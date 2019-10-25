Драники с кабачками и цветной капустой: рецепт дня

Необычный рецепт овощных драников

Драники из овощей Фото: Depositphotos

Классические драники готовят из картофеля. Мы предлагаем более диетический вариант этого блюда – с морковью, кабачками и цветной капусты.

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Подавайте овощные драники вместе со сметаной или йогуртовым соусом с добавлением чеснока и зелени.

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Овощные драники на сковороде

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

109 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 картофелины

1 морковь

1 молодой кабачок или цукини

1 кочан цветной капусты

75 г твердого сыра

100 г сливочного масла

Способ приготовления:

Картофель отварите в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, а цветную капусту – в течение 10 минут. Слейте и остудите. Натрите овощи на крупной терке. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите. Разогрейте духовку до 200 ºС. Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите несколько ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну. Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень. Поставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.

Почему нужно есть цветную капусту

Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.

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