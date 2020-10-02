Фиш-энд-чипс за 10 минут: быстрый рецепт традиционного английского блюда от Гордона Рамзи
Жареная треска с картошкой фри – кулинарный символ Британии
Фиш-энд-чипс – самое популярное английское блюдо еще со времен королевы Виктории. Оно представляет собой жареную в кляре белую рыбу, чаще всего треску, которую подают вместе с картофелем.
Гордон Рамзи, известный британский шеф-повар, поделился своей версией фиш-энд-чипс. Он жарит рыбу целиком, а картофель режет очень тонко. Кроме этого, он рекомендует дополнить блюдо соусом тартар.
Фиш-энд-чипс от Гордона Рамзи
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 451 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 120 г самоподнимающейся муки + для панировки
- 175 г белой рыбы (например, трески)
- 1 средний яичный белок
- 160 мл (1/2 стакана или чуть меньше половины бутылки) светлого пива
- 1 большой очищенный восковой картофель
- Подсолнечное масло
- Соль
- 2 ч.л. порошка карри
- 1 ч.л. разрыхлителя
Читайте также:Как вкусно приготовить треску на овощной подушке
Для соуса тартар:
- 1 ст.л. нарезанных корнишонов
- 50 г крем-фреш
- 200 г майонеза
- 3/4 нарезанного кубиками лука-шалот
- Лимонный сок (около 1 ч.л.)
- Острый соус – по желанию
Смотрите видео, почему Гордон Рамзи стал терять подписчиков:
Способ приготовления:
- Налейте масло в сковороду для жарки и разогрейте на среднем или сильном огне.
- В миске перемешайте муку, разрыхлитель, 1 ч.л. порошка карри и пиво. Затем взбейте яичные белки до образования жестких пиков и добавьте в тесто (если смесь слишком густая, добавьте воды).
- Добавьте чайную ложку карри-порошка в муку.
- Приправьте рыбу солью, затем обваляйте в муке. Стряхните излишки и обмакните треску в тесто. Убедитесь, что рыба полностью покрыта кляром, и смажьте ее растительным маслом.
- Обжарьте рыбу с двух сторон до золотистой корочки. Это займет 3–3 1/2 минуты. Переложите ее на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и поставьте в теплую духовку.
- Нарежьте картофель тонкими брусочками (чем тоньше кусочки, тем быстрее они приготовятся). Затем промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Налейте свежее масло в сковороду и обжарьте на сильном огне. Как только картофель подрумянится, переложите его на бумажное полотенце и посолите.
- Перемешайте все ингредиенты для соуса тартар. По желанию добавьте соль по вкусу и острый соус.
Как подавать блюдо
Достаньте рыбу из духовки и подавайте вместе с жареным картофелем и соусом.
Напомним, ранее мы делились рецептом овсянки с корицей от Гордона Рамзи, а также рассказывали, как сделать ризотто с грибами по его рецепту.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное