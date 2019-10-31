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Энциклопедия "МастерШеф": как приготовить идеальную сочную курицу

Секреты приготовления курицы от Владимира Ярославского, шеф-повара и судьи проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Владимир Ярославский - известный шеф-повар
Владимир Ярославский - известный шеф-повар
Фото: пресс-служба СТБ

Кулинарное шоу "МастерШеф" идет на телеканале СТБ уже восьмой год. Чтобы преуспеть в поварском деле, участникам из года в год твердят одно и то же: учите базу! Что такое база в кулинарии, и без каких знаний не обойтись на профессиональной кухне, рассказывают судьи проекта "МастерШеф".

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Курица – один из самых распространенных продуктов во всем мире. Эту птицу готовят на всех континентах и во всех странах. Казалось бы, нет ничего проще, чем приготовить курицу, но это мясо очень легко пересушить. Как правильно обращаться с курицей, раскрывает судья "МастерШеф" Владимир Ярославский.

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Как сохранить сочность курицы

Один из элементов структуры белка – спираль. И особенность белка данной птицы такова, что в подсоленной воде к спирали белка к отрицательным зарядам присоединяются положительные части диполя воды. Простыми словами, в соленой воде птица напитывается влагой.

Главная задача повара – сохранить влагу продукта. С помощью способа, описанного выше, мы еще больше насыщаем мясо водой. Правда, продукт должен быть исключительно свежим.

Чтобы сохранить сочность, шеф использует соляной раствор
Чтобы сохранить сочность, шеф использует соляной раствор
Фото: пресс-служба СТБ

Я использую следующую пропорцию: 30 граммов соли на 1 литр воды – это на 1 килограмм птицы. Соляной раствор должен полностью покрывать птицу, и так ее следует выдержать в холодильнике 4- 6 часов. Можно оставить на ночь. Кстати, в соляной раствор можно добавлять специи, перец, лавровый лист, и даже карри.

После того как курица настоялась, ее следует обсушить бумажным полотенцем и готовить привычным для вас способом. Данный метод подходит для разных рецептов и способов приготовления. Для индейки и перепела, то есть для белой птицы, действуют эти же правила.

Мой рецепт идеальной курицы в духовке:

Я обтираю курицу небольшим количеством горчицы, перцем, оливковым маслом. Ставлю в духовку на 95 ºС на полтора часа. Это расчет для птицы до 1,5 килограмм, если птица больше, то время в духовке следует увеличить.

Владимир Ярославский советует натереть тушку курицы горчицей
Владимир Ярославский советует натереть тушку курицы горчицей
Фото: пресс-служба СТБ

После духовки птица должна постоять в теплом месте как минимум 30 минут. Далее духовку следует разогреть до 240 ºС, и довести курицу до румяной корочки, поливая собственными соками. Вы получите самую вкусную и сочную курицу из возможных!

С чем сочетать куриное мясо?

Курица – самый используемый продукт во всем мире. Ее можно найти в любой кухне, в любых сочетаниям, с любыми маринадами и специями. Карри, гарам масала, марокканские специи, кокосовое молоко, просто жареный лук, грибы, кисло-сладкий соус, ананасы, инжир, виноград – все, что только можно придумать, прекрасно сочетается с курицей.

Как правильно обжаривать куриную грудку

Свежую куриную грудку лучше всего готовить по такой же технологии, как говяжьи стейки. Частая ошибка при жарке филе – пересушенное снаружи и сырое внутри. Чтобы этого не случилось, филе нужно обжарить до румяной корочки со всех сторон, отложить на 7-10 минут в теплое место, и дальше снова дожарить до готовности. Таким образом, верхняя часть не пересушивается, и пока филе "отдыхает", температура проходит внутрь и доготавливает его.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из кинзы от Эктора Хименес-Браво, а также советами Владимира Ярославского о том, как правильно хранить продукты.

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Источник: Сегодня
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