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Фасоль в томатном соусе на зиму: рецепт приготовления

Сегодня, 14:59

Рецепт простой заготовки из белой фасоли на зиму

Фасоль, заготовленная на зиму в томатном соусе – классическая консервация, которая пригодится вам, когда нужно будет дополнить ужин чем-нибудь вкусным и сочным, сварить суп или просто перекусить.

Из указанного количества ингредиентов получится четыре банки заготовки по 0,5 л.

Фасоль на зиму в томатном соусе

Фасоль на зиму в томате
Фасоль на зиму в томате
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 73 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг сухой белой фасоли
  • 2 кг свежих помидоров
  • 1,5 ст.л. соли
  • 5 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. уксуса 9%
  • 3-4 зубчика чеснока
  • Острый перец и другие специи – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Фасоль замочить в холодной воде на ночь.
  2. Слить жидкость, залить свежей водой и отварить фасоль до готовности. Не солить. После варки фасоль оставить в воде.
  3. Приготовить томатный соус. Помидоры помыть и измельчить в пюре.
  4. Вылить томатное пюре в кастрюлю и поставить на огонь.
  5. После закипания варить примерно 20-25 минут, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  6. Чтобы придать соусу однородность, после варки еще раз измельчить горячую массу погружным блендером. Можно протереть, чтобы избавиться от семян и кожуры
  7. В соус положить отваренную фасоль, процеженную от жидкости.
  8. Добавить сахар, соль, уксус, специи, чеснок.
  9. Поставить на огонь и после закипания варить еще 20 минут.
  10. Горячую фасоль в томатном соусе разложить по стерильным банкам и сразу же закрыть стерильными крышками.
  11. Хранить фасоль при комнатной температуре.

Сколько варить фасоль

Время приготовления зависит от сорта фасоли. Варка может занять от 30 минут до 2 часов.

Смотрите видео, как приготовить фасоль с фаршем на гриле:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить котлеты из фасоли с грибами, а также делились рецептом испанского супа из фасоли.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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