Фасоль в томатном соусе на зиму: рецепт приготовления
Рецепт простой заготовки из белой фасоли на зиму
Фасоль, заготовленная на зиму в томатном соусе – классическая консервация, которая пригодится вам, когда нужно будет дополнить ужин чем-нибудь вкусным и сочным, сварить суп или просто перекусить.
Из указанного количества ингредиентов получится четыре банки заготовки по 0,5 л.
Фасоль на зиму в томатном соусе
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 73 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг сухой белой фасоли
- 2 кг свежих помидоров
- 1,5 ст.л. соли
- 5 ст.л. сахара
- 3 ст.л. уксуса 9%
- 3-4 зубчика чеснока
- Острый перец и другие специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Фасоль замочить в холодной воде на ночь.
- Слить жидкость, залить свежей водой и отварить фасоль до готовности. Не солить. После варки фасоль оставить в воде.
- Приготовить томатный соус. Помидоры помыть и измельчить в пюре.
- Вылить томатное пюре в кастрюлю и поставить на огонь.
- После закипания варить примерно 20-25 минут, чтобы удалить лишнюю жидкость.
- Чтобы придать соусу однородность, после варки еще раз измельчить горячую массу погружным блендером. Можно протереть, чтобы избавиться от семян и кожуры
- В соус положить отваренную фасоль, процеженную от жидкости.
- Добавить сахар, соль, уксус, специи, чеснок.
- Поставить на огонь и после закипания варить еще 20 минут.
- Горячую фасоль в томатном соусе разложить по стерильным банкам и сразу же закрыть стерильными крышками.
- Хранить фасоль при комнатной температуре.
Сколько варить фасоль
Время приготовления зависит от сорта фасоли. Варка может занять от 30 минут до 2 часов.
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