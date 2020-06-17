Домашняя окрошка на квасе с колбасой: рецепт дня
В каждой семье есть свой рецепт этого холодного летнего супа
Окрошка на квасе считается классической. В ее состав обычно входят: огурцы, картофель, редис, яйца, зелень, вареное мясо или колбаса.
Окрошка – скоропортящееся блюдо. Ее нельзя долго хранить в холодильнике. Если вы ждете гостей и вам нужно приготовить холодный суп заранее, то нарезанные продукты не смешивайте, а разложите по небольшим герметичным пластиковым контейнерам.
Окрошка на квасе с колбасой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 79 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1-1,5 л хлебного кваса
- 200 г вареной колбасы
- 3 картофелины
- 3 яйца
- 2-3 свежих огурца
- 5-6 шт. редиса
- 1 пучок укропа
- 1 пучок зеленого лука
- 4-5 ст. л. сметаны
- соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.
- Зелень, огурцы и редис промыть и обсушить.
- В миску нарезать мелкими кубиками яйца и картофель.
- Добавить мелкими кубиками нарезанную вареную колбасу.
- Добавить кубиками нарезанные огурцы, редис и мелко нашинкованную зелень.
- Посолить по вкусу и заправить сметаной.
- Добавить домашний квас и хорошо перемешать. Дать окрошке настояться в холодильнике 30-40 минут.
Как подавать окрошку
Окрошка на квасе готова. Подавать к столу с готовым столовым хреном или натертым на мелкой терке.
Смотрите видео, как выбрать качественный квас:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом окрошки на белом квасе.
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