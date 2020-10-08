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Два лайфхака, чтобы избавиться от терпкости хурмы

Сегодня, 12:36

Чтобы выбрать вкусную хурму, следует обратить внимание на внешний вид

Сезон хурмы стартовал, поэтому уже на прилавках базаров и магазинов появились ранние сорта. За килограмм просят от 25 гривен. Но не всегда получается угадать и вместо сладкого купить терпкий фрукт. Как избавиться от этой терпкости и правильно выбирать хурму – читайте далее в материале.

Сюжет Юлии Юлиной и Дмитрия Мороза
Видео: Сегодня

Наряду с яблоками и грушами на базарах и в магазинах появляются ярко-оранжевые плоды хурмы. Цены на этот фрукт колеблются от 25 до 150 гривен. Но, продавцы не исключают, что вскоре хурма подорожает.

На наших прилавках можно найти три разновидности хурмы:

  • "Королек" – сладкий на вкус с ярким цветом мякоти.
  • Шарон – смесь японской хурмы с яблоком, не терпкий и без косточек.
  • Обычная хурма – сладкая, но терпкая.

Как правильно выбирать хурму

Чтобы выбрать вкусную хурму, следует обратить внимание на ее внешний вид, советует продавец Татьяна и дает простые рекомендации.

Хурма должна быть темная и как бы желейного вида, как прозрачная. Вот тогда она не будет терпкой. О спелости хурмы говорит и коричневая паутинка на ней.

Хурму нельзя запивать молоком
Хурму нельзя запивать молоком
Фото: Pixabay

Как избавиться от терпкости хурмы в домашних условиях

Если вы все же купили терпкий на вкус плод – не беда, ведь его можно сделать сладким. Известная фуд-блогер Анна Ольховая делится своими секретами, как избавиться от терпкости хурмы.

1. Замораживание

Необходимо для начала помыть хурму, просушить полотенцем и поместить в специальный пакет или контейнер. Положить в морозильную камеру на сутки, после чего она будет более пригодна к употреблению.

2. Помогут и высокие температуры

Но не более 40 градусов, чтобы сохранить все полезные вещества. Если мы говорим о тепловой обработке, то все же подразумеваем уже разделанный фрукт или пюрированный с помощью блендера.

Хурма богата витаминами
Хурма богата витаминами
Фото: Depositphotos

Какими полезными свойствами обладает хурма

Хурма богата витаминами А, В и С. А по словам диетолога Юлии Поворознюк, она содержит также достаточное количество калия для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, магния для нашей нервной системы.

Хурма также содержит в своем составе железо, фосфор и другие микроэлементы.

Но злоупотреблять хурмой нельзя. В день можно съедать не более 150 граммов, если плод сладкий, и 100 граммов – если вяжет рот.

Тем временем гастроэнтеролог развенчала популярный миф о похудении с помощью сала.

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Источник: Сегодня
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