Домашняя паста с беконом и зеленым горошком в сливочном соусе
Рецепт вкусного весеннего ужина от Даши Малаховой
Самая вкусная паста – та, что приготовлена своими руками. Даша Малахова рекомендует подавать макароны вместе с горошком, беконом и сливками, щедро посыпав тертым пармезаном. Получается очень вкусно и нежно.
Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:
Паста с горошком, беконом и пармезаном в сливочном соусе
Ингредиенты:
Для пасты:
- 2 яйца
- 250-300 г муки
- 4 ст. ложки оливкового масла
- Соль
Для соуса:
- 150 г свежемороженого зеленого горошка
- 100 г тонко нарезанного бекона
- Оливковое масло
- 200 мл сливок
- 1 зубчик чеснока
- Пармезан
- Соль, перец
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Рецепт приготовления:
- Замесите тесто для пасты. Тонко раскатайте и нарежьте полосками.
- На оливковом масле обжарьте разрезанный пополам чеснок. Когда он отдаст свой аромат и вкус, удалите чеснок из масла.
- Бекон нарежьте и обжарьте на чесночном масле в течение 1 минуты. Добавьте зеленый горошек и готовьте еще минуту.
- Влейте сливки, приправьте солью, перцем и чуть уварите.
- Макароны отварите в подсоленной воде и переложите в соус. Перемешайте и подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп из зеленого горошка с сельдью и зелеными крошками. "Сегодня" также делились рецептом яркой закуски из редиса.
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Источник: Сегодня