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Домашний мармелад из слив: необычный рецепт приготовления

Сегодня, 14:46

Рецепт ароматного сливового мармелада с анисом

Сливовый мармелад с анисом – вкусное и полезное лакомство, которое можно легко сделать на собственной кухне. Если вы не любите анис, добавьте вместо него половину палочки корицы.

Готовый мармелад можно будет обвалять в сахаре или обсыпать сахарной пудрой.

Необычный мармелад из слив

Мармелад из слив в сахаре
Мармелад из слив в сахаре
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2,5 часа

Калорийность:

  • 129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг слив без косточек
  • 100 мл воды
  • 3 звездочки аниса
  • 3 стакана сахара

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Способ приготовления:

  1. Очистить сливы от косточек, добавить воду и звездочки аниса, накрыть крышкой и варить около 15 минут на слабом огне.
  2. Дать остыть и постоять около часа, чтобы пюре пропиталось анисовым ароматом.
  3. Анисовые звездочки вынуть, сливы протереть через сито.
  4. Добавить в пюре сахар, перемешать. Уваривать пюре на среднем огне около часа.
  5. Выложить массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровнять и дать застыть.
  6. Разрезать готовый мармелад на квадратики острым ножом.

Полезный совет

Увеличьте время варки, если масса слишком жидкая.

Смотрите видео, как сделать мармелад за 15 минут:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожные рогалики с мармеладом, а также делились рецептом тыквенного мармелада.

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Источник: Сегодня
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