек.
- Теперь можно добавить овсяные хлопья и обжарить их на слабом огне в течение еще нескольких минут.
- Добавляем кубики сливочного масла, перемешиваем. Как только масло растопится, снимаем массу с огня и охлаждаем при комнатной температуре.
- Подаем мюсли с кефиром или йогуртом, добавляем немного свежих ягод или фруктов.
Напомним, ранее мы писали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного завтрака от Аниты Луценко.
Смотрите видео, как приготовить вкусный и оригинальный завтрак:
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Источник: "Сегодня"