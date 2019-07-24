Фирменная паэлья от Эктора Хименес-Браво: рецепт с морепродуктами

Судья "МастерШеф" рассказал, как приготовить самую вкусную паэлью

Эктор Хименес-Браво - шеф-повар и судья "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

Премьера 9-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Накануне премьеры судья проекта Эктор Хименес-Браво поделился рецептом главного блюда испанской кухни – паэльи с морепродуктами.

Смотрите видео, как приготовить паэлью с креветками:

В состав фирменного рецепта шефа входят креветки, мидии, кальмары и морские гребешки, а также рис, томаты и специи.

Рецепт паэльи с морепродуктами

Паэлья с морепродуктами Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2 стакана риса

500 г мидий

300 г помидоров

200 г морского гребешка

250 г кальмара, порезанного кольцами

1/2 ч. л. шафрана

30 г маслин

Соль, перец – по вкусу

1 луковица

1/2 лимона

100 г креветок

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Способ приготовления:

Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду. Рис промываем и просушиваем. Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут. Мелко нарезаем лук. Хорошо разогреваем на сковороде масло и на сильном огне обжариваем все морепродукты сразу в течение 2-3 минут. Выкладываем их в отдельную посуду. В том же масле до прозрачности пассеруем лук. Добавляем к нему рис и жарим, помешивая, 2 минуты. Вливаем кипяток, чтоб он на сантиметр выше покрывал рис, следом шафрановую воду. Солим и перчим по вкусу и убавляем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут. Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку). Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.

Напомним, ранее мы делились рецептом креветок на гриле. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить рис с мидиями и томатным соусом.

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