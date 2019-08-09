Фаршированные куриные грудки в прошутто: рецепт дня

Рецепт запеченного куриного филе с начинкой из вяленых томатов и шпината

Фаршированное куриное филе в прошутто Фото: Depositphotos

Куриное филе, запеченное в духовке вместе вялеными помидорами, шпинатом и кедровыми орехами – то, что нужно для праздничного ужина. Тонкие ломтики ветчины прошутто придают мясу сочность и приятный копченый аромат.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Подавать фаршированные куриные грудки можно вместе с рисом, картофельным пюре, полентой или запеченными на гриле овощами.

Куриное филе с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г свежего шпината

Большая горсть вяленных томатов в масле

Большая горсть кедровых орехов

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Немного растительного масла

4 куриные грудки

150 г ломтиков прошутто

Несколько веточек свежего тимьяна

Способ приготовления:

Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом. Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить. Вяленые томаты крупно порубить. Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи. Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон. Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек". Наполнить углубления начинкой. Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто. Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 С в течение 20-30 минут.

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