DZIDZIO поделился рецептом любимого завтрака

Михаил Хома рассказал, как начинает свой день

У музыканта есть фирменный рецепт яичницы Фото: dzidzio.com

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" популярный артист, лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома рассказал, как начинается его идеальное утро и какой завтрак музыкант называет "фирменным".

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Мегапопулярный DZIDZIO, который появится в очень неожиданном образе в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" канала "Украина", рассказал о том, как начинается его идеальный день. Оказалось, для артиста главное иметь достаточно дел.

"Я не помню такого утра, когда не надо вставать. Мне каждое утро что-то надо делать, вставать и это идеально!", – поделился DZIDZIO в эфире канала "Украина".

А еще идеальное утро – это когда певец может заранее проснуться и собственноручно приготовить завтрак. Музыкант даже имеет фирменное блюдо.

DZIDZIO Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Яичницу я жарю так, что пальчики оближешь! Должно быть специальное масло – кунжутное. Надо знать температуру, сколько соли, как перевернуть – она должна быть, как конвертик, и когда это все cделаешь правильно – она просто "муа", – рассказал DZIDZIO в программе "Ранок з Україною".

Ранее мы писали, что в новом фильме Оля Полякова поменяется телами с DZIDZIO. Кроме это, "Сегодня" сообщали, что Михаил Хома чуть не попал в авиакатастрофу.

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