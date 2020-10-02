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Фиш-энд-чипс за 10 минут: быстрый рецепт традиционного английского блюда от Гордона Рамзи

Сегодня, 12:43

Жареная треска с картошкой фри – кулинарный символ Британии

Фиш-энд-чипс – самое популярное английское блюдо еще со времен королевы Виктории. Оно представляет собой жареную в кляре белую рыбу, чаще всего треску, которую подают вместе с картофелем.

Гордон Рамзи, известный британский шеф-повар, поделился своей версией фиш-энд-чипс. Он жарит рыбу целиком, а картофель режет очень тонко. Кроме этого, он рекомендует дополнить блюдо соусом тартар.

Фиш-энд-чипс от Гордона Рамзи

Фиш-энд-чипс: рецепт с фото
Фиш-энд-чипс: рецепт с фото
Фото: instagram.com/gordongram

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 451 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 120 г самоподнимающейся муки + для панировки
  • 175 г белой рыбы (например, трески)
  • 1 средний яичный белок
  • 160 мл (1/2 стакана или чуть меньше половины бутылки) светлого пива
  • 1 большой очищенный восковой картофель
  • Подсолнечное масло
  • Соль
  • 2 ч.л. порошка карри
  • 1 ч.л. разрыхлителя

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Для соуса тартар:

  • 1 ст.л. нарезанных корнишонов
  • 50 г крем-фреш
  • 200 г майонеза
  • 3/4 нарезанного кубиками лука-шалот
  • Лимонный сок (около 1 ч.л.)
  • Острый соус – по желанию

Смотрите видео, почему Гордон Рамзи стал терять подписчиков:

Способ приготовления:

  1. Налейте масло в сковороду для жарки и разогрейте на среднем или сильном огне.
  2. В миске перемешайте муку, разрыхлитель, 1 ч.л. порошка карри и пиво. Затем взбейте яичные белки до образования жестких пиков и добавьте в тесто (если смесь слишком густая, добавьте воды).
  3. Добавьте чайную ложку карри-порошка в муку.
  4. Приправьте рыбу солью, затем обваляйте в муке. Стряхните излишки и обмакните треску в тесто. Убедитесь, что рыба полностью покрыта кляром, и смажьте ее растительным маслом.
  5. Обжарьте рыбу с двух сторон до золотистой корочки. Это займет 3–3 1/2 минуты. Переложите ее на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и поставьте в теплую духовку.
  6. Нарежьте картофель тонкими брусочками (чем тоньше кусочки, тем быстрее они приготовятся). Затем промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
  7. Налейте свежее масло в сковороду и обжарьте на сильном огне. Как только картофель подрумянится, переложите его на бумажное полотенце и посолите.
  8. Перемешайте все ингредиенты для соуса тартар. По желанию добавьте соль по вкусу и острый соус.

Как подавать блюдо

Достаньте рыбу из духовки и подавайте вместе с жареным картофелем и соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом овсянки с корицей от Гордона Рамзи, а также рассказывали, как сделать ризотто с грибами по его рецепту.

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Источники: Сегодня , instagram.com/gordongram
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