Эктор ХименесБраво: "На "МастерШеф" участников ждут сложные испытания, неудачи и падения"

В пятом выпуске участники пройдут сложную кулинарную эстафету

Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Неделю назад определилась двадцатка лучших поваров-аматоров 8-го сезона "МастерШеф". Из тысяч претендентов только 20 человек смогли пройти кастинг и последующий отбор на проект.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" участники впервые переступят порог кухни в качестве двадцатки. Хотя они уже прошли многое, радоваться остается недолго. Ведь, на самом деле, все испытания у них только начинаются.

Участники пройдут кулинарную эстафету Фото: пресс-служба СТБ

"Победить сможет только тот, кто после неудач будет вставать с новыми силами, и с энтузиазмом и идти дальше. А все остальные будут раздавлены этой кухней раз и навсегда", – считает Эктор Хименес-Браво.

Сегодня новоиспеченной двадцатке предстоит пройти классическое испытание – эстафету. Двум командам нужно приготовить одинаковое блюдо: лосось с морепродуктами, шафрановой пастой, шпинатным кремом, лимонным соусом и белковым "облаком". По очереди с балкона будет спускаться один человек, и работать лишь над одним процессом. Если предыдущий участник допустил какие-то ошибки в своем процессе, последующим это нельзя исправлять.

Аматоры приготовят сложное блюдо Фото: пресс-служба СТБ

"За все годы я провел через этот конкурс около 200 людей. И ни разу никто не смог пройти эстафету. Это довольно простой конкурс, который сразу показывает, кто насколько эффективно и быстро работает", – говорит судья.

Кто пройдет беспощадную эстафету, а кто заработает свой первый черный фартук, увидим сегодня на канале СТБ.

Участники не смогут исправлять чужие ошибки Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошло первое испытание нового сезона "МастерШеф". Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, кто вошел в двадцатку МастерШеф 8-й сезон.