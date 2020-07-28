Фаршированные баклажаны с мясом, овощами и рисом: рецепт приготовления
Рецепт аппетитных лодочек из баклажанов с начинкой
Лодочки из баклажанов с фаршем – это прекрасный выбор, если вы хотите приготовить вкусный обед или ужин даже для большой компании.
К столу фаршированные баклажаны можно подавать вместе с отварным рисом, зеленью или салатом из свежих овощей.
Фаршированные баклажаны в духовке
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 115 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 300 г фарша из говядины
- 1 красный болгарский перец
- 2 ст.л. оливкового масла
- 3 ст.л. соевого соуса
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 горсти длиннозерного риса
- Несколько веточек петрушки
- 1 ч.л. орегано
- Соль и перец
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 ºС.
- Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки.
- На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут.
- Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов.
- Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом.
- Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час.
- Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.
- Украсьте петрушкой и подавайте на стол.
Полезный совет
Вместе с баклажанами вы можете приготовить фаршированные болгарские перцы.
Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле с салом:
Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами.
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