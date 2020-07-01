Эмпанадас: как приготовить знаменитые испанские пирожки
Готовим тесто и разные начинки для эмпанадас
Пирожки эмпанадас очень популярны на Пиренейском полуострове и в Латинской Америке. Их родиной считается испанский регион Галисия, где они были впервые упомянуты в 1520 году.
Классическая начинка для эмпанадас – рубленое мясо с добавлением приправ, специй и зелени. Но она может быть и сладкой. Тогда пирожки называются пастель или пастелито. Эмпанадас едят руками, запивая сухим красным вином.
Ингредиенты:
- 700 г муки
- 100 г смальца
- 10 г соли
- 300 мл горячей воды
Способ приготовления:
- Смалец растопить, чтобы он был жидким. Соль растворить в горячей воде.
- Понемногу добавляя воду и жир в муку, замесить пластичное тесто. Очень хорошо вымесить – оно должно запузыриться и не прилипать к рукам.
- Завернуть тесто в пленку и оставить минимум на полчаса при комнатной температуре.
- Раскатать в пласт толщиной 2 мм на сухом столе. Вырезать круги желаемого диаметра, сложить в стопку и накрыть пленкой.
- Выложить ложкой начинку на середину каждого круга, смочить края водой и залепить "веревочкой". Если вы делаете эмпанадас с разными начинками, используйте pазличные типы швов.
- Выложить пирожки на смазанный маслом противень на бок.
- Cмазать яичным желтком, смешанным с молоком. Выпекать в очень горячей духовке (230-250 °С) 12-15 минут.
Начинку для пирожков желательно приготовить накануне, так как она должна быть хорошо охлажденной.
Начинка для эмпанадас из тунца
Ингредиенты:
- 2 банки тунца
- 1 средняя луковица
- 1 небольшой красный сладкий перец
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 сваренных вкрутую яйца
- 12-15 шт. зеленых оливок без косточек (2-3 ст.л. резаных)
- Соль, перец, петрушка
Смотрите видео с рецептом мясных пирожков от Григория Германа:
Способ приготовления:
- Мелко нарезать лук и перец, обжарить на растительном масле.
- С тунца слить жидкость, раскрошить его в миске.
- Добавить обжаренный лук с перцем, мелко порубленные яйца, маслины, соль, перец, измельченную петрушку.
Мясная начинка для эмпанадас
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша
- 1 луковица
- 5 стеблей зеленого лука
- 1 красный перец
- 12-15 шт. оливок
- 2 крутых яйца
- Сладкая и острая молотая паприка
- Кумин
- Соль, перец
- 100 мл говяжьего бульона
- Говяжий жир или растительное масло для обжарки
Способ приготовления:
- Лук и перец мелко порезать, обжарить на жире или масле, добавить мясо, быстро подрумянить на сильном огне.
- Как только мясо изменит цвет, снять с огня, добавить специи, маслины и немного говяжьего бульона. Посолить и поперчить, перемешать, остудить и убрать в холодильник на несколько часов.
- Перед выпечкой добавить рубленые вареные яйца.
Начинка из курицы
Ингредиенты:
- 1/2 вареной курицы
- 1 красный перец
- 1 головка репчатого лука
- 2 зубчика чеснока
- 1 помидор
- Горсть зеленых оливок
- 2 вареных яйца
- Молотая паприка
- Кумин
- Соль, перец
- Немного куриного бульона
- Растительное масло для обжарки
Способ приготовления:
- Куриное мясо отделить от кожи и костей, нарезать кубиками.
- Лук и перец мелко порезать, обжарить на растительном масле, добавить рубленый чеснок, мелко порезанный помидор без семян, специи, соль и перец.
- Держать на небольшом огне, помешивая, пока не образуется густая однородная масса.
- Снять с огня, добавить оливки и рубленые яйца. Остудить, охладить в холодильнике.
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