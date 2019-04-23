Дрожжевой пирог с яблоками и апельсинами

Оригинальный яблочный пирог к чаю

Пирог с яблоками на кефире дрожжевой Фото: Depositphotos

Надоела традиционная яблочная шарлотка? Тогда приготовьте яблочный пирог из дрожжевого теста с необычной начинкой. В ее состав входят свежие и сушеные яблоки, апельсиновый сок и даже тертый сыр. Получается очень вкусно и необычно.

Дрожжевой пирог с яблоками на кефире

Для теста:

1 стакан кефира

1/2 стакана растительного масла без запаха

1 чайная ложка соли

2 столовые ложки сахара

2 чайные ложки сухих дрожжей

3 стакана муки

Для начинки:

90 г сушеных яблочных ломтиков

1 1/2 стакана апельсинового сока

230 г яблок, очищенных и мелко нарезанных

1/2 стакана тертого сыра чеддер

3 столовые ложки сливочного масла

1/2 чайной ложки соли

1 чайная ложка корицы

1/2 стакана светлого коричневого сахара

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Рецепт приготовления:

Смешать кефир и растительное масло, подогреть на медленном огне до 40 градусов. Добавить сахар, соль и перемешать. Муку смешать с дрожжами, просеять и добавить к кефирно-масляной массе. Замесить тесто. Прикрыть емкость с тестом полотенцем и оставить подойти в теплом месте 30 минут. Проварить на медленном огне сушеные ломтики яблок в апельсиновом соке, пока они не разбухнут и не станут мягкими, примерно 10 минут. Добавить порезанные свежие яблоки и готовить еще 10 минут. Масса должна получиться довольно густая. В горячую начинку вмешать натертый сыр, сахар, сливочное масло, корицу и соль. Остудить. Разогреть духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Разделить тесто на две части. Одна должна быть немного больше другой. Большую часть раскатать в слой толщиной 5 мм и выложить на дно формы. Сверху вылить начинку. Меньший слой раскатать, вырезаем формочкой для печенья небольшие кружочки и выложить их поверх начинки. Смазать верхний слой взбитым яйцом со щепоткой соли. Выпекать 25-30 минут до золотистого цвета. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочно-орехового пирога. "Сегодня" также писали, как приготовить полезные оладьи с яблоками.

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

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