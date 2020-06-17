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Домашняя окрошка на квасе с колбасой: рецепт дня

Сегодня, 10:13

В каждой семье есть свой рецепт этого холодного летнего супа

Окрошка на квасе считается классической. В ее состав обычно входят: огурцы, картофель, редис, яйца, зелень, вареное мясо или колбаса.

Окрошка – скоропортящееся блюдо. Ее нельзя долго хранить в холодильнике. Если вы ждете гостей и вам нужно приготовить холодный суп заранее, то нарезанные продукты не смешивайте, а разложите по небольшим герметичным пластиковым контейнерам.

Окрошка на квасе с колбасой

Окрошка на квасе со сметаной и колбасой
Окрошка на квасе со сметаной и колбасой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 79 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1-1,5 л хлебного кваса
  • 200 г вареной колбасы
  • 3 картофелины
  • 3 яйца
  • 2-3 свежих огурца
  • 5-6 шт. редиса
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок зеленого лука
  • 4-5 ст. л. сметаны
  • соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.
  2. Зелень, огурцы и редис промыть и обсушить.
  3. В миску нарезать мелкими кубиками яйца и картофель.
  4. Добавить мелкими кубиками нарезанную вареную колбасу.
  5. Добавить кубиками нарезанные огурцы, редис и мелко нашинкованную зелень.
  6. Посолить по вкусу и заправить сметаной.
  7. Добавить домашний квас и хорошо перемешать. Дать окрошке настояться в холодильнике 30-40 минут.

Как подавать окрошку

Окрошка на квасе готова. Подавать к столу с готовым столовым хреном или натертым на мелкой терке.

Смотрите видео, как выбрать качественный квас:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом окрошки на белом квасе.

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Источник: Сегодня
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