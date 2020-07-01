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Эмпанадас: как приготовить знаменитые испанские пирожки

Сегодня, 14:58

Готовим тесто и разные начинки для эмпанадас

Пирожки эмпанадас очень популярны на Пиренейском полуострове и в Латинской Америке. Их родиной считается испанский регион Галисия, где они были впервые упомянуты в 1520 году.

Классическая начинка для эмпанадас – рубленое мясо с добавлением приправ, специй и зелени. Но она может быть и сладкой. Тогда пирожки называются пастель или пастелито. Эмпанадас едят руками, запивая сухим красным вином.

Как сделать тесто для эмпанадас

Пирожки эмпанадас
Пирожки эмпанадас
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 700 г муки
  • 100 г смальца
  • 10 г соли
  • 300 мл горячей воды

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Способ приготовления:

  1. Смалец растопить, чтобы он был жидким. Соль растворить в горячей воде.
  2. Понемногу добавляя воду и жир в муку, замесить пластичное тесто. Очень хорошо вымесить – оно должно запузыриться и не прилипать к рукам.
  3. Завернуть тесто в пленку и оставить минимум на полчаса при комнатной температуре.
  4. Раскатать в пласт толщиной 2 мм на сухом столе. Вырезать круги желаемого диаметра, сложить в стопку и накрыть пленкой.
  5. Выложить ложкой начинку на середину каждого круга, смочить края водой и залепить "веревочкой". Если вы делаете эмпанадас с разными начинками, используйте pазличные типы швов.
  6. Выложить пирожки на смазанный маслом противень на бок.
  7. Cмазать яичным желтком, смешанным с молоком. Выпекать в очень горячей духовке (230-250 °С) 12-15 минут.

Как сделать начинку для эмпанадас

Эмпанадас с мясом
Эмпанадас с мясом
Фото: Depositphotos

Начинку для пирожков желательно приготовить накануне, так как она должна быть хорошо охлажденной.

Начинка для эмпанадас из тунца

Ингредиенты:

  • 2 банки тунца
  • 1 средняя луковица
  • 1 небольшой красный сладкий перец
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2 сваренных вкрутую яйца
  • 12-15 шт. зеленых оливок без косточек (2-3 ст.л. резаных)
  • Соль, перец, петрушка

Смотрите видео с рецептом мясных пирожков от Григория Германа:

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать лук и перец, обжарить на растительном масле.
  2. С тунца слить жидкость, раскрошить его в миске.
  3. Добавить обжаренный лук с перцем, мелко порубленные яйца, маслины, соль, перец, измельченную петрушку.

Мясная начинка для эмпанадас

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 луковица
  • 5 стеблей зеленого лука
  • 1 красный перец
  • 12-15 шт. оливок
  • 2 крутых яйца
  • Сладкая и острая молотая паприка
  • Кумин
  • Соль, перец
  • 100 мл говяжьего бульона
  • Говяжий жир или растительное масло для обжарки

Способ приготовления:

  1. Лук и перец мелко порезать, обжарить на жире или масле, добавить мясо, быстро подрумянить на сильном огне.
  2. Как только мясо изменит цвет, снять с огня, добавить специи, маслины и немного говяжьего бульона. Посолить и поперчить, перемешать, остудить и убрать в холодильник на несколько часов.
  3. Перед выпечкой добавить рубленые вареные яйца.

Эмпанадас традиционно готовят с мясом
Эмпанадас традиционно готовят с мясом
Фото: Depositphotos

Начинка из курицы

Ингредиенты:

  • 1/2 вареной курицы
  • 1 красный перец
  • 1 головка репчатого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 помидор
  • Горсть зеленых оливок
  • 2 вареных яйца
  • Молотая паприка
  • Кумин
  • Соль, перец
  • Немного куриного бульона
  • Растительное масло для обжарки

Способ приготовления:

  1. Куриное мясо отделить от кожи и костей, нарезать кубиками.
  2. Лук и перец мелко порезать, обжарить на растительном масле, добавить рубленый чеснок, мелко порезанный помидор без семян, специи, соль и перец.
  3. Держать на небольшом огне, помешивая, пока не образуется густая однородная масса.
  4. Снять с огня, добавить оливки и рубленые яйца. Остудить, охладить в холодильнике.

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Источник: Сегодня
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