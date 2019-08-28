Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Энциклопедия "МастерШеф": почему французская кухня считается базовой

Судья кулинарного шоу рассказал о тонкостях французской кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский
Фото: пресс-служба СТБ

Кулинарное шоу "МастерШеф" идет на телеканале СТБ уже восьмой год. Чтобы преуспеть в поварском деле, участникам из года в год твердят одно и то же: учите базу! Что такое база в кулинарии, и без каких знаний не обойтись на профессиональной кухне, рассказывают судьи проекта "МастерШеф".

Владимир Ярославский – знаток французской кухни
Владимир Ярославский – знаток французской кухни
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня французская кухня считается эталонной. Многие техники и базовые рецепты повара готовят по французским рецептам. Как так получилось, и почему каждый уважающий себя повар обязан знать французские кулинарные техники, объясняет Владимир Ярославский.

История французской кухни

Значение кулинарии в жизни Франции всегда было огромным. Уже в 17-м веке Людовик XIV закатывал невероятные банкеты при дворе. Там были и ледяные фигуры, и заливное, и желе, и мороженое, и суфле. Все, что мы сейчас знаем о французской кухне, уже существовало во времена Людовика XIV.

Французы первыми в Европе ввели законы кулинарии. Например, если вы готовите соус бер блан, он должен готовиться только единственным образом, используя белое вино. Если вы используете красное вино, это уже будет бер руж. Если еще больше меняете рецептуру, у соуса уже будет совсем другое название. Или взять голландский соус (голландез) – это один рецепт, а голландский соус с эстрагоном – это уже беарнез.

Беарнез – классический французский соус
Беарнез – классический французский соус
Фото: Depositphotos

Нарезка овощей – еще одно базовое знание. Когда мы говорим "жульен", то подразумеваем не курицу с грибами (которая, кстати, не относится к французской кухне), а соломку. Идеально нарезанную соломку можно сравнить со спичкой.

Все эти правила французы возвели в культ. Во французской кухне все подчиняется законам, и никак иначе. Всегда считалось высшим пилотажем, если человек использует правильные рецепты, делает правильную нарезку и правильно называет блюда.

Читайте также:
Как приготовить классический соус бешамель

Французы прописали максимально возможное количество рецептов и технологий. Во французской кухне практически все приемы уже описаны. Все техники, которые мы используем на данный момент, уже были подробно изложены французами. Единственное, что мы сейчас можем делать, это заменять одни ингредиенты на другие, использовать несколько техник в одном блюде, добавлять специи, которых раньше не существовало во Франции. Но в любом случае французская кухня остается самой терминологически богатой – поэтому и считается базовой.

Как Франция стала гастрономическим центром

Почему так сложилось, что именно Франция стала кулинарным центром? Наверняка было много факторов. Во-первых, это очень природно-богатый регион: там растет очень много овощей и фруктов, а сезон длится долго. Во-вторых, мне кажется, что банкеты французских королей возвели кулинарию в ранг искусства. В-третьих, в XVI-XVII веках знания передавались монахами, именно они владели письменностью, и именно они создавали законы, как делать вино, как делать коньяк. Например, знаменитое шампанское "Дом Периньон" производилось монахами. Французский монах Пьер Периньон (франц. Dom Pérignon, от лат. dominus — "господин", обращение к духовному лицу во Франции) смешивал несколько сортов винограда, открыл секреты купажирования вина, первым стал разливать вино в бутылки, а также первым решил использовать затычки из коры пробкового дерева.

Монахи создавали законы, как делать вино
Монахи создавали законы, как делать вино
Фото: freepik.com

Монахи обладали письменностью, землями, людьми, которые обрабатывали их земли, а также записывали результат. Одновременно с развитием виноделия во Франции развивалась кулинария.

Как появилась высокая кухня во Франции

Уже во времена Людовика XIV французы разделяли простую и высокую кулинарию. Обычный люд использовал требуху: копыта, все органы, петушиные гребешки. Знаменитая лионская колбаска – это кишка, начиненная кишкой с горчицей. В простые деревенские блюда люди использовали неценные продукты. Высокая отличалась дорогими ингредиентами и использованием большого количества техник. Это искусство: важна цветовая гамма, разнообразие вкусов, наличие разных техник приготовления, правильная нарезка продуктов, и подача, как это выложено на тарелке. Чем сейчас высокая кулинария отличается от той, что была раньше – сегодня мы можем готовить в ресторане и хвосты, и почки, и это все равно будет вкусно. Но главное остается неизменным: использовать различные кулинарные техники в одном блюде. Раньше высокая кулинария была доступна только королям. Но благодаря технологиям, благодаря тому, что общий уровень жизни всей планеты увеличивается, высокая кулинария становится доступна.

Раньше высокая кухня была доступна только королям
Раньше высокая кухня была доступна только королям
Фото: Depositphotos

Французы всегда играли важную роль в развитии кулинарии. Например, великий повар Огюст Эскофье (1846 – 1935) в 1903 году издал сборник рецептов французской кухни – "Le Guide Culinaire" ("Кулинарный гид"). Он первым издал базовую энциклопедию. Самый значимый для меня повар – Поль Бокюз (1926 – 2018). Он создал "новую французскую кухню" и придумал порционные подачи. До Бокюза гостю приносились блюда и собирались при нем в тарелке. Но Бокюз первым придумал порции, и сделал их чуть более легкими, менее калорийными для того времени.

Кулинарный проект "МастерШеф" выходит каждую пятницу на канале СТБ.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить французский десерт клафути.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как не пройти кастинг «МастерШеф»: четыре вредных совета "МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали Овощной рататуй с оливками: рецепт на сковороде Тертый ягодный пирог: рецепт от Лизы Глинской
МастерШеф французская кухня секреты кулинарии
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Сегодня, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

Новости партнеров

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово
Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Сладости в шариках: вкусно, быстро и оригинально
Сладости в шариках: вкусно, быстро и оригинально