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Дрожжевой пирог с яблоками и апельсинами

Оригинальный яблочный пирог к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Пирог с яблоками на кефире дрожжевой
Пирог с яблоками на кефире дрожжевой
Фото: Depositphotos

Надоела традиционная яблочная шарлотка? Тогда приготовьте яблочный пирог из дрожжевого теста с необычной начинкой. В ее состав входят свежие и сушеные яблоки, апельсиновый сок и даже тертый сыр. Получается очень вкусно и необычно.

Дрожжевой пирог с яблоками на кефире

Для теста:

  • 1 стакан кефира
  • 1/2 стакана растительного масла без запаха 
  • 1 чайная ложка соли
  • 2 столовые ложки сахара
  • 2 чайные ложки сухих дрожжей
  • 3 стакана муки

Для начинки:

  • 90 г сушеных яблочных ломтиков
  • 1 1/2 стакана апельсинового сока
  • 230 г яблок, очищенных и мелко нарезанных
  • 1/2 стакана тертого сыра чеддер
  • 3 столовые ложки сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1/2 стакана светлого коричневого сахара

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать кефир и растительное масло, подогреть на медленном огне до 40 градусов. Добавить сахар, соль и перемешать.
  2. Муку смешать с дрожжами, просеять и добавить к кефирно-масляной массе. Замесить тесто. Прикрыть емкость с тестом полотенцем и оставить подойти в теплом месте 30 минут.
  3. Проварить на медленном огне сушеные ломтики яблок в апельсиновом соке, пока они не разбухнут и не станут мягкими, примерно 10 минут. Добавить порезанные свежие яблоки и готовить еще 10 минут. Масса должна получиться довольно густая.
  4. В горячую начинку вмешать натертый сыр, сахар, сливочное масло, корицу и соль. Остудить.
  5. Разогреть духовку до 180 градусов.
  6. Форму для выпечки смазать сливочным маслом.
  7. Разделить тесто на две части. Одна должна быть немного больше другой. Большую часть раскатать в слой толщиной 5 мм и выложить на дно формы. Сверху вылить начинку. Меньший слой раскатать, вырезаем формочкой для печенья небольшие кружочки и выложить их поверх начинки. Смазать верхний слой взбитым яйцом со щепоткой соли. 
  8. Выпекать 25-30 минут до золотистого цвета. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочно-орехового пирога. "Сегодня" также писали, как приготовить полезные оладьи с яблоками.

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

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Источник: Сегодня
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