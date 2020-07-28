Домашний мармелад из слив: необычный рецепт приготовления
Рецепт ароматного сливового мармелада с анисом
Сливовый мармелад с анисом – вкусное и полезное лакомство, которое можно легко сделать на собственной кухне. Если вы не любите анис, добавьте вместо него половину палочки корицы.
Готовый мармелад можно будет обвалять в сахаре или обсыпать сахарной пудрой.
Необычный мармелад из слив
Время приготовления:
- 2,5 часа
Калорийность:
- 129 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг слив без косточек
- 100 мл воды
- 3 звездочки аниса
- 3 стакана сахара
Способ приготовления:
- Очистить сливы от косточек, добавить воду и звездочки аниса, накрыть крышкой и варить около 15 минут на слабом огне.
- Дать остыть и постоять около часа, чтобы пюре пропиталось анисовым ароматом.
- Анисовые звездочки вынуть, сливы протереть через сито.
- Добавить в пюре сахар, перемешать. Уваривать пюре на среднем огне около часа.
- Выложить массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровнять и дать застыть.
- Разрезать готовый мармелад на квадратики острым ножом.
Полезный совет
Увеличьте время варки, если масса слишком жидкая.
Смотрите видео, как сделать мармелад за 15 минут:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожные рогалики с мармеладом, а также делились рецептом тыквенного мармелада.
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