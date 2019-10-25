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Драники с кабачками и цветной капустой: рецепт дня

Необычный рецепт овощных драников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Драники из овощей
Драники из овощей
Фото: Depositphotos

Классические драники готовят из картофеля. Мы предлагаем более диетический вариант этого блюда – с морковью, кабачками и цветной капусты.

Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейка:

Подавайте овощные драники вместе со сметаной или йогуртовым соусом с добавлением чеснока и зелени.

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Овощные драники на сковороде

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 109 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 молодой кабачок или цукини
  • 1 кочан цветной капусты
  • 75 г твердого сыра
  • 100 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Картофель отварите в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, а цветную капусту – в течение 10 минут. Слейте и остудите.
  2. Натрите овощи на крупной терке. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите.
  3. Разогрейте духовку до 200 ºС.
  4. Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите несколько ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну.
  5. Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень.
  6. Поставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.

Почему нужно есть цветную капусту

Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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