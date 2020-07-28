Фаршированные баклажаны с мясом, овощами и рисом: рецепт приготовления

Рецепт аппетитных лодочек из баклажанов с начинкой

Лодочки из баклажанов с фаршем – это прекрасный выбор, если вы хотите приготовить вкусный обед или ужин даже для большой компании.

К столу фаршированные баклажаны можно подавать вместе с отварным рисом, зеленью или салатом из свежих овощей.

Фаршированные баклажаны в духовке

Баклажаны с фаршем и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 баклажана

300 г фарша из говядины

1 красный болгарский перец

2 ст.л. оливкового масла

3 ст.л. соевого соуса

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 горсти длиннозерного риса

Несколько веточек петрушки

1 ч.л. орегано

Соль и перец

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 160 ºС. Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки. На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут. Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов. Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом. Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час. Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось. Украсьте петрушкой и подавайте на стол.

Полезный совет

Вместе с баклажанами вы можете приготовить фаршированные болгарские перцы.

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле с салом:

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами.

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