Фасоль в томатном соусе на зиму: рецепт приготовления

Рецепт простой заготовки из белой фасоли на зиму

Фасоль, заготовленная на зиму в томатном соусе – классическая консервация, которая пригодится вам, когда нужно будет дополнить ужин чем-нибудь вкусным и сочным, сварить суп или просто перекусить.

Из указанного количества ингредиентов получится четыре банки заготовки по 0,5 л.

Фасоль на зиму в томатном соусе

Фасоль на зиму в томате Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

73 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг сухой белой фасоли

2 кг свежих помидоров

1,5 ст.л. соли

5 ст.л. сахара

3 ст.л. уксуса 9%

3-4 зубчика чеснока

Острый перец и другие специи – по вкусу

Способ приготовления:

Фасоль замочить в холодной воде на ночь. Слить жидкость, залить свежей водой и отварить фасоль до готовности. Не солить. После варки фасоль оставить в воде. Приготовить томатный соус. Помидоры помыть и измельчить в пюре. Вылить томатное пюре в кастрюлю и поставить на огонь. После закипания варить примерно 20-25 минут, чтобы удалить лишнюю жидкость. Чтобы придать соусу однородность, после варки еще раз измельчить горячую массу погружным блендером. Можно протереть, чтобы избавиться от семян и кожуры В соус положить отваренную фасоль, процеженную от жидкости. Добавить сахар, соль, уксус, специи, чеснок. Поставить на огонь и после закипания варить еще 20 минут. Горячую фасоль в томатном соусе разложить по стерильным банкам и сразу же закрыть стерильными крышками. Хранить фасоль при комнатной температуре.

Сколько варить фасоль

Время приготовления зависит от сорта фасоли. Варка может занять от 30 минут до 2 часов.

Смотрите видео, как приготовить фасоль с фаршем на гриле:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить котлеты из фасоли с грибами, а также делились рецептом испанского супа из фасоли.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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