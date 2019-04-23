Дрожжевой пирог с яблоками и апельсинами
Оригинальный яблочный пирог к чаю
Надоела традиционная яблочная шарлотка? Тогда приготовьте яблочный пирог из дрожжевого теста с необычной начинкой. В ее состав входят свежие и сушеные яблоки, апельсиновый сок и даже тертый сыр. Получается очень вкусно и необычно.
Дрожжевой пирог с яблоками на кефире
Для теста:
- 1 стакан кефира
- 1/2 стакана растительного масла без запаха
- 1 чайная ложка соли
- 2 столовые ложки сахара
- 2 чайные ложки сухих дрожжей
- 3 стакана муки
Для начинки:
- 90 г сушеных яблочных ломтиков
- 1 1/2 стакана апельсинового сока
- 230 г яблок, очищенных и мелко нарезанных
- 1/2 стакана тертого сыра чеддер
- 3 столовые ложки сливочного масла
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 чайная ложка корицы
- 1/2 стакана светлого коричневого сахара
Рецепт приготовления:
- Смешать кефир и растительное масло, подогреть на медленном огне до 40 градусов. Добавить сахар, соль и перемешать.
- Муку смешать с дрожжами, просеять и добавить к кефирно-масляной массе. Замесить тесто. Прикрыть емкость с тестом полотенцем и оставить подойти в теплом месте 30 минут.
- Проварить на медленном огне сушеные ломтики яблок в апельсиновом соке, пока они не разбухнут и не станут мягкими, примерно 10 минут. Добавить порезанные свежие яблоки и готовить еще 10 минут. Масса должна получиться довольно густая.
- В горячую начинку вмешать натертый сыр, сахар, сливочное масло, корицу и соль. Остудить.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом.
- Разделить тесто на две части. Одна должна быть немного больше другой. Большую часть раскатать в слой толщиной 5 мм и выложить на дно формы. Сверху вылить начинку. Меньший слой раскатать, вырезаем формочкой для печенья небольшие кружочки и выложить их поверх начинки. Смазать верхний слой взбитым яйцом со щепоткой соли.
- Выпекать 25-30 минут до золотистого цвета. Перед подачей остудить.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочно-орехового пирога. "Сегодня" также писали, как приготовить полезные оладьи с яблоками.
Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:
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Источник: Сегодня