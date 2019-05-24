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Домашняя паста с беконом и зеленым горошком в сливочном соусе

Рецепт вкусного весеннего ужина от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Паста с горошком и беконом
Паста с горошком и беконом
Фото: Depositphotos

Самая вкусная паста – та, что приготовлена своими руками. Даша Малахова рекомендует подавать макароны вместе с горошком, беконом и сливками, щедро посыпав тертым пармезаном. Получается очень вкусно и нежно.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Паста с горошком, беконом и пармезаном в сливочном соусе

Ингредиенты:

Для пасты:

  • 2 яйца
  • 250-300 г муки
  • 4 ст. ложки оливкового масла
  • Соль

Для соуса:

  • 150 г свежемороженого зеленого горошка
  • 100 г тонко нарезанного бекона
  • Оливковое масло
  • 200 мл сливок
  • 1 зубчик чеснока
  • Пармезан
  • Соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Замесите тесто для пасты. Тонко раскатайте и нарежьте полосками.
  2. На оливковом масле обжарьте разрезанный пополам чеснок. Когда он отдаст свой аромат и вкус, удалите чеснок из масла.
  3. Бекон нарежьте и обжарьте на чесночном масле в течение 1 минуты. Добавьте зеленый горошек и готовьте еще минуту.
  4. Влейте сливки, приправьте солью, перцем и чуть уварите.
  5. Макароны отварите в подсоленной воде и переложите в соус. Перемешайте и подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп из зеленого горошка с сельдью и зелеными крошками. "Сегодня" также делились рецептом яркой закуски из редиса.

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Источник: Сегодня
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