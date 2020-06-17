Домашняя окрошка на квасе с колбасой: рецепт дня

В каждой семье есть свой рецепт этого холодного летнего супа

Окрошка на квасе считается классической. В ее состав обычно входят: огурцы, картофель, редис, яйца, зелень, вареное мясо или колбаса.

Окрошка – скоропортящееся блюдо. Ее нельзя долго хранить в холодильнике. Если вы ждете гостей и вам нужно приготовить холодный суп заранее, то нарезанные продукты не смешивайте, а разложите по небольшим герметичным пластиковым контейнерам.

Окрошка на квасе с колбасой

Окрошка на квасе со сметаной и колбасой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

79 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1-1,5 л хлебного кваса

200 г вареной колбасы

3 картофелины

3 яйца

2-3 свежих огурца

5-6 шт. редиса

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

4-5 ст. л. сметаны

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель и яйца отварить, остудить и очистить. Зелень, огурцы и редис промыть и обсушить. В миску нарезать мелкими кубиками яйца и картофель. Добавить мелкими кубиками нарезанную вареную колбасу. Добавить кубиками нарезанные огурцы, редис и мелко нашинкованную зелень. Посолить по вкусу и заправить сметаной. Добавить домашний квас и хорошо перемешать. Дать окрошке настояться в холодильнике 30-40 минут.

Как подавать окрошку

Окрошка на квасе готова. Подавать к столу с готовым столовым хреном или натертым на мелкой терке.

Смотрите видео, как выбрать качественный квас:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом окрошки на белом квасе.

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