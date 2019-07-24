Фирменная паэлья от Эктора Хименес-Браво: рецепт с морепродуктами
Судья "МастерШеф" рассказал, как приготовить самую вкусную паэлью
Премьера 9-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Накануне премьеры судья проекта Эктор Хименес-Браво поделился рецептом главного блюда испанской кухни – паэльи с морепродуктами.
Смотрите видео, как приготовить паэлью с креветками:
В состав фирменного рецепта шефа входят креветки, мидии, кальмары и морские гребешки, а также рис, томаты и специи.
Рецепт паэльи с морепродуктами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 стакана риса
- 500 г мидий
- 300 г помидоров
- 200 г морского гребешка
- 250 г кальмара, порезанного кольцами
- 1/2 ч. л. шафрана
- 30 г маслин
- Соль, перец – по вкусу
- 1 луковица
- 1/2 лимона
- 100 г креветок
Способ приготовления:
- Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду.
- Рис промываем и просушиваем.
- Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут.
- Мелко нарезаем лук.
- Хорошо разогреваем на сковороде масло и на сильном огне обжариваем все морепродукты сразу в течение 2-3 минут. Выкладываем их в отдельную посуду.
- В том же масле до прозрачности пассеруем лук. Добавляем к нему рис и жарим, помешивая, 2 минуты.
- Вливаем кипяток, чтоб он на сантиметр выше покрывал рис, следом шафрановую воду.
- Солим и перчим по вкусу и убавляем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут.
- Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку).
- Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.
Напомним, ранее мы делились рецептом креветок на гриле. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить рис с мидиями и томатным соусом.
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Источник: Сегодня