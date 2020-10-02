Фиш-энд-чипс за 10 минут: быстрый рецепт традиционного английского блюда от Гордона Рамзи

Жареная треска с картошкой фри – кулинарный символ Британии

Фиш-энд-чипс – самое популярное английское блюдо еще со времен королевы Виктории. Оно представляет собой жареную в кляре белую рыбу, чаще всего треску, которую подают вместе с картофелем.

Гордон Рамзи, известный британский шеф-повар, поделился своей версией фиш-энд-чипс. Он жарит рыбу целиком, а картофель режет очень тонко. Кроме этого, он рекомендует дополнить блюдо соусом тартар.

Фиш-энд-чипс от Гордона Рамзи

Фиш-энд-чипс: рецепт с фото Фото: instagram.com/gordongram

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

451 ккал на порцию

Ингредиенты:

120 г самоподнимающейся муки + для панировки

175 г белой рыбы (например, трески)

1 средний яичный белок

160 мл (1/2 стакана или чуть меньше половины бутылки) светлого пива

1 большой очищенный восковой картофель

Подсолнечное масло

Соль

2 ч.л. порошка карри

1 ч.л. разрыхлителя

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Для соуса тартар:

1 ст.л. нарезанных корнишонов

50 г крем-фреш

200 г майонеза

3/4 нарезанного кубиками лука-шалот

Лимонный сок (около 1 ч.л.)

Острый соус – по желанию

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Способ приготовления:

Налейте масло в сковороду для жарки и разогрейте на среднем или сильном огне. В миске перемешайте муку, разрыхлитель, 1 ч.л. порошка карри и пиво. Затем взбейте яичные белки до образования жестких пиков и добавьте в тесто (если смесь слишком густая, добавьте воды). Добавьте чайную ложку карри-порошка в муку. Приправьте рыбу солью, затем обваляйте в муке. Стряхните излишки и обмакните треску в тесто. Убедитесь, что рыба полностью покрыта кляром, и смажьте ее растительным маслом. Обжарьте рыбу с двух сторон до золотистой корочки. Это займет 3–3 1/2 минуты. Переложите ее на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и поставьте в теплую духовку. Нарежьте картофель тонкими брусочками (чем тоньше кусочки, тем быстрее они приготовятся). Затем промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Налейте свежее масло в сковороду и обжарьте на сильном огне. Как только картофель подрумянится, переложите его на бумажное полотенце и посолите. Перемешайте все ингредиенты для соуса тартар. По желанию добавьте соль по вкусу и острый соус.

Как подавать блюдо

Достаньте рыбу из духовки и подавайте вместе с жареным картофелем и соусом.

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