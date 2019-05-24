Домашняя паста с беконом и зеленым горошком в сливочном соусе

Рецепт вкусного весеннего ужина от Даши Малаховой

Паста с горошком и беконом Фото: Depositphotos

Самая вкусная паста – та, что приготовлена своими руками. Даша Малахова рекомендует подавать макароны вместе с горошком, беконом и сливками, щедро посыпав тертым пармезаном. Получается очень вкусно и нежно.

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Паста с горошком, беконом и пармезаном в сливочном соусе

Ингредиенты:

Для пасты:

2 яйца

250-300 г муки

4 ст. ложки оливкового масла

Соль

Для соуса:

150 г свежемороженого зеленого горошка

100 г тонко нарезанного бекона

Оливковое масло

200 мл сливок

1 зубчик чеснока

Пармезан

Соль, перец

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Рецепт приготовления:

Замесите тесто для пасты. Тонко раскатайте и нарежьте полосками. На оливковом масле обжарьте разрезанный пополам чеснок. Когда он отдаст свой аромат и вкус, удалите чеснок из масла. Бекон нарежьте и обжарьте на чесночном масле в течение 1 минуты. Добавьте зеленый горошек и готовьте еще минуту. Влейте сливки, приправьте солью, перцем и чуть уварите. Макароны отварите в подсоленной воде и переложите в соус. Перемешайте и подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп из зеленого горошка с сельдью и зелеными крошками. "Сегодня" также делились рецептом яркой закуски из редиса.

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