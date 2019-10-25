Драники с кабачками и цветной капустой: рецепт дня
Необычный рецепт овощных драников
Классические драники готовят из картофеля. Мы предлагаем более диетический вариант этого блюда – с морковью, кабачками и цветной капусты.
Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейка:
Подавайте овощные драники вместе со сметаной или йогуртовым соусом с добавлением чеснока и зелени.
Овощные драники на сковороде
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 109 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 молодой кабачок или цукини
- 1 кочан цветной капусты
- 75 г твердого сыра
- 100 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Картофель отварите в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, а цветную капусту – в течение 10 минут. Слейте и остудите.
- Натрите овощи на крупной терке. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите.
- Разогрейте духовку до 200 ºС.
- Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите несколько ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну.
- Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень.
- Поставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.
Почему нужно есть цветную капусту
Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.
Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.