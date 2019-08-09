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Фаршированные куриные грудки в прошутто: рецепт дня

Рецепт запеченного куриного филе с начинкой из вяленых томатов и шпината

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Фаршированное куриное филе в прошутто
Фаршированное куриное филе в прошутто
Фото: Depositphotos

Куриное филе, запеченное в духовке вместе вялеными помидорами, шпинатом и кедровыми орехами – то, что нужно для праздничного ужина. Тонкие ломтики ветчины прошутто придают мясу сочность и приятный копченый аромат.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Подавать фаршированные куриные грудки можно вместе с рисом, картофельным пюре, полентой или запеченными на гриле овощами.

Куриное филе с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 300 г свежего шпината
  • Большая горсть вяленных томатов в масле
  • Большая горсть кедровых орехов
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Немного растительного масла
  • 4 куриные грудки
  • 150 г ломтиков прошутто
  • Несколько веточек свежего тимьяна

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Способ приготовления:

  1. Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом.
  2. Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить.
  3. Вяленые томаты крупно порубить.
  4. Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи.
  5. Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон.
  6. Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек".
  7. Наполнить углубления начинкой.
  8. Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто.
  9. Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 С в течение 20-30 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить чахохбили из курицы. "Сегодня" также делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара.

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Источник: Сегодня
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