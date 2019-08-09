Фаршированные куриные грудки в прошутто: рецепт дня
Рецепт запеченного куриного филе с начинкой из вяленых томатов и шпината
Куриное филе, запеченное в духовке вместе вялеными помидорами, шпинатом и кедровыми орехами – то, что нужно для праздничного ужина. Тонкие ломтики ветчины прошутто придают мясу сочность и приятный копченый аромат.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
Подавать фаршированные куриные грудки можно вместе с рисом, картофельным пюре, полентой или запеченными на гриле овощами.
Куриное филе с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г свежего шпината
- Большая горсть вяленных томатов в масле
- Большая горсть кедровых орехов
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Немного растительного масла
- 4 куриные грудки
- 150 г ломтиков прошутто
- Несколько веточек свежего тимьяна
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Способ приготовления:
- Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом.
- Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить.
- Вяленые томаты крупно порубить.
- Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи.
- Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон.
- Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек".
- Наполнить углубления начинкой.
- Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто.
- Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 С в течение 20-30 минут.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить чахохбили из курицы. "Сегодня" также делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара.
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Источник: Сегодня