Фитоаптечка ноября: пора есть облепиху, гранаты и калину

Пейте гранатовый сок с медом, а облепиху заливайте маслом

Гранат. Ловите момент: пока сезон этого фрукта, нужно съедать в неделю минимум два плода. Фото: pixabay

Сегодня начался последний месяц осени, который будет всерьез проверять наш иммунитет на прочность. Чтобы меньше болеть, ешьте побольше сезонных овощей, фруктов и ягод. В них содержится все, что нужно, чтобы противостоять осенним вирусам. Особое внимание стоит обратить сейчас на облепиху, калину и гранат. Елена Свитко, врач-натуропат, фитотерапевт, называет их драгоценностями — за силу справляться со многими хворями. Как именно им это удается, эксперт рассказала читателям "Сегодня".

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Облепиха

Не проходите мимо раскладок с россыпями облепихи. Эта ягода — просто витаминная бомба! И прежде всего она богатейший источник витамина С — главного врага простуд. По мнению Елены Свитко, лекарство номер 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2—3 раза в день за 30—40 минут до еды. Это будет отличной профилактикой простуд. И не забудьте заморозить эту ягоду впрок: зимой, при первых признаках простуды, залейте их горсть кипятком, дайте настояться, в теплый напиток добавьте мед — и вкусное и ароматное снадобье готов

Калина

Елена Свитко называет калину женской ягодой, потому что в ней содержатся прототипы женских гормонов. Поэтому тем, кто болеет по-женски, нужно каждый день пить калиновый чай. Для его приготовления нужно 20 ягод растолочь, залить кипятком, добавить по вкусу мед. Также он будет полезен сердечникам и гипертоникам. Ну и, конечно, такой чай — отличная профилактика простуд, так как калина благодаря биофлавоноидам подавляет вирусы. А вот если вы чувствуете первые тревожные симптомы простуды, надо пускать в дело тяжелую артиллерию — калиновый чай, приготовленный особым способом.

"Берете литровую кружку, ставите туда несколько веточек калины. Обратите внимание: важно брать не только ягоды, но и сами веточки — в них тоже содержатся полезные вещества, и заливаете это все кипятком. Когда вода станет не горячей, а теплой, добавляем столовую ложку меда (кипяток разрушит все полезные вещества, содержащиеся в нем) и ложку водки. Залазим под одеяло и стараемся выпить всю эту большую кружку. На следующий день, если простуда не запущенная, проснетесь выздоровевшим", — советует Елена Свитко.

Гранат

Сейчас начали продавать гранаты. Их, по совету Елены Витальевны, нужно съедать минимум два плода в неделю. Это не только повысит защитные силы иммунитета, но и намного улучшит качество вашей крови. А тем, кто страдает анемией, фитотерапевт рекомендует такой рецепт: выпивать 50 г гранатового сока вприкус­­ку с таким же количеством гречишного меда. Делать это нужно после основного приема еды. За 10 дней показатели крови вас порадуют.