Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фирменная паэлья от Эктора Хименес-Браво: рецепт с морепродуктами

Судья "МастерШеф" рассказал, как приготовить самую вкусную паэлью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Эктор Хименес-Браво - шеф-повар и судья "МастерШеф"
Эктор Хименес-Браво - шеф-повар и судья "МастерШеф"
Фото: пресс-служба СТБ

Премьера 9-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Накануне премьеры судья проекта Эктор Хименес-Браво поделился рецептом главного блюда испанской кухни – паэльи с морепродуктами.

Смотрите видео, как приготовить паэлью с креветками:

В состав фирменного рецепта шефа входят креветки, мидии, кальмары и морские гребешки, а также рис, томаты и специи.

Рецепт паэльи с морепродуктами

Паэлья с морепродуктами
Паэлья с морепродуктами
Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 стакана риса
  • 500 г мидий 
  • 300 г помидоров 
  • 200 г морского гребешка
  • 250 г кальмара, порезанного кольцами
  • 1/2 ч. л. шафрана  
  • 30 г маслин 
  • Соль, перец – по вкусу 
  • 1 луковица  
  • 1/2 лимона
  • 100 г креветок

Читайте также
Как приготовить фаршированную курицу с рисом: пошаговый рецепт

Способ приготовления:

  1. Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду.
  2. Рис промываем и просушиваем.
  3. Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут.
  4. Мелко нарезаем лук.
  5. Хорошо разогреваем на сковороде масло и на сильном огне обжариваем все морепродукты сразу в течение 2-3 минут. Выкладываем их в отдельную посуду.
  6. В том же масле до прозрачности пассеруем лук. Добавляем к нему рис и жарим, помешивая, 2 минуты. 
  7. Вливаем кипяток, чтоб он на сантиметр выше покрывал рис, следом шафрановую воду.
  8. Солим и перчим по вкусу и убавляем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут.
  9. Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку).
  10. Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.

Напомним, ранее мы делились рецептом креветок на гриле. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить рис с мидиями и томатным соусом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить мидии в ракушках в томатном соусе: рецепт от Эктора Хименес-Браво Как приготовить оригинальную закуску из креветок: пошаговый рецепт Карамельный пудинг с изюмом, клюквой и орехами от Елизаветы Глинской Сырники с манговым соусом: рецепт от Эктора Хименес-Браво
мидии креветки морепродукты МастерШеф кальмары паэлья Эктор Хименес-Браво
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Активированный уголь: попробуй диету
Активированный уголь: попробуй диету
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:03Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 15:01Fun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

Вчера, 11:11Fun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

Вчера, 10:32Fun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Вчера, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Вчера, 08:13Fun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Вчера, 07:31Fun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

22 июляШоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

22 июляFun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

22 июляFun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

22 июляFun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

22 июляEvents

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Кошевой из «Квартал 95» поразил обращением к красавице-жене
Кошевой из «Квартал 95» поразил обращением к красавице-жене
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Пицца на сковороде на кефире за 10 минут
Пицца на сковороде на кефире за 10 минут
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Веские причины качать руки каждый день
Веские причины качать руки каждый день
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь