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Фаршированные баклажаны с мясом, овощами и рисом: рецепт приготовления

Сегодня, 12:58

Рецепт аппетитных лодочек из баклажанов с начинкой

Лодочки из баклажанов с фаршем – это прекрасный выбор, если вы хотите приготовить вкусный обед или ужин даже для большой компании.

К столу фаршированные баклажаны можно подавать вместе с отварным рисом, зеленью или салатом из свежих овощей.

Фаршированные баклажаны в духовке

Баклажаны с фаршем и рисом
Баклажаны с фаршем и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 300 г фарша из говядины
  • 1 красный болгарский перец
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 3 ст.л. соевого соуса
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 горсти длиннозерного риса
  • Несколько веточек петрушки
  • 1 ч.л. орегано
  • Соль и перец

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 160 ºС.
  2. Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки.
  3. На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут.
  4. Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов.
  5. Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом.
  6. Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час.
  7. Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.
  8. Украсьте петрушкой и подавайте на стол.

Полезный совет

Вместе с баклажанами вы можете приготовить фаршированные болгарские перцы.

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле с салом:

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами.

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Источник: Сегодня
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