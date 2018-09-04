Эктор Хименес-Браво приготовил котлету по-киевски за одну секунду

Судья "МастерШеф" совершил кулинарную революцию

Эктор Хименес-Браво приготовил котлету за секунду Фото: пресс-служба СТБ

Хотя судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ Эктор Хименес-Браво – колумбиец, он не раз признавался в своей любви к украинской кухне.

Эктор живет в Украине больше восьми лет, и за эти годы он объездил всю страну. "Для меня самое большое удовольствие – пробовать аутентичную еду, изучать то, как рецепты передаются из поколения в поколение. Самый вкусный борщ подают не в столичных ресторанах, самый лучший борщ – у бабушек в простых украинских селах", – рассказывает Эктор.

Кроме борща, шеф-повару приходятся по душе налистники, сырники, вареники и, конечно, знаменитая котлета по-киевски.

Эктор признался в любви к украинской кухне Фото: пресс-служба СТБ

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" Эктор проведет кулинарный мастер-класс, и приготовит как раз котлету по-киевски. Но это будет не простая инструкция, судья совершит кулинарную революцию!

Заготовка из куриного филе за 1 секунду пройдет все циклы панировки: мука, яйца, панировочные сухари, огонь – и приземлится в раскаленное масло во фритюре!

У участников не будет такого научно-кулинарного приспособления, им достанется один только нож! И с помощью ножа нужно сделать как можно быстрее, как можно качественнее и как можно больше заготовок котлеты по-киевски.

Кто сегодня отправится домой, а кто обеспечит себе место в проекте, увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, ранее на кастинг "МастерШеф" участница принесла блюдо из камыша, лопуха и елок. А судьи изменили правила шоу прямо на кастинге.