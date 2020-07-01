Эмпанадас: как приготовить знаменитые испанские пирожки

Готовим тесто и разные начинки для эмпанадас

Пирожки эмпанадас очень популярны на Пиренейском полуострове и в Латинской Америке. Их родиной считается испанский регион Галисия, где они были впервые упомянуты в 1520 году.

Классическая начинка для эмпанадас – рубленое мясо с добавлением приправ, специй и зелени. Но она может быть и сладкой. Тогда пирожки называются пастель или пастелито. Эмпанадас едят руками, запивая сухим красным вином.

Как сделать тесто для эмпанадас

Пирожки эмпанадас Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

700 г муки

100 г смальца

10 г соли

300 мл горячей воды

Способ приготовления:

Смалец растопить, чтобы он был жидким. Соль растворить в горячей воде. Понемногу добавляя воду и жир в муку, замесить пластичное тесто. Очень хорошо вымесить – оно должно запузыриться и не прилипать к рукам. Завернуть тесто в пленку и оставить минимум на полчаса при комнатной температуре. Раскатать в пласт толщиной 2 мм на сухом столе. Вырезать круги желаемого диаметра, сложить в стопку и накрыть пленкой. Выложить ложкой начинку на середину каждого круга, смочить края водой и залепить "веревочкой". Если вы делаете эмпанадас с разными начинками, используйте pазличные типы швов. Выложить пирожки на смазанный маслом противень на бок. Cмазать яичным желтком, смешанным с молоком. Выпекать в очень горячей духовке (230-250 °С) 12-15 минут.

Как сделать начинку для эмпанадас

Эмпанадас с мясом Фото: Depositphotos

Начинку для пирожков желательно приготовить накануне, так как она должна быть хорошо охлажденной.

Начинка для эмпанадас из тунца

Ингредиенты:

2 банки тунца

1 средняя луковица

1 небольшой красный сладкий перец

2 ст.л. растительного масла

2 сваренных вкрутую яйца

12-15 шт. зеленых оливок без косточек (2-3 ст.л. резаных)

Соль, перец, петрушка

Смотрите видео с рецептом мясных пирожков от Григория Германа:

Способ приготовления:

Мелко нарезать лук и перец, обжарить на растительном масле. С тунца слить жидкость, раскрошить его в миске. Добавить обжаренный лук с перцем, мелко порубленные яйца, маслины, соль, перец, измельченную петрушку.

Мясная начинка для эмпанадас

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

1 луковица

5 стеблей зеленого лука

1 красный перец

12-15 шт. оливок

2 крутых яйца

Сладкая и острая молотая паприка

Кумин

Соль, перец

100 мл говяжьего бульона

Говяжий жир или растительное масло для обжарки

Способ приготовления:

Лук и перец мелко порезать, обжарить на жире или масле, добавить мясо, быстро подрумянить на сильном огне. Как только мясо изменит цвет, снять с огня, добавить специи, маслины и немного говяжьего бульона. Посолить и поперчить, перемешать, остудить и убрать в холодильник на несколько часов. Перед выпечкой добавить рубленые вареные яйца.

Эмпанадас традиционно готовят с мясом Фото: Depositphotos

Начинка из курицы

Ингредиенты:

1/2 вареной курицы

1 красный перец

1 головка репчатого лука

2 зубчика чеснока

1 помидор

Горсть зеленых оливок

2 вареных яйца

Молотая паприка

Кумин

Соль, перец

Немного куриного бульона

Растительное масло для обжарки

Способ приготовления:

Куриное мясо отделить от кожи и костей, нарезать кубиками. Лук и перец мелко порезать, обжарить на растительном масле, добавить рубленый чеснок, мелко порезанный помидор без семян, специи, соль и перец. Держать на небольшом огне, помешивая, пока не образуется густая однородная масса. Снять с огня, добавить оливки и рубленые яйца. Остудить, охладить в холодильнике.

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