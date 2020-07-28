Домашний мармелад из слив: необычный рецепт приготовления

Рецепт ароматного сливового мармелада с анисом

Сливовый мармелад с анисом – вкусное и полезное лакомство, которое можно легко сделать на собственной кухне. Если вы не любите анис, добавьте вместо него половину палочки корицы.

Готовый мармелад можно будет обвалять в сахаре или обсыпать сахарной пудрой.

Необычный мармелад из слив

Мармелад из слив в сахаре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2,5 часа

Калорийность:

129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг слив без косточек

100 мл воды

3 звездочки аниса

3 стакана сахара

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Способ приготовления:

Очистить сливы от косточек, добавить воду и звездочки аниса, накрыть крышкой и варить около 15 минут на слабом огне. Дать остыть и постоять около часа, чтобы пюре пропиталось анисовым ароматом. Анисовые звездочки вынуть, сливы протереть через сито. Добавить в пюре сахар, перемешать. Уваривать пюре на среднем огне около часа. Выложить массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровнять и дать застыть. Разрезать готовый мармелад на квадратики острым ножом.

Полезный совет

Увеличьте время варки, если масса слишком жидкая.

Смотрите видео, как сделать мармелад за 15 минут:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожные рогалики с мармеладом, а также делились рецептом тыквенного мармелада.

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