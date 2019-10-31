Энциклопедия "МастерШеф": как приготовить идеальную сочную курицу

Секреты приготовления курицы от Владимира Ярославского, шеф-повара и судьи проекта

Владимир Ярославский - известный шеф-повар Фото: пресс-служба СТБ

Кулинарное шоу "МастерШеф" идет на телеканале СТБ уже восьмой год. Чтобы преуспеть в поварском деле, участникам из года в год твердят одно и то же: учите базу! Что такое база в кулинарии, и без каких знаний не обойтись на профессиональной кухне, рассказывают судьи проекта "МастерШеф".

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Курица – один из самых распространенных продуктов во всем мире. Эту птицу готовят на всех континентах и во всех странах. Казалось бы, нет ничего проще, чем приготовить курицу, но это мясо очень легко пересушить. Как правильно обращаться с курицей, раскрывает судья "МастерШеф" Владимир Ярославский.

Как сохранить сочность курицы

Один из элементов структуры белка – спираль. И особенность белка данной птицы такова, что в подсоленной воде к спирали белка к отрицательным зарядам присоединяются положительные части диполя воды. Простыми словами, в соленой воде птица напитывается влагой.

Главная задача повара – сохранить влагу продукта. С помощью способа, описанного выше, мы еще больше насыщаем мясо водой. Правда, продукт должен быть исключительно свежим.

Чтобы сохранить сочность, шеф использует соляной раствор Фото: пресс-служба СТБ

Я использую следующую пропорцию: 30 граммов соли на 1 литр воды – это на 1 килограмм птицы. Соляной раствор должен полностью покрывать птицу, и так ее следует выдержать в холодильнике 4- 6 часов. Можно оставить на ночь. Кстати, в соляной раствор можно добавлять специи, перец, лавровый лист, и даже карри.

После того как курица настоялась, ее следует обсушить бумажным полотенцем и готовить привычным для вас способом. Данный метод подходит для разных рецептов и способов приготовления. Для индейки и перепела, то есть для белой птицы, действуют эти же правила.

Мой рецепт идеальной курицы в духовке:

Я обтираю курицу небольшим количеством горчицы, перцем, оливковым маслом. Ставлю в духовку на 95 ºС на полтора часа. Это расчет для птицы до 1,5 килограмм, если птица больше, то время в духовке следует увеличить.

Владимир Ярославский советует натереть тушку курицы горчицей Фото: пресс-служба СТБ

После духовки птица должна постоять в теплом месте как минимум 30 минут. Далее духовку следует разогреть до 240 ºС, и довести курицу до румяной корочки, поливая собственными соками. Вы получите самую вкусную и сочную курицу из возможных!

С чем сочетать куриное мясо?

Курица – самый используемый продукт во всем мире. Ее можно найти в любой кухне, в любых сочетаниям, с любыми маринадами и специями. Карри, гарам масала, марокканские специи, кокосовое молоко, просто жареный лук, грибы, кисло-сладкий соус, ананасы, инжир, виноград – все, что только можно придумать, прекрасно сочетается с курицей.

Как правильно обжаривать куриную грудку

Свежую куриную грудку лучше всего готовить по такой же технологии, как говяжьи стейки. Частая ошибка при жарке филе – пересушенное снаружи и сырое внутри. Чтобы этого не случилось, филе нужно обжарить до румяной корочки со всех сторон, отложить на 7-10 минут в теплое место, и дальше снова дожарить до готовности. Таким образом, верхняя часть не пересушивается, и пока филе "отдыхает", температура проходит внутрь и доготавливает его.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из кинзы от Эктора Хименес-Браво, а также советами Владимира Ярославского о том, как правильно хранить продукты.

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